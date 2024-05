Wendeburg. Die Gemeinde Wendeburg beteiligt Eltern mit einem Drittel an den Kosten. Das ist der Beschluss des Gemeinderates.

In der Gemeinde Wendeburg gibt es aktuell noch elf freie Plätze in Kindertagesstätten, einen Platz in einem Integrationskindergarten und acht freie Krippenplätze. Diese Zahlen nannte Bürgermeister Gerd Albrecht in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend – eine Sitzung, in der es auch um eine Aktualisierung der Kinderbetreuungs-Satzung und um die Anpassung der Kinderkrippengebühren ging.

In der Satzung sind viele Dinge festgelegt, unter anderem, dass die Kindergärten der Gemeinde politisch, religiös und weltanschaulich neutral betrieben werden, wann ein Aufnahmeantrag zu stellen ist, nach welchen sozialen Kriterien die Plätze vergeben werden und welche Rechten und Pflichten die Sorgeberechtigten haben.

Neue Krippen, gestiegene Kosten

Deutlich erhöht werden die Gebühren zum 1. August für die Kinderbetreuung in den Krippen. Der Grund: Einer Empfehlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes folgend, hatte der Rat vor einigen Jahren beschlossen, dass die Eltern mit einem Drittel an den Kosten für den Betrieb der Kindertagesstätten beteiligt werden. Die anderen Drittel tragen die Gemeinde Wendeburg mit dem Landkreis Peine und das Land Niedersachsen.

Mit der sukzessiven Erweiterung des Betreuungsangebotes in den Krippen – neue wurden gebaut – und gestiegenen Kosten wurde dieser Kostendeckungsgrad nicht mehr erreicht. Die Berechnung der Gebühren orientiert sich an der Einkommensgrenze der Sorgeberechtigten, es gibt mehrere Staffeln. Die Ganztagsbetreuung eines Krippenkindes (8 bis 16 Uhr) steigt beispielsweise in Stufe eins um 51 Euro auf 256 Euro im Monat, in Stufe neun um 103 Euro auf 512 Euro, bei einer 35-Stunden-Betreuung mit Sonderöffnungszeit in Stufe eins um 42,50 Euro auf 224 Euro und in Stufe neun um 98,50 Euro auf 448 Euro.

Am meisten nachgefragt wird laut Gemeinde Betreuung in der Zeit von 8 bis 14 Uhr. Die Gebühren für die Dreivierteltages-Betreuung steigen ab 1. August in Stufe eins von 154,50 um 37,50 auf 192 Euro, in der höchsten Stufe neun von 302,50 um 81,50 auf 384 Euro monatlich. Für ein zeitgleich betreutes zweite Kind wird nur die halbe Gebühr berechnet.

Kirchenvorstand Wendeburg gibt Aufgaben ab

Eine Änderung gibt es zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August im evangelischen Kindergarten Wendeburg, allerdings nur intern und arbeitsorganisatorischer Art. Der Propsteiverband Ostfalen übernimmt zum Beginn des neuen Kindergartenjahres vom Wendeburger Kirchenvorstand die Finanz- und Personalverwaltung des Kindergartens, und alles, was mit Verträgen zu tun hat.

„Aber es ist und bleibt ein evangelischer Kindergarten“, betont Pfarrerin Petra Wesemann. Sie betreut auch weiterhin das Fachgebiet Theologie und bleibt die Ansprechpartnerin vor Ort. Auch daran ändert sich nichts: Das Gebäude gehört der politischen Gemeinde Wendeburg.

Schon lange bestehe eine Zusammenarbeit mit dem Propsteiverband, erklärt sie weiter. Es sei dieselbe Verwaltungsstelle, die beispielsweise seit Jahren schon den Haushalt für den Kindergarten aufstelle. Die Aufgaben der Finanz- und Personalverwaltung dorthin abzugeben, wie es schon viele Kindergärten getan haben, sei für Wendeburg daher kein großer Schritt und für den Kirchenvorstand eher eine Entlastung.

Propsteiverband ist Träger einer kirchlichen Verwaltungsstelle

Der Kirchenvorstand entscheide nun zwar nicht mehr über Einstellungen, werde aber gehört und bringe Vorschläge ein. Die beiden zusätzlichen Mitarbeiter, die beim Verband eigens eingestellt worden seien, würden auch an Dienstbesprechungen in Wendeburg teilnehmen. „Die Zusammenarbeit ist gut“, betont die Pfarrerin.

„Der Evangelisch-lutherische Propsteiverband Ostfalen ist Träger einer kirchlichen Verwaltungsstelle“, stellt sich der Verband auf seiner Internetseite vor. „Ziel des Zusammenschlusses war die Errichtung eines professionellen kirchlichen Dienstleisters“, so der Verband weiter. Aktuell werden rund 160 Kirchengemeinden und sechs Propsteien mit ihren Einrichtungen (46 Kindertagesstätten, 2 Familienbildungsstätten, 3 Propstei-Jungenddienste, 1 Jugendzentrum) beraten. Der Verband entlaste sie von Verwaltungsarbeiten in den Bereichen Finanzwesen, Personal und Kindertagesstätten und fungiere als Interessenvertretung gegenüber Kommunen. 2022 hat der Verband zudem die Trägerschaft für Kindertagesstätten übernommen, mittlerweile sind es 30 Einrichtungen.

