Peine. Was als Laden für Foodsharing startete, ist knapp anderthalb Jahre nach der Eröffnung ein beliebter Treffpunkt in Lengede geworden.

Nach einem Umzug Anschluss finden und sich einen Freundeskreis aufbauen, das ist in der Stadt dank Freizeitangeboten und Co. oft kein großes Problem. Doch gerade in kleineren Gemeinden scheint das zunehmend schwerer zu werden.

„Auf den Dörfern gibt es keine Kneipen mehr. Es gibt vielleicht zwei Dönerläden und eine Eisdiele und das wars. Also nichts, wo sich auch altersübergreifend Menschen treffen können“, erzählt Peppe Lewandowski. Vor knapp zwei Jahren gründetet sie deshalb „Die Bunte Kiste“. Am Anfang stand noch die Idee des Foodsharing im Vordergrund, doch mittlerweile ist der Laden am Vallstedter Weg in Lengede auch zum Ort der Gemeinschaft geworden.

„Die Bunte Kiste“ in Lengede: Zu Beginn stand Foodsharing im Fokus

Beim Foodsharing werden Lebensmittel nicht weggeworfen, sondern geteilt. Gerade Menschen mit geringem Einkommen und die Umwelt profitieren davon. Durch dieses Konzept kam Peppe Lewandowski auf die Idee zur „Bunten Kiste“, doch auch persönliche Gründe haben sie beeinflusst: „Ich hatte schon viele Freunde und Bekannte, die Foodsharing genutzt haben oder gespendete Lebensmittel bekommen haben.“

Die 29-Jährige, die hauptberuflich als Tätowiererin arbeitet, beschloss daraufhin, die Idee des Foodsharing mit einem Standort in Lengede zu erweitern und gründete die Kiste. Bereits seit Oktober 2022 werden dort mehrmals pro Woche Lebensmittel gespendet und abgeholt.

Heute zentraler Dorf-Treffpunkt: Alles begann in Hinterhöfen und Garagen

Bevor Lewandowski den Laden öffnete, fing sie an, Foodsharing in Hinterhöfen und Garagen zu organisieren. Doch das Konzept ging nicht ganz auf. „Irgendwann war es einfach zu groß. Dann sind in den Garagen oder auf den Hinterhöfen der Leute immer fremde Menschen aufgetaucht“, erinnert sie sich. Es musste also eine neue Idee her, die die Betreiberin kurz daraufhin in die Tat umsetzte. „Ich hatte in Braunschweig von 2016 bis 2021 einen Laden mit Tattoostudio und auch Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche. Ich habe also schon Erfahrung und der Laden hier war frei, also dachte ich mir, warum nicht versuchen, so etwas aufzubauen“, erzählt sie.

Peppe Lewandowski vor der „Bunten Kiste“ in Lengede. Mehrmals während der Woche werden hier Essen-Spenden abgegeben und abgeholt. © FMN | Peppe Lewandowski

Dank besonderem Konzept: „Die Bunte Kiste“ braucht keine Mitarbeiter

Öffnungszeiten hat das kleine Geschäft jedoch nicht. Dafür gibt es an der Tür ein Schloss mit Tastatur, das „Kisten-Freunden“ einen permanenten Zugang gewährt. Kisten-Freunde sind Personen, die sich für die Kiste engagieren. Dies ist mit keinerlei Kosten verbunden. Um die Kombination für das Schloss zu bekommen, sei es jedoch nötig, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben. „Diese dient der Absicherung. Es geht um Datenschutz, dass man selbst hier für sich haftet, dass man nur selbst über den Zugang verfügt und man ihn nicht weitergibt“, erklärt Lewandowski.

„Die Bunte Kiste“ in Lengede wird schnell zum Ort der Begegnung

Obwohl die Lebensmittel-Rettung anfangs im Zentrum stand, ist sie mittlerweile eher Nebensache geworden, erzählt die Betreiberin weiter: „Wir wussten, wenn wir uns nur auf die Lebensmittel konzentrieren, wird es schwierig mit der Finanzierung.“ Die Fixkosten von 600 Euro für Miete, Strom und mehr seien durch die Lebensmittel-Rettung nicht abzudecken. „Wenn das Lebensmittel von zweiter Hand sind und man den Leuten sagt, sie müssen spenden, wenn sie das in Anspruch nehmen, kommt da natürlich sehr wenig zusammen“, schildert Lewandowski.

Deshalb finden in der Kiste auch regelmäßig Veranstaltungen statt. Durch diese seien die Leute eher motiviert, auch mehr in die Spendendose zu schmeißen. „Von Sauerkraut machen, über T-Shirts batiken, bis hin zu Kerzen bemalen findet hier wirklich alles statt. Letztes Jahr gab es auch einige Kleinkonzerte“, berichtet sie. Durch die vielen unterschiedlichen Angebote sei auch für jede Altersgruppe etwas dabei. „Wir haben hier sowohl Kinderveranstaltungen wie Basteln oder Spielen, aber auch vieles was sich nur am Abend abspielt, wo Leute einfach vorbeikommen, die Dartscheibe nutzen oder Karten spielen und dabei ein Bier trinken“, erzählt die 29-Jährige. Auch eine Handarbeitsgruppe treffe sich regelmäßig zum gemeinsamen Häkeln und Stricken.

Von Stricken bis Karten spielen: Die verschiedenen Veranstaltungen locken viele Menschen in „Die Bunte Kiste“ in Lengede. © FMN | Peppe Lewandowski

Neben den Spenden wurde das Projekt laut Lewandowski zusätzlich von der Gemeinde Lengede unterstützt. Die Unterstützung sei jedoch nur eine Start-Hilfe gewesen, die vergangenes Jahr auslief. Nun versucht sie einen anderen Weg zu finden, eine kleine monatliche Unterstützung zu bekommen, denn die „Bunte Kiste“ erwirtschaftet selbst kein Geld: „Hier ist nichts, womit man einen Gewinn erzielen kann oder soll, weil es von den Menschen für die Menschen gemacht ist.“

Den Einwohnern Lengedes sei die Kiste ans Herz gewachsen, sie freuen sich zu kommen, berichtet sie. „Die Notwendigkeit ist da. Leute wollen einen Ort haben, an dem man sich treffen kann.“

