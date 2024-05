Peine. Statt Rumpelkammer: Sandra und Mirko Quoll haben in ihrem Keller Platz für schöne Dinge geschaffen. Ihr Kellerladen ist ein Geheimtipp.

Ein Januartag 2021: Die bitter-süße Flüssigkeit im Kristallglas leuchtete in einem strahlenden Orange. Erhellt durch einen Untersetzer mit LED-Lampe, der Sandra und Mirko Quolls Leben von Grund auf verändern sollte. Oder besser: Vom Keller aus. Bei einem Glas Aperol beschloss das Paar, eben dort einen Laden für handverlesene und selbst hergestellte Produkte einzurichten.

Als Mediendesignerin hat Sandra Quoll Interesse an allem, was sich bedrucken und individualisieren lässt. „Irgendwann hat Mirko mir im Internet diese leuchtenden Untersetzter gezeigt; die wären doch was für uns. Die verfügbaren Muster haben mir allerdings nicht gefallen, daher wollte ich sie mit eigenen Entwürfen bedrucken lassen. So kam ich in Kontakt mit dem Erfinder“, erinnert sich die 41-Jährige. Der wiederum war begeistert von ihren Designs, schlug eine Zusammenarbeit vor – und sie ein. Rückblickend war das die Initialzündung für den eigenen kleinen Laden. Geträumt hätten Quolls davon bereits, seit Freunde sie immer wieder baten, gemeinsam einen bestimmten Schnaps aus Österreich zu bestellen, den Prinz-Schnaps. Nun gehören sie, ganz offiziell, zu den wenigen Händlern in Deutschland, die eine Auswahl der feinen Spezialitäten anbieten.

Ein Raum im Wandel

Der passende Ort war schnell gefunden, denn in ihrem Haus in Vechelde, keine zwei Gehminuten vom Schlosspark entfernt, gibt es diesen einen Raum im Untergeschoss: „Die Vorbesitzer haben sich dort eine Bar eingerichtet, für unsere beiden Kinder war es mal ein Spielzimmer – nun ist es unser Kellerladen“, berichtet Mirko Quoll. Und ebendiesen inspizieren wir nun gemeinsam.

Von der Eingangstür aus öffnet sich der Blick in einen schmalen, hell erleuchteten Raum, dessen Wände voll von weißen Regalen sind, auf denen Flaschen unterschiedlichster Größen stehen. Vornehmlich sind es Schnäpse und Brände vom Bodensee, vereinzelt gibt es Liköre aus der Region. In einigen der Fächer stehen zudem Nachtmann Kristallgläser – und die besagten Untersetzer: Mal in knallbunten, mal in dezenten Farben, mit frechen Sprüchen, Sternzeichen oder Tiermotiven versehen. Einige sind bereits für Personalisierungen vorbereitet: Zum Beispiel als Namensschild für Hochzeiten oder andere große Feiern.

Auf einem grauen, kleinen Teppich im Eingangsbereich ist ein stilisiertes Tier zu sehen. „Das ist ein Quoll, ein australischer Beutelmarder. Sandra und ich haben unabhängig voneinander einige Zeit in Australien verbracht und die Tiere dort kennengelernt“, erklärt Mirko. Für sie beide ist es ein Symbol ihrer Familie geworden. Das etwa katzengroße Raubtier ziert Gürtelschnallen, Handyhüllen und eben auch, manchmal nur ganz klein oder auf der Rückseite, ihre Produkte. Den Teppich, fährt er fort, hat der Künstler Fritz Lutz aus Ilsede für sie gestaltet.

Auf den zweiten Blick fällt der Fußboden auf: An einigen Stellen durchbricht ein braun-gräulicher Ton das glänzende Weiß. Die originalen Fliesen, wie das Paar erläutert. An einigen Stellen ist der helle Überlack abgeplatzt. Statt die vermeintlichen Makel zu überdecken, haben sie das organisch wirkende Muster durch ein geschickt platziertes Kuhfell in einer ähnlichen Farbe in die räumliche Gestaltung integriert.

Während seine Frau der kreative Kopf ist, übernimmt Mirko den organisatorischen Part. Besonders genieße er die soziale Komponente, die der außergewöhnliche Laden mit sich bringt: Die Kunden und Kundinnen sind bei ihnen zuhause, nur wenige Meter vom Familienleben entfernt. Geöffnet ist nur, wenn sie vor Ort sind. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, vereinbart telefonisch oder per Mail einen Termin. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, einen Online-Shop aufzuziehen. Zu einem Einkauf bei uns gehört der direkte Kontakt“, erklärt Mirko. Immer wieder entstünden so interessante Gespräche, gerade wenn jemand gerne stöbert oder einen Rat sucht.

An der Stirnseite des Raumes befindet sich die von den Vorbesitzern übernommene, modernisierte Bar der hölzerne Tresen glänzt poliert. Die Bezüge der Hocker davor hat Sandra aus abgelegter Jeans-Kleidung gefertigt – ein Material, mit dem sie gerne arbeitet. An der weißen, von Fachwerk-Balken durchzogenen Wand dahinter hängen großformatige, bunte Bilder. Für Künstlerinnen und Künstler aus der Familie und dem Bekanntenkreis, ist der Kellerladen eine Art Galerie. Auch Bilder von Tochter Lotta und Sandras Mutter, Heike Hlinski, stehen zum Verkauf.

Nachhaltige Fertigung

Vor der Bar hängen Beutel in verschiedenen Farben, mit bunten Motiven und Sprüchen an einem Garderobenständer. Allesamt in liebevoller Handarbeit von Sandra gefertigt. Anfangs habe sie die mit einem Schneidplotter hergestellten Verzierungen nur privat verwendet, doch mit der Zeit gab es immer mehr Nachfragen, ob sie auch für andere etwas herstellen kann. Die Stoffbeutel sind, ähnlich wie Kosmetiktaschen und Shirts, beliebte Geschenke und lassen sich auf Wunsch individualisieren. „Die Shirts bestehen alle aus Bio-Baumwolle, für die Beutel habe ich einen Anbieter gefunden, der Rohlinge aus recycelter Baumwolle anbietet“, sagt Sandra.

Nur wenige Gehminuten vom Schlosspark Vechelde entfernt betreiben Sandra und Mirko Quoll ihren Kellerladen. © FMN | Gesa Lormis

Nachhaltig zu handeln und Materialien möglichst vollständig zu verwerten, hat sie zum Kredo für die eigens hergestellten Produkte erklärt. Angefangen habe es mit hölzernen Sammelhaltern für die LED-Untersetzer nach einem eigenen Design, damit sie auch wirklich in Reichweite sind und nicht in einer Schublade verschwinden. Statt neues Holz einzukaufen, fragte Sandra bei Tischlereien in der Umgebung nach Resten und Verschnitt. Dabei erhielt sie nicht nur Buchen- oder Eichenholz, sondern auch dunkel getönte Obst- und Nusshölzer. „Mein Vater ist ambitionierter Hobbytischler und hat sich dafür eine komplette Werkstatt eingerichtet, in der wir mit ihm zusammen unsere Sachen produzieren. Ausgehend von den Haltern entstand schnell die Idee zu Schneidebrettern. Später kamen Pfeffermühlen sowie Flaschenhalter und -öffner dazu“, erklärt sie und deutet auf ein kleines Regal, in dem verschiedene hölzerne Produkte präsentiert sind. „Zum Teil sind es alte Tischbeine, Türrahmen und Reste einer Terrasse. Mein Vater hat alles gesammelt und jetzt haben sie wieder eine schöne und nützliche Form.“

So ist Quolls Kellerladen eine Kombination aus recycelten und neuen Materialien, importierten und in der Region hergestellten Produkten, konfektionierter Ware – und ganz viel Persönlichkeit.