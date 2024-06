Velpke. In Velpke ist es am Freitagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Über 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das ist passiert.

Großeinsatz für die Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke am Freitagnachmittag: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Velpke ist es zu einem Wohnungsbrand gekommen, teilt die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr wurde gegen 17 Uhr zu dem Brand im Jungfernstieg alarmiert.

In der Küche stand der Bereich um eine Dunstabzugshaube in Flammen. Die Brandwohnung war bereits vollständig verraucht und ein Feuerschein von außen sichtbar. Die übrigen Wohneinheiten waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett geräumt. Zwei Trupps unter schweren Atemschutz durchsuchten anschließend das Objekt. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden und ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr weiter. Zudem wurde eine Drehleiter der Berufsfeuerwehr Wolfsburg in Stellung gebracht.

In der Küche der Wohnung in Velpke stand der Bereich um eine Dunstabzugshaube in Flammen. © FMN | Feuerwehren Samtgemeinde Velpke

Wohnung in Velpke nach Brand vorerst unbewohnbar

Durch die Rauchgase wurden zwei Bewohner verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Wohnung ist durch die entstandenen Rauchgase vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Der Bereich rund um den Jungfernstieg musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. 46 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke und Berufsfeuerwehr Wolfsburg, waren neben Rettungskräften der Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Um 18.50 Uhr konnten die Kameraden abrücken.

