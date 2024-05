Peine . An der Reihe ist Bülten. In Lengede gab es eine Wasserschlacht, Klein Ilsede hat neue Könige. Hier alle Feste – mailen Sie uns Fotos.

Klar: Das Peiner Freischießen ist das größte der Heimatfeste landkreisweit. Es steigt in diesem Jahr von Freitag, 5. Juli, bis einschließlich Dienstag, 9. Juli. Höhepunkte dürften wieder die Königsproklamation am Montag sowie am Dienstag die Königsfrühstücke und „bunten Umzüge“ sein – also bitte vormerken.

Aktuell steht in Bülten das Volksfest an, das die Volksfestgemeinschaft organisiert. Beginn ist am Freitag, 31. Mai, um 16.45 Uhr mit dem Abmarsch zur Königsvesper bei den amtierenden Majestäten. Ab 20 Uhr wollen DJ Andi und DJ Skoog für Stimmung im Festzelt sorgen. Gegen 22.15 wird ein Feuerwerk gezündet.

Am Sonnabend, 1. Juni, wird der stellvertretende Ortsbürgermeister Karl-Otto Böker das Volksfest um 14.30 Uhr offiziell eröffnen, danach startet der große Festumzug. Ab 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt. In der Lönsklause beginnt dann das Stechen um die Königsscheiben. Ab 20 Uhr sind DJ Andi und DJ Skoog wieder im Festzelt im Einsatz.

Am Sonntag, 2. Juni, geht es um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst weiter. Um 10.30 Uhr folgt das Königsfrühstück mit Proklamation (Essensmarken gibt es am Mittwoch, 29. Mai, ab 18.30 Uhr im Bürgerzentrum). Um 14.30 Uhr heißt es am Sonntag: Abmarsch zum Abholen der Kleinen vom Kindergarten. Gegen 17 Uhr bekommen die neuen Könige ihre Scheiben angenagelt. Ab 20 Uhr starten die DJs Andi und Skoog die letzte Tanzrunde.

In Lengede ist in diesem Jahr der Festumzug des Volksfestes wegen eines Starkregens (fast) komplett ins Wasser gefallen. © FMN | Privat

Auch wenn weite Teile des großen Festumzugs beim Lengeder Volksfest wegen eines Gewitters mit Starkregen buchstäblich ins Wasser gefallen sind, die neuen Könige und Gewinner der Scheiben und Pokale konnten dann doch gebührend gefeiert werden.

Das sind die Lengeder Könige in diesem Jahr (2024). © FMN | Volksfestgemeinschaft

Hier die Namen: Vereinskönig Kleinkaliber-Schützenverein (KKSV) Jannik, Jugendkönigin KKSV Neele Kaplanek Everling, Bürgerkönig Björn Aschenbrenner, Kleiner König Thomas Jütte, Gewinner der Freischeibe Jörn Sünnemann, Kinderkönigin Amelia Sünnemann, Jugendkönigin Vivien Graune, Feuerwehrkönig Marcel Holzen, Feuerwehr-Jugendkönigin Joline Holzen, Gewinnerin Landfrauenscheibe Janine Pfänder, Landfrauenpokal und Bergmannsverein Damenpokal Martina Meyer, Bergmannsverein Herrenscheibe Steffen Kaleja, Bergmannsverein Damenscheibe Kassandra Smeyers, Gewinner Handels- und Gewerbeverein HGV-Scheibe Thomas Everling, Schäferhunde-Verein Heide Schmidt, Turnerbund Lengende (TBL) Pokal Jannik Dinkler, TBL Jugendpokal Jungen Nikita Raenko, TBL Jugendpokal Mädchen Leonie Riede, TBL Kinderpokal Lyann Wolf, Wanderpokal der Gemeinde Feuerwehr, Heiderpokal Volker Zimmermann Feuerwehr.

Das Klein Ilseder Schützenfest – so ist es gelaufen

Die Könige beim Schützenfest in Klein Ilsede. © FMN | Bürgercorps Klein Ilsede

Selbst ein Stromausfall konnte das Klein Ilseder Schützenfest nicht stoppen: Nach dem Umzug am Freitagabend zogen die drei besten Schützen jedes Klein Ilseder Vereins zum Stechen auf die Schießbahn. Die Sieger wurden unmittelbar im Anschluss proklamiert. Die neu gestalteten Scheiben erhielten für die Freiwillige Feuerwehr Maik Hornbostel, Silke Mohme für die Bürgerfrauen, Michael Sjut tat den besten Schuss für AS99. Thorsten Dalibor errang die Ehrenscheibe der Jungbürger, Daniel Peisker traf für das Bürgercorps, Henning Schmedes tat den besten Schuss für den TV von 1880. Für die Blue Sisters traf Pia Rogge, Jendrik Stöter erhielt die Ehrenscheibe der Junggesellschaft und Steffen Arnecke bewies sich bei den Altgesellen als bester Schütze. Die Ehrenscheibe der Bürgerfrauen, die anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins unter allen ermittelt wurde, die bereits Königin der Bürgerfrauen gewesen sind, erhielt unter großem Beifall Frauke Hettinger-Raulfs.

Die Gewinner der Vereinsscheiben beim Klein Ilseder Schützenfest. © privat | Privat

Nach der Eröffnungsrede des Adjutanten der Junggesellschaft, Jonas Diester, am Samstag erwarteten die Klein Ilseder mit Spannung die Proklamation der Schützenkönige. Genau in diesem Moment fiel in weiten Teilen des Landkreises der Strom aus – so auch in Klein Ilsede. Der Hauptmann des Bürgercorps, Niklas Arndt, rettete die Situation, indem er die traditionelle Zeremonie lautstark ohne Unterstützung eines Mikrofons vollzog. Die Majestäten sind in diesem Jahr der Schülerkönig Mika Röhling, Jugendkönig Jannes Riedel, Bierkönig der Junggesellen Mick Friesdorf, Königin der Blue Sisters Melena Kortum, Jubiläumskönig der Freiwilligen Feuerwehr Ulf Semmler, Königin der Bürgerfrauen Daniela Munzel, Junggesellenkönig ist Domenik Hoffmann und der Bürgerkönig 2024 heißt Sven Lächelt. Das anschließende Königs-Abendessen wurde in diesem Jahr zum candlelight Dinner.

Zum Königsfrühstück am Sonntag begrüßte der Vorsitzende des Bürgercorps Daniel Strube fast 200 Teilnehmer. Unter dem Motto „Gemeinsam für unser Dorf“ hob er hervor, wie wichtig der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der einzelnen Vereine in unserer kleinen Gemeinde sind, sodass alle davon profitieren können.

Die Feste in den Gemeinden

Alle der Redaktion gemeldeten Volks- und Schützenfeste im Kreisgebiet auf einen Blick:

Stadt Peine

– Es liegen keine Meldungen vor.

Gemeinde Edemissen:

– Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni: Schützen-/Volksfest Plockhorst.

– Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli: Schützenfest Abbensen.

– Samstag, 13. Juli, bis Sonntag, 14. Juli: Schützenfest Wehnsen.

– Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli: Volksfest Wipshausen.

– Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli: Schützenfest Edemissen.

– Freitag, 10. August, bis Montag, 12. August: Volksfest Mödesse.

– Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August: Dorffest Oedesse.

– Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August: Schützenfest Eickenrode.

– Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September: Schützenfest Rietze.

– Freitag, 27. September, bis Sonntag, 29. September: Volksfest Oelerse.

Gemeinde Wendeburg

– Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni: Volks- und Schützenfest Bortfeld.

– Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September: Volksfest Sophiental

Gemeinde Vechelde:

– Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September: Volksfest und 150 Jahre Feuerwehr Vechelade.

Gemeinde Ilsede:

– Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni: Volksfest Groß Ilsede.

– Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August: Volksfest Ölsburg.

– Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September: Volksfest Oberg.

Gemeinde Lengede:

– Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni: Volksfest Barbecke.

Gemeinde Hohenhameln:

– Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai: Schützenfest Equord.

– Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni: Schützenfest Soßmar.

– Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli: Schützenfest Hohenhameln.

– Freitag, 19. Juli, Sonntag, 21. Juli: Schützenfest Mehrum.

– Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August: Schützenfest Ohlum.

– Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September: Schützenfest Bierbergen.

– Samstag, 31. August: Schützenfest Clauen.

– Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September: Schützenfest Harber.

Fehlt ein Volks- oder Schützenfest in ihrer Ortschaft? Bitte melden unter redaktion.peine@funkemedien.de per Mail! Und bitte mailen Sie uns die Fotos von Ihrem Volks- oder Schützenfest.

