Helmstedt. Der Veranstalter, der Förderverein des Waldbads, zeigt sich zufrieden. Wie das Local-Heroes-Muskfestival in Helmstedt lief.

Mehrere hundert Menschen feierten am Samstag im Waldbad Birkerteich beim Musikfestival „Local Heroes“, das der Förderverein im Maschweg veranstaltet hatte. „Mit ca. 450 Besuchern sind wir als Veranstalter absolut zufrieden“, sagt dessen Vorsitzender Martin Lehmann, „sicher hätten es gut 200 Personen mehr sein können, aber in Anbetracht des Deutschlandspiels und der starken Veranstaltungskonkurrenz in unserer Region, sind wir dankbar, dass doch noch so viele Besucher gekommen sind.“

Das Festival fand rum um das Waldbad Birkerteich in Helmstedt statt. © Veranstalter | Förderverein Waldbad Birkerteich

Die Atmosphäre beschreibt Lehmann als friedlich – und wunderschön vor der Naturkulisse im Wald. „Die Menschen haben das sommerliche Wetter genossen und die Auswahl der Musikbands war grandios. Tolle Künstler/Innen haben ein klasse und abwechslungsreiches Musikprogramm präsentiert. Auch darüber sind wir glücklich und dankbar.“

Für ihn sei der Durchlauf eine Bestätigung der Arbeit und Mühen des Förderverein. „Fazit: die vielfältige positive Rückmeldung der Besucher und der Künstler/innen, hat uns als Veranstalter gezeigt, dass wir alles richtig gemacht haben.“

