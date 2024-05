Peine. Bei Farhan Alsafo gibt es Alkohol und Zigaretten, Spielzeug, aber auch Lebensmittel, die „halal“ sind. Türkische Kunden hat er kaum.

Wer zwischen den Stühlen sitzt, kann es sich gemütlicher machen – wenn es darum geht, sich nicht nach strengen Regeln und Ritualen von Religionen richten zu müssen. Farhan Alsafo (32) hat seine Religion, die er ernst nimmt, er ist Jeside. In seinem Kiosk an der Woltorfer Straße in Peine hat er seine ganz eigene Mischung an Waren.

Zum einen gibt es in dem kleinen viereckigen Kiosk mit hoher Decke Regale mit Schnaps oder Rum, also mit Alkohol. Zum anderen stehen fast zwei Wände voll mit Lebensmitteln aus fernen Ländern, die „halal“ sind, also den muslimischen Speisevorschriften entsprechen.

Das alte Kiosk-Schild an der Woltorfer Straße in Peine; hinten die Einfahrt zur Peiner Umformtechnik (PUT). © FMN | Arne Grohmann

Ermahnungen von religiösen Menschen

Von religiösen Menschen mit arabischer Abstammung sei er schon mal vorwurfsvoll gefragt worden, „warum verkaufst Du Alkohol?“, erzählt der Kiosk-Beitreiber im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber als Jeside sei ihm das, und auch das Trinken von Alkohol, aus religiösen Gründen nicht verboten.

Farhan Alsafo lebt seit 2016 in Peine, zuvor in Gießen und Frankfurt. Er spricht langsam, aber gut Deutsch, versteht fast alles. Den Kiosk an der Woltorfer Straße betreibe er seit einem Jahr und sieben Monaten. Früher sei das auch ein Kiosk gewesen, der habe zuletzt leer gestanden.

Ab und zu verkauft Farhan Alsafo auch eine Wasserpfeife (Shisha). © FMN | Arne Grohmann

Mit Lebensmitteln habe er schon länger zu tun. Früher habe er die mit dem Lastwagen ausgeliefert, sei zu den Kunden und Kundinnen gefahren. „Der Verdienst war schlecht“, sagt er. „Nun kommen alle zu mir.“ Das sei deutlich angenehmer als die viele Fahrerei.

„Türken kaufen nur bei Türken“

Alle kommen wohl nicht zu ihm. „Türken kaufen nur bei Türken, ich bin jesidischer Kurde“, sagt Farhan Alsafo und zuckt mit den Schultern. Das sei so, aber damit könne er leben. Es gebe ausreichend Angebote für die türkischstämmigen Menschen in Peine.

Kulturelle und religiöse Vielfalt in der Woltorfer Straße

In der Woltorfer Straße, in der einige Menschen mit arabischer oder kurdischer Abstammung leben, kennen ihn aber wahrscheinlich fast alle. Und auch aus dem Stadtpark gegenüber gibt es Laufkundschaft. „Viele Familien sind dort. Die Kinder kommen dann für Spielzeug und Eis zu mir rüber“, erzählt der Kioskbetreiber.

Für seine flachen Fladenbrote bekomme er viel Lob von arabischstämmigen Kunden, erzählt der Kioskbetreiber. © FMN | Arne Grohmann

Er betont, dass bei ihm die Preise für die Lebensmittel nicht deutlich höher seien als in Supermärkten. Das ist bei Kiosken, die von Deutschen betrieben werden, meistens anders. Begründet werden die höheren Preise dann mit der geringeren Lagerkapazität und den langen Öffnungszeiten auch an den Wochenenden.

Peiner Kioskbetreiber überlegt, ob er eine Aushilfe anstellt

Auch Farhan Alsafo hat seinen Kiosk von Montag bis Sonntag geöffnet. In der Regel arbeite er alleine. „Manchmal hilft mir meine Frau.“ Aktuell überlegt er, ob für ein paar Stunden eine Aushilfe anstellt. Er will sich deswegen zunächst nach den Vorgaben für eine Anstellung bei der Agentur für Arbeit schräg gegenüber erkundigen.

Das volle Programm. Die Regale im Kiosk reichen bis unter die hohe Decke. © FMN | Arne Grohmann

In seinem Kiosk sind alle Regale, teilweise auch der Boden, bis zur Decke voll mit Waren. Neben dem klassischen Kiosk-Angebot mit Süßigkeiten und Getränken stehen auch ein paar Wasserpfeifen (Shisha), bunte Teeservice oder Decken für kalte Wintertage zum Kauf bereit.

Lob für die arabischen Fladenbrote

„Reis und Nudeln, Tee“, sagt Farhan Alsafo auf die Frage, was an Lebensmitteln besonders gut gehe in seinem Kiosk. Und die flachen arabischen Fladenbrote. Davon hat er gleich eine ganze Kiste bereitstehen. „Ich habe die besten!“, berichtet er stolz von Rückmeldungen von arabischen Kunden.

Süßes und Saures, aber auch Alkohol gibt es in dem Kiosk. © FMN | Arne Grohmann

Klassische Brötchen, eine Bulette oder eine Stulle gibt es nicht in dem Kiosk. Deswegen kämen auch nicht so viele Mitarbeiter der Peiner Umformtechnik (PUT), die ihre Einfahrt direkt nebenan hat, zum Mittagessen vorbei.

Räuber haben bisher auch nicht vorbeigeschaut. „Keine Überfälle“, sagt Farhan Alsafo und ergänzt mit Blick auf „die Woltorfer“: „Viel Respekt in der Straße!“ Diese Aussage passt zu ihm und auch dem bunten Warenangebot in seinem Kiosk – für alle ist etwas dabei.

Jesiden Die Jesiden glauben – ähnlich wie Christen und Muslime – an einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Zudem verehren sie einen Engel, der wie ein Pfau aussieht. Tausi Melek, Pfau-Engel, nennen sie ihn. Er vertritt aus ihrer Sicht Gott auf der Erde.Anders als Christen und Muslime glauben die Jesiden nicht, dass es einen Teufel gibt, der die Menschen zu bösem Handeln verführt. Aus ihrer Sicht ist Gott einzig und allmächtig. Obwohl es gar nicht stimmt, beschuldigen die Anhänger anderer Religionen die Jesiden immer wieder, sie würden den Teufel verehren. Aus diesem Grund wurden sie oft in der Geschichte verfolgt und auch getötet.

