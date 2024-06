Königslutter. Ein alkoholisierter 32-Jähriger greift einen Beamten an – dieser ist vorerst dienstunfähig. So ist die Lage am Dienstag eskaliert.

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Dienstag einen Polizeibeamten in der Helmstedter Straße in Königslutter angegriffen und verletzt. Der 60-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden und ist vorerst nicht dienstfähig.

Vorausgegangen war die Trunkenheitsfahrt des 32-Jährigen, teilt die Polizei mit: Ein Zeuge verständigte demnach am Dienstagmittag die Beamten, da ihm auf der Bundesstraße 1 von Helmstedt in Richtung Königslutter ein Auto aufgefallen war. Dessen Fahrer sollte in starken Schlangenlinien und teilweise auch auf der Gegenfahrbahn fahren. Nur dem Zufall sei es zu verdanken gewesen, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde.

Eine Streifenbesatzung konnte den Wagen in Sunstedt anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem in Polen wohnenden Monteur fest. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Nach Trunkenheitsfahrt und Angriff: 32-Jähriger landet in Polizei-Gewahrsam

Da der 32-Jährige keine Ausweispapiere bei sich hatte, fuhren die Beamten mit ihm in seine Unterkunft. Bei der Überprüfung seiner Personalien zeigte sich der Mann laut Polizei unkooperativ – er weigerte sich, seinen Ausweis auszuhändigen. Als der 60-jährige Polizeibeamte den Ausweis ergreifen wollte, schlug der Monteur ihm unvermittelt ins Gesicht.

Die Beamten setzten Reizstoff ein, um weitere Angriffe abzuwehren. Anschließend brachten sie den Mann „mit einfacher körperlicher Gewalt unter starker Gegenwehr“ zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Der 32-Jährige wurde durch den Reizstoff leicht verletzt und später von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Auch ein 39-jähriger Polizist wurde leicht verletzt.

Auch interessant

Angriff auf Sanitäter Nach Angriff in Königslutter: Sanitäter wieder im Dienst Von Sebahat Arifi , Markus Brich und Dirk Clemens Breyvogel

Bei dem Monteur wurde aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe angeordnet, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmte die Polizei. Im Anschluss wurde der 32-Jährige auf richterliche Anordnung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red