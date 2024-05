Stederdorf. Oberst und Hauptmann führen den großen Festumzug an. So werden die Pferde eigens für die Aufgabe ausgebildet und trainiert.

Pfingstsonntag, 14.30 Uhr. Hauptmann Robin Zerter meldet, dass der große Stederdorfer Festumzug am Festplatz, dem Dorfpark, angetreten ist: Schützen, Fahnenabordnungen, fünf Spielmannszüge. Auf das „Marsch“ von Oberst Hannes Stümpel setzt sich der Umzug in Bewegung. Viele Schaulustige verfolgen das Spektakel vom Straßenrand aus. Der Festumzug ist diesmal besonders groß: Der Schützenverein Stederdorf feiert sein 100-jähriges Bestehen. Gäste, die bereits den großen Kommers mitgefeiert haben, sind mit Fahnenabordnungen beim Umzug dabei.

Hauptmann und Oberst sind an diesem Sonntag vermutlich die am meisten fotografierten Männer: Stattlich sehen sie aus, in ihren roten Uniform-Jacken, hoch zu Ross. Immer wieder wird das Handy gezückt, ihnen zugewunken. Und an Sprüchen fehlt es auch nicht: „Wow“, „Cool“, „Wie ist die Luft da oben?“ Und: „Lach mal – fürs Foto“, wird der ernst (oder konzentriert?) dreinblickende Hauptmann ermuntert.

Schwarzwälder Füchse des Reiterhofs Philipp sind Umzug-Routiners

Unterm Sattel haben Oberst und Hauptmann Festumzug-Routiniers, Nero und Gajus, die beiden Schwarzwälder Füchse des Reiterhofs Philipp in Klein Blumenhagen. Dass sie bei all den vielen Menschen und der Musik so „cool“ bleiben, das haben sie gelernt. Mehrere Jahre sind sie schon bei Schützenfest-Umzügen dabei – und ehe die Schützenfest-Saison beginnt, gibt es immer einen Übungsabend.

„Dann kommt der Fanfarenzug Ölsburg zu uns auf den Hof“, sagt Reiterhof-Chefin Anne Philipp. Hinten, im weitläufigen Paddock, hören Nero und Gajus dann erstmals im Jahr wieder die Fanfaren, Querflöten und Trommeln. Erste Übung: Die Pferde sehen und hören den Fanfarenzug. Zweite Übung: Sie werden hinter dem Fanfarenzug her geritten. Dritte Übung: Sie setzen sich an die Spitze des Fanfarenzugs. Am Ende geht’s durch eine Art Spalier. Aufregung? Nein. Eher so der „Aha“-Effekt, dass es bald wieder losgeht.

Aufstellung vor dem Gasthaus „Zur Sonne“. Dort werden die Fahnen abgeholt. © FMN | Bettina Stenftenagel

Übungsabende: Erst für die Pferde, dann für die Reiter

Geritten werden die Schwarzwälder bei diesem Übungsabend in Klein Blumenhagen von versierten Reiterinnen. Denn Hauptmann und Oberst, die bei den Umzügen aufs Pferd steigen, sind das nicht. Deshalb kommen dann auch sie zu einer Übungsstunde nach Klein Blumenhagen. In der Reitbahn werden sie angeleitet, lernen das richtige Sitzen, die Zügelführung, das „Lenken“, das Anreiten und Anhalten.

Anne Philipp macht Nero schön für den gleich folgenden Auftritt beim Festumzug in Stederdorf. © FMN | Bettina Stenftenagel

Versteht sich, beim Umzug gehen Reiterinnen neben den Pferden her, um notfalls eingreifen zu können. „Sicherheit ist das oberste Gebot“, sagt Anne Philipp. Das ist auch der Grund, warum die Pferde nicht mit auf den Festplatz kommen. Dort geht es eng zu, und so artig Gajus und Nero auch sind: Sicher ist sicher.

Auf den Festplatz geht es dann zu Fuß

Also steigen Hauptmann und Oberst nach dem gut einstündigen Ritt von den Pferden ab und gehen zu Fuß auf den Festplatz, um dort ihre Reden zu halten. Vielleicht sind sie auch ganz froh darüber: Denn auf dem Rücken des Pferdes werden Muskeln beansprucht, die man sonst nicht so trainiert, vor allem in den Oberschenkeln. Am Ende einer Reitstunde haben Anfänger daher gern mal Muskelkater an Stellen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie dort Muskeln haben …

Während die Schützen und ihre Gäste dann ausgelassen feiern, steigen Nero und Gajus in den Pferdeanhänger und werden zu ihrer Wiese zurück chauffiert: Feierabend. Ihr nächstes Engagement ist beim Peiner Freischießen.

Programm am Pfingstmontag

Auch am Pfingstmontag wird in Stederdorf noch gefeiert: Der bunte Umzug beginnt um 15.15 Uhr und führt durchs Dorf zu den neuen Majestäten, diesmal allerdings ohne Pferde. Nach dem Umzug geht es auf dem Festplatz weiter. Ab 18.30 Uhr gibt es zum Ausklang des Festes Discomusik. Der Eintritt ist frei.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Verkehrskontrolle: Polizei Peine gehen „dicke Fische“ ins Netz

Tödlicher Unfall am Peiner Bahnhof: Zug überrollt Mann – Sperrung

ICE bei Peine evakuiert – Hunderte fahren im Bus nach Braunschweig

Vechelder Kita-Zoff – das sagen Eltern, das sagt die Verwaltung

Tierheim Peine – Wer nimmt „Katzenomi“ Rosalie auf?

Täglich wissen, was in Peine passiert: