Wendeburg. Im Rathaus der Gemeinde Wendeburg gibt es Fotoausstellungen. Außerdem sind diese Aktionen geplant.

Fotoausstellungen im Rathaus, ein Malwettbewerb, ein Fotowettbewerb, ein Quiz, eine Schnitzeljagd: Mit mehreren Aktivitäten geht es in der Gemeinde Wendeburg dem großen Festwochenende entgegen: Am Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August, feiert die Gemeinde mit einer großen Party im Auebad ihr 50-jähriges Bestehen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen – und das gilt auch für die bereits laufenden Aktionen.

Die Teilnahme wird belohnt mit einer Prämie beziehungsweise einem Gewinn, so das Organisationsteam, das den Bürgerinnen und Bürgern mit den Aktivitäten die Wartezeit bis zum Open-Air-Wochenende verkürzen will.

Diese Aktivitäten finden statt

Im Rathaus wird mittlerweile bereits die zweite Ausstellung mit Fotos aus der Geschichte der Gemeinde Wendeburg gezeigt, aktuell sind Fotos aus den Jahren 1940 bis 1974 zu sehen. Am 4. Juli wird die dritte Ausstellung eröffnet, mit Fotos aus den Jahren 1974 bis 2024.

Nach dem Festwochenende soll es eine weitere Fotoausstellung geben, mit dem Titel „So schön ist Wendeburg heute“: Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde dürfen dazu Fotos einreichen. Die schönsten Fotos aus allen Ortschaften sollen dann im September ausgestellt werden, und auch die schönsten Bilder des Malwettbewerbs: Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren sind eingeladen, ihren Lieblingsort in der Gemeinde zu malen. Die Maltechnik ist dabei egal, die Bilder werden von einer Jury bewertet, die Bewertung erfolgt in den Altersgruppen bis 6 Jahre, 7 bis 10 Jahre und 11 bis 14 Jahre.

„Clip, Reel oder Rap über Wendeburg“

„Clip, Reel oder Rap über Wendeburg“, so titelt der Wettbewerb, an dem alle Jugendlichen, alle Teens von 14 bis 18 Jahren teilnehmen können, einzeln oder auch als Gruppe. In einem maximal 45 Sekunden langen Beitrag können sie aufzeigen, was ihnen an und in der Gemeinde Wendeburg gefällt. Die Gewinnervideos werden bei der Vernissage der Foto- und Bilderausstellung am 5. September unter dem Motto „So schön ist die Gemeinde Wendeburg heute“ gezeigt.

Außerdem gilt es, das Gemeindegebiet zu erkunden. „Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, allein oder zu zweit, in einer Gruppe, mit Bollerwagen und Getränken oder mit der Familie und einem Picknickkorb, auf Rollschuhen oder mit dem Hund“ so das Organisationsteam. Der Startpunkt jeder Route steht auf dem GPS-Pass, der im Rathaus abgeholt oder hier über die Internetseite der Gemeinde heruntergeladen werden kann. Hier gibt es keine Altersbeschränkungen, benötigt werden ein GPS-fähiges Handy und ein Stift zum Schreiben.

Stempelstellen in allen Ortschaften

Wer es statt Geocache lieber mit dem guten alten Stempel hält – auch das ist möglich: In allen Ortschaften der Gemeinde wurden Stempelstellen aufgestellt, die es anzulaufen gilt. Im Rathaus, aber auch oder online, gibt es den Pass und eine Information, wo sich die Stempelstellen befinden. Wer dem Orga-Team das volle Stempelheft dem Orga-Team vorlegt, bekommt als Prämie eine Jubiläumsmünze.

Und auch ein Quiz bietet die Gemeinde an: Unter dem Titel „Wie gut kennen Sie Wendeburg?“ sind 40 Fragen zur Gemeinde Wendeburg zu beantworten. Gefragt wird unter anderem, wann war der letzte Molkereitag in Bortfeld war, wann die Harvesser Kirche gebaut wurde, wie viele Klassenräume die Schule in Rüper hatte und wann die Ortschaft Neubrück das erste Mal urkundlich erwähnt wurde.

Große Party Anfang August im Auebad

Am ersten Wochenende im August steigt dann die große Party im Auebad. Das Programm am Samstag beginnt mit einem Kindernachmittag, ab 19 Uhr Partynacht mit DJ und der Band „Casino Royale“. Am Sonntag: Ökumenischer Gottesdienst, Bürgerbrunch mit Spiel, Sport und Spaß, Seniorenkaffee, Spielenachmittag für Groß und Klein und Bühnenprogramm.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Wer wird Millionär? Betrugsversuch bei Peiner Kandidatin

Die nächste Ballermann-Rakete aus dem Kreis Peine

Wer gibt zwei Peiner Katzen-Ladys ein neues Zuhause?

Kinderbeförderung – das sind die Herausforderungen für die Fahrer

Sporthallen? Wo sollen 402 Flüchtlinge im Kreis Peine hin?

Täglich wissen, was in Peine passiert: