Peine. Der Pfingstmontag bietet zusätzlich Möglichkeiten zum Entspannen. Dazu frische Brötchen gefällig? So haben die Bäckereien geöffnet.

Die Bäckereien im Kreis Peine haben ihre Öffnungszeiten für Pfingstsonntag, 19. Mai, und Pfingstmontag, 20. Mai, bekannt gegeben. Wir haben die Liste der Bäckereien und Backstuben nach Anbietern im Landkreis Peine sortiert.

Die Filialen der Sander’s Backstube haben Pfingstsonntag/Pfingstmontag geöffnet:

Wendeburg (Rewe/Büssingstraße 2): an beiden Tagen 8 bis 13 Uhr (wie sonntags).

Bortfeld (NP-Markt/Polterdamm 5): an beiden Tagen 8 bis 11 Uhr (wie sonntags).

Bortfeld (Drensäcker 15): an beiden Tagen 8 bis 11 Uhr (wie sonntags).

Vechelde (Hildesheimer Straße 22a): an beiden Tagen 8 bis 16.30 (wie sonntags)

Lengede (Netto/Vallstedter Weg 95a): an beiden Tagen 8 bis 11 Uhr (wie sonntags).

Broistedt (Barbecker Straße 2e): an beiden Tagen 8 bis 18 Uhr (wie sonntags).

Edemissen (Rewe/Peiner Straße 25a): an beiden 8 bis 16.30 Uhr (wie sonntags).

Die drei eigenständigen Filialen vom Löwenbäcker Schaper haben Pfingstsonntag/Pfingstmontag geöffnet:

Peine (Breite Straße 4): an beiden Tagen 8 bis 16.30 Uhr (wie sonntags).

Groß Ilsede (Gerhardstraße 36): an beiden Tagen 8 bis 16.30 Uhr (wie sonntags).

Vechelde (Rewe/Peiner Straße 11): an beiden Tagen geschlossen (wie sonntags).

Die Landbäckerei Grete hat Pfingstsonntag wie an einem (normalen) Sonntag geöffnet, Pfingstmontag haben hingegen alle Filialen geschlossen:

Wendeburg/Wendezelle: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Edemissen: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr.

Wipshausen: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Klein Ilsede: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Peine (Süd, Berliner Ring 9): Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Peine (Mitte, Stederdorfer Straße 6): geschlossen (wie sonntags).

Stederdorf: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Duttenstedt: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Woltorf: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Vöhrum: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr.

Abbensen: Pfingstsonntag 7 bis 10.30 Uhr.

Die Filialen der Bäckerei Seidel haben Pfingstsonntag und Pfingstmontag geschlossen:

Peine (Woltorfer Straße): geschlossen.

Didderse: geschlossen.

Gadenstedt: geschlossen

Essinghausen: geschlossen.

Groß Lafferde: geschlossen.

Schwicheldt: geschlossen.

Edemissen: geschlossen.

Dungelbeck: geschlossen.

Oberg: geschlossen.

Groß Bülten: geschlossen.

Stederdorf: geschlossen.

Die Filialen der Heide-Bäckerei Meyer haben Pfingstsonntag wie an einem (normalen) Sonntag geöffnet, Pfingstmontag hingegen haben allesamt geschlossen:

Peine (Duttenstedter Straße 13 und Schützenstraße 15): 8 bis 16 Uhr (wie sonntags).

Peine (Woltorfer Straße): geschlossen (wie sonntags).

Wendeburg (Peiner Straße 15): 7.30 bis 17.30 Uhr (wie sonntags).

Die Bäckerei Engelke hat Pfingstsonntag wie an einem (normalen) Sonntag geöffnet, zudem ist Pfingstmontag geöffnet:

Peine (Celler Straße 3 bis 5): Pfingstsonntag 6 bis 18 Uhr; Pfingstmontag 7 bis 17 Uhr.

Hohenhameln (Marktstraße 22): Pfingstsonntag 7 bis 13 Uhr; Pfingstmontag 7 bis 13 Uhr.

Haben wir Ihre Lieblingsbäckerei vergessen? Und hat die vielleicht sogar an den Feiertagen geöffnet? Schreiben Sie uns an redaktion.peine@funkemedien.de per Mail.

