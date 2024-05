Edemissen. Jäger und Landwirte machen auf Gemarkung der Gemeinde Edemissen gemeinsame Sache – mit Erfolg.

Ein großer Acker am Ankensener Weg in Edemissen ist eingezäunt: Alle paar Meter ein Pfahl, zwei Reihen Litze. Spaziergänger wundern sich, was das soll – wir haben nachgefragt. Die plausible Erklärung: „Es geht darum, Wildschweine vom Kartoffelacker fernzuhalten und somit Schäden abzuwenden“, erklärt Andreas Wagner, Jagdpächter und Leiter des Hegerings Edemissen.

„Wildschweinschäden sind für viele Landwirte, Jagdpächter und Jagdgenossenschaften ein ständiges Ärgernis“, sagt er. Und es geht nicht nur um Ärger, sondern auch um Geld. Pflügen Wildschweine durch ein frisch angelegtes Feld und fressen die Kartoffel-Mutterknollen auf, „das wird teuer“. Und zwar für die Jagdpächter. „Denn wir haben für viele Flächen eine klare vertragliche Vereinbarung mit den Landwirten, dass wir Jagdpächter für die Schäden aufkommen.“

Die „Schwarzkittel“ und ihr empfindlicher Rüssel

Daher also der Elektrozaun. Auch da gibt es eine klare Regelung: Die Jagdpächter stellen ihn auf, die Landwirte halten ihn von Gräsern frei, damit der Stromfluss nicht unterbrochen wird. Die Jäger kontrollieren die Weidezaungeräte regelmäßig. Pfähle und Litzen wurden über die Jagdgenossenschaft gekauft. Rund 1000 Euro kostete es, eine fünf Hektar große Fläche einzuzäunen – eine einmalige Anschaffung. Denn wenn der Zaun nicht mehr benötigt wird, bauen die Jäger ihn wieder ab und lagern ihn fürs nächste Jahr ein.

Andreas Wagner beim Aufbauen des Solarpanels. Es liefert den Strom für den Elektorzaun. © FMN | Bettina Stenftenagel

Aber lassen sich große, schwere Tiere wie die „Schwarzkittel“ von so einem doch recht leichten Zaun abhalten? „Ja“, sagt der Hegeringleiter. „Wenn die Schweine auf Futtersuche sind, nähern sie sich vorsichtig.“ Berühren sie beim Erkunden mit ihrem empfindlichen Rüssel eine Zaunlitze, bekommen sie einen kleinen Stromschlag, der ihnen signalisiert: Hier geht es nicht weiter. Natürlich nicht aufhalten würden die Elektrozäune Wildschweine, die aus irgendwelchen Gründen auf der Flucht seien, räumt er ein.

Einer der Elektrozäune, der Wildschweine davon abhalten soll, frisch angelegte Kartoffelfelder zu plündern © FMN | Bettina Stenftenagel

Zurzeit würden die Wildschweine Grünland nach Larven und Engerlingen durchpflügen, gleich danach locken die Kartoffeläcker und auch die Felder mit dem frisch gedrillten Mais.

Gute Erfahrungen mit E-Zaun in Edemissen

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Jäger zwischen Ankensen und Eickenrode Elektrozäune aufgebaut, jeweils in der Nähe von „Einständen“, also Gebieten, in denen sich die Wildschweine tagsüber aufhalten. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Andreas Wagner, der sich für die Zusammenarbeit der Bewirtschafter und Jäger stark macht.

Wildschweinbestände gehen zurück

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Wildschweine zurückgegangen, berichtet Andreas Wagner weiter. Nach Zahlen, die der Peiner Kreisjägermeister Hans Werner 2023 vorlegte, wurden im Kreis Peine 315 Wildschweine erlegt. 612 waren es im Zeitraum 2021/2022. Die Schwarzwildbestände hätten sich dank einer intensiven Bejagung auf einem „erträglichen Niveau eingependelt“, so der Kreisjägermeister.

Der Grund für die intensive Bejagung von Schwarzwild war es, zu verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest eingeschleppt wird – eine Viruserkrankung, die ausschließlich Wild- und Hausschweine betrifft. Für den Menschen und andere Haustierarten ist die Afrikanische Schweinepest nicht gefährlich.

Keine Schweinepast in Niedersachsen

In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals im September 2020 bei Wildschweinen in Brandenburg festgestellt, in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. Laut des Tierseuchen-Informationssystems des Friedrich-Loeffler-Instituts waren am 17. August 2023 bundesweit insgesamt 5.520 ASP-Fälle bei Wildschweinen bekannt, in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Pflicht, erlegte Wildschweine auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) zu untersuchen, gilt in Niedersachsen mittlerweile nicht mehr. Bei den großen Jagden werden jedoch noch stichprobenartig Blutproben der Tiere genommen. Bisher gab es in der Natur in Niedersachsen noch keinen nachgewiesenen ASP-Fall. In ganz Niedersachsen wurden 2017/18 fast 69.000 Wildschweine geschossen, im Folgejahr 55.700 Wildschweine geschossen.

