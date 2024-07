Ingeleben. In der vergangenen Woche brannte ein Müllfahrzeug in Ingeleben. Nun steht die Ursache fest. Die Polizei geht einer Spur nach.

Am vergangenen Montag kam es in Ingeleben zu einem Brand in einem Fahrzeug des Entsorgers Prezero. Das teilt der Landkreis Helmstedt mit. Demnach bemerkte der Fahrer des Wagens zu Beginn der Tour in Ingeleben, gegen 6.5 Uhr, eine Rauchentwicklung im Fahrzeug. Er alarmierte die Feuerwehr und stellte den LKW außerhalb des Ortes auf einer Kreisstraße ab.

Müllabfuhr: Brand in der Samtgemeinde Heeseberg geht glimpflich aus

Die Wehren der Samtgemeinde Heeseberg löschten das Feuer. Sie stellten fest, dass ein im Müll entsorgter E-Bike-Akku das Feuer verursacht hatte. Batterien und Akkus zu entsorgen ist illegal, betonen der Landkreis und Dienstleister Prezero. „Das vom Landkreis Helmstedt mit der Sammlung beauftragte Unternehmen – der Umweltdienstleister PreZero – kann die Herkunft des Stromspeichers nach Auswertung der Telematikdaten recht genau eingrenzen und hat den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, schreibt der Landkreis Helmstedt.

„Falsch entsorgte Batterien und Akkus verursachen quasi täglich

Brände in Sortieranlagen oder Sammelfahrzeugen und bringen so

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Einsatzkräfte potenziell in

Lebensgefahr.“ Tim Borchers, Niederlassungsleiter bei PreZero

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Batterien, Akkus und jeglicher Elektroschrott - inklusive Textilien und Schuhen mit LEDs - nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. „Es handelt sich hier nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine illegale Abfallentsorgung, die zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen kann. Die Verwaltung behält sich daher eine ordnungsrechtliche Verfolgung in diesem und gleich gelagerten Fällen vor“, erklärt Susanne Werner, Leiterin der Unteren Abfallbehörde. Der Einzelhandel muss Batterien und Akkus zurücknehmen, heißt es abschließend.

