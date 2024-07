Helmstedt. Wie weit ist der Glasfaserausbau im Landkreis Helmstedt? Welche Hürden müssen gemeistert werden? Der Landkreis gibt Antworten.

Beim Breitbandausbau im Landkreis werden derzeit die letzten Arbeiten des Erweiterungsprojekts erledigt. Das teilt der Landkreis Helmstedt mit. Die Tiefbauarbeiten der Haupttrassen seien inzwischen auch in Grasleben größtenteils fertiggestellt. Hier liege jetzt und in den kommenden zwei Monaten auch der Schwerpunkt der noch durchzuführenden Arbeiten. Es sind 231 Hausanschlüsse herzustellen. Unabhängig davon seien auch noch Hausanschlüsse in Königslutter herzustellen. Die Einblasarbeiten der Glasfasern erfolgen schrittweise nach Fertigstellung der Hausanschlüsse. Der Abschnitt von Helmstedt zum Brunnental sei zwischenzeitig an die Vodafone übergeben worden und nach Prüfung der gesamten Dokumentation kann der Einschaltvorgang anlaufen.

Auch im Bereich Räbke seien die Bau- und Einblasarbeiten inzwischen ohne größere Probleme abgeschlossen worden. Bis dort alle Anschlüsse in Betrieb genommen werden können, könne es aber noch bis voraussichtlich Herbst dauern. Alle neu verlegten Anschlüsse müssen dokumentiert und geprüft werden, erst danach werde der neue Netzabschnitt an Vodafone als Betreiberin übergeben. Nach Fertigstellung und Prüfung durch Vodafone, welche in der Regel circa sechs Wochen in Anspruch nimmt, können dann für die Kunden, die einen Telekommunikationsdienstleistungsvertrag mit Vodafone abgeschlossen haben, die Installationsarbeiten der Netzebene IV zum Anschluss des Routers erfolgen.

Glasfaserausbau auch noch in Neubaugebieten möglich

Von den insgesamt circa 630 möglichen Hausanschlüssen aus dem bereits 2019 bewilligten Förderprojekt hätten sich nach derzeitigem Stand ungefähr 576 Grundstückseigentümer für einen Anschluss an das Erweiterungsnetz entschieden und mit dem Landkreis einen entsprechenden Glasfaserhausanschlussvertrag abgeschlossen. Im Vodafone-Shop in Helmstedt bestehe die Möglichkeit, sich über die Angebote zu informieren und, wenn gewünscht, entsprechende Dienstleistungen zu beauftragen.

Weiterhin erfolge die Anbindung von Neubaugebieten an das Landkreisnetz, soweit diese nicht eigenwirtschaftlich durch private Anbieter an deren Netze vorgenommen wird und die Vodafone der Erweiterung zustimmt. Dabei habe der Erschließungsträger die Kosten für die Erstellung der passiven Breitbandinfrastruktur im Neubaugebiet zu übernehmen, der Landkreis die Kosten für die eventuelle Heranführung des Landkreisnetzes an das Neubaugebiet und die Grundstückseigentümer die Kosten für die herzustellenden Hausanschlüsse.

Dazu sei es erforderlich, dass die Kunden mit dem Landkreis einen Glasfaserhausanschlussvertrag abschließen, da die Anschlüsse selbst, wie das gesamte sonstige Breitbandnetz, sich im Eigentum des Landkreises befinden. Die Herstellung der Hausanschlüsse erfolge im Gegensatz zum Erweiterungsprojekt komplett durch die Vodafone, sei kostenpflichtig und betrage im Regelfall derzeit 2460 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Interesse an einem entsprechenden Anschluss können sich Interessierte an das Breitbandteam vom Landkreis unter breitband@landkreis-helmstedt.de wenden.

