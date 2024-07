Söllingen. Die Gefahrgut-Bereitschaft der Kreisfeuerwehr Helmstedt stellte sich einem realistischen Szenario. Es gab sogar einen Verletzten.

Es war ein realistisches Szenario: Die Bereitschaft Gefahrgut der Kreisfeuerwehr Helmstedt übte in Söllingen auf einem Industriegelände den Gefahrgut-Ernstfall. Die Übung wurde vom Bereitschaftsführer Holger Scholz ausgearbeitet, wie es in der Mitteilung der Kreisfeuerwehr heißt.

Zum Unfall auf dem Gelände soll es laut Szenario bei Logistikarbeiten gekommen sein. Hier wurden bei dem Transport mit einem Gabelstapler zwei IBC-Container und Europaletten beschädigt. „Die unterschiedlichen Gefahrstoffe hatten allerdings neben ihrer eigentlichen Gefährdung noch eine Besonderheit: Sie durften nicht zusammen gelangen und auch nicht mit Wasser in Berührung kommen“, heißt es in der Mitteilung

Helmstedts Kreisbrandmeister mimte einen Verletzten

Dies habe bei der ersten Erkundung und Stoffidentifikation erkannt werden müssen. Dann sei der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt worden. Um die Feuerwehrkräfte zu schützen, seien diese in Chemikalienschutzanzügen vorgegangen. „Als Erstmaßnahme wurden die auslaufenden Gefahrstoffe in Wannen aufgefangen, um so eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Im weiteren Verlauf wurden dann zwei Pumpstrecken aufgebaut, um die Gefahrstoffe sicher umzupumpen“, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

„Es ist eine große Hilfe, sich frühzeitig über diese Technik einen kompletten Überblick zu verschaffen.“ Aus der Mitteilung der Kreisfeuerwehr zum Einsatz von Drohnen

Parallel sei die Einsatzstelle mit spezieller Messtechnik kontrolliert worden. Über den Dekonplatz haben die zirka 50 Feuerwehrkräfte den Gefahrenbereich wieder verlassen können, nachdem sie grob gereinigt worden waren. Um Abläufe zu trainieren, habe Kreisbrandmeister Maik Wermuth einen verletzten Feuerwehrmann gespielt. „Sogleich wurde die Rettung des Kameraden eingeleitet und der vor Ort befindliche Rettungsdienst, der zum Eigenschutz immer dabei ist, in die neue Lage eingebunden“, heißt es weiter.

Helmstedter Kreisfeuerwehr sieht noch Verbesserungspotenzial

Dank moderner Technik hätten die Führungskräfte jederzeit durch Drohnenaufnahmen die Einsatzstelle genauestens im Auge behalten können. „Es ist eine große Hilfe, sich frühzeitig über diese Technik einen kompletten Überblick zu verschaffen“, so die Kreisfeuerwehr.

Das Resümee der Übung habe allerdings noch Möglichkeiten zur weiteren Anpassung der Vorgehensweisen aufgezeigt. Alles in allen habe der Einsatz schnell und zielorientiert funktioniert, und das Übungsziel wurde erfüllt, heißt es von den Brandschützern abschließend.

