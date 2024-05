Peine, Salzgitter. In Zeiten der Energiewende wird weniger Kohle über das Wasser transportiert. Das sagt die Salzgitter AG vor dem ersten Spatenstich.

Mehr als 300 Millionen Euro sollen nach bisherigem Stand ausgegeben werden, um den Stichkanal Salzgitter, der vom Mittellandkanal abzweigt, zukunftsfähig zu machen. Doch wie sieht die Zukunft aus? Eins ist sicher: Nicht mehr so wie zu der Zeit, als mit der Planung für den Ausbau des Stichkanals begonnen wurde.

Dass in Deutschland gründlich, aber lange geplant wird, ist bekannt. Gerade bei Verkehrsprojekten, bei denen es immer viele Beteiligte gibt, die laut Gesetz gefragt werden müssen und Bedenken vortragen können, gibt es eine große Zeitspanne zwischen Planung; Baubeginn und der noch späteren Fertigstellung. So kamen auch mal kleine Dörfer quasi zu eigenen Autobahnabfahrten, weil die einst geplant wurden, als noch die Bundeswehr mit ihren schweren Fahrzeugen dort unterwegs war und schnell zu Kasernen und Truppenübungsplätzen kommen sollte.

Brücke und Baustelle am Ortseingang von Sonnenberg (Gemeinde Vechelde) am Stichkanal Salzgitter. Der soll ausgebaut werden. Zuvor müssen alte Bomben gesucht und geborgen werden. Dafür wird der Kanal jeweils gesperrt. © FMN | Arne Grohmann

Lengede hätte fast eine teure Unterführung bekommen, nur weil sie mal geplant worden war

Die Ortschaft Lengede bekam mal fast auf ihrer Durchgangsstraße eine teure, aufwändige und sehr umstrittene Bahnunterführung, weil sie einst geplant war. Dies in einer Zeit, als die Staus der Autos am örtlichen Bahnübergang vor den für Zugdurchfahrten lange geschlossenen Schranken immer länger wurden. Kurz bevor mit dem eigentlich Bau nach Jahren der Planung und der Diskussionen begonnen werden sollte, löste eine neue, schnelle Zug- und Schrankentechnik das Problem (überwiegend), die Lengeder Unterführung kam nicht.

Das für den Ausbau zuständige Amt wurde nach der Wende eingerichtet

Das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) in Helmstedt plant, vereinfacht ausgedrückt, für die Eigentümerin der Bundeswasserstraßen, die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes, auch den Ausbau des Stichkanals Salzgitter. Eingerichtet wurde das WNA in Helmstedt nach eigenen Angaben „1992 für den Ausbau der Osthaltung des Mittellandkanals“, also nach der Wende, für die Deutsche Einheit bei der Qualität der Wasserwege.

Längst kümmert sich das WNA im Auftrag auch um den Ausbau des Stichkanals Salzgitter, „für Schubverbände mit bis zu 185 Meter Länge und einer Abladetiefe von 2,80 Meter für die Befahrung im Richtungsverkehr“. Dafür müssen auch Brücken, Schleusen (Wedtlenstedt und Üfingen), Düker oder Häfen um- und neu gebaut werden. Zuletzt hieß es, dass das ungefähr 320 Millionen Euro kosten soll – Preissteigerungen nicht ausgeschlossen.

Ein altes Luftbild des Hafens; links vom Stichkanal liegt Sauingen, rechts unten Beddingen. Die breitere Landzunge zwischen Hafenbecken und Kanal nannten die Mitarbeiter „Insel Kreta“. © mail

Wer braucht die Kohle noch?

Eine Menge Holz könnte man sagen. Oder auch Kohle. Die wurde und wird traditionell über den Stichkanal auch zur Salzgitter AG zur Stahlproduktion transportiert. Kohle soll aber in Zeiten der Energiewende ein Auslaufmodell sein bzw. bleiben. Die Salzgitter AG betreibt viel Aufwand, und auch Lobbyarbeit, um für ihren „Grünen Stahl“ (Salcos-Projekt) zu werben. Warum braucht es dann noch mehr Kohle in noch größeren Schiffen in einem noch tieferen Kanal?

Kritiker sagen, der enorm teure Kanal-Ausbau sei vor vielen Jahren geplant worden, als die Energiewende und der Kohleausstieg und schon gar nicht das Salcos-Projekt absehbar waren. Dennoch würden die Planungen von damals nun umgesetzt.

Im Hafen von Beddingen gibt es noch mehr Unternehmen als die Salzgitter AG

Ein Sprecher der Salzgitter AG teilt auf Nachfrage unserer Zeitung zunächst mit, dass es bei dem Millionen-Projekt nicht nur um den Ausbau, sondern auch um den stets notwendigen Erhalt des Stichkanals gehe. Und: „Im Hafen Beddingen haben wir eine Vielzahl von Kunden. Neben Cargill (Raps) und Fromme (Getreide) sind hier Tanquid mit seinem Lager für Mineralölprodukte, die Fa. Müller aus Osterode (Anhydrit), die Mühle Rüningen (Getreide) oder die Fa. WDI in Salzgitter-Salder (Draht) als Beispiele zu nennen.“

Außerdem gehe es längst nicht nur darum, Kohle auf dem Wasserweg ins Werk der Salzgitter AG zu bringen. Denn: „Der Kanal dient nicht nur der Versorgung der Stahlproduktion mit Grundstoffen, sondern es werden auch Stahlprodukte verschifft. Außerdem bindet der Hafen die Region Salzgitter mit u. a. dem Vorharzgebiet und verschiedene Unternehmen an das Wasserstraßennetz an. Der Ausbau kommt also nicht nur dem Stahlstandort zugute, sondern dem gesamten Wirtschaftsraum mit seinen Akteuren.“

Auf die Frage, nach der Beteiligung an den Kosten für den Ausbau des Stichkanals heißt es: „Seit Inbetriebnahme stellt das integrierte Hüttenwerk den Strom für die Schleusen zur Verfügung und trägt also wesentlich zum Betrieb bei.“

Das sagt der Bund der Steuerzahler zu dem Millionen-Projekt

Aus Sicht der Salzgitter AG, Betreiber des Hafens in Beddingen, steht damit fest: Der Ausbau muss umgesetzt werden. Kritiker sehen weiterhin eine enorme Mittelverschwendung, fragen, was wohl der Bund der Steuerzahler dazu sagt. Dessen Vorstandsmitglied Jan Vermöhlen teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Eigene Berechnungen hinsichtlich Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) können wir bei diesem Projekt leider nicht anstellen. Wir können uns bei der Bewertung lediglich auf die Angaben des Bundesverkehrswegeplans stützen. Demzufolge weist das Projekt ein NKV von 1,8 aus – mit Kostenstand 221 Mio. Euro inkl. Veranschlagung eines Ersatzinvestitionsbedarfs (83,3 Mio. Euro) für die Schleusen Üfingen und Wedtlenstedt (BJ. 1940), deren baulicher Zustand im Juni 2021 (Bundestagsdrucksache 19/31219) bereits mit der Note 4,0 angegeben wurde.“ Die Ersatzinvestitionen für die beiden Schleusen dürften auch ohne Ausbau anfallen, so der Bund der Steuerzahler.

Auswirkungen für die Menschen im Kreis Peine

Die Fragen, die viele Bürgerinnen und Bürger auch im Kreis Peine umtreiben, lauten ohnehin eher: „Welche Belastung in welchen Zeitabschnitten kommen auf die Gemeinde zu? Wann werden die Brücken über den Kanal abgerissen? Wie lange wird der Neubau dauern? Wohin geht der Umleitungsverkehr nach Sperrung der Brücke im Verlauf der Bundesstraße 1? Aktuell läuft im und am Kanal schon die Suche nach alten Bomben und Granaten.

Stichkanal wird ausgebaut, erster Spatenstich am 24. Mai

Dazu gibt es noch nicht viele konkrete Angaben. Antworten auf Anfragen unserer Zeitung beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium und bei der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes stehen noch aus. Am Freitag, 24. Mai, soll aber Bundesminister Dr. Volker Wissing gemeinsam mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und Eric Oehlmann, Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, an der Schleuse Wedtlenstedt mit einem Spatenstich den Ausbau des Stichkanals nach Salzgitter starten.

