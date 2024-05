Helmstedt. Das Freibad in Räbke ist bereits geöffnet, am 1. Juni ziehen die Freibäder in Helmstedt und Königslutter nach. Hier unsere Übersicht.

Das passt: Am Wochenende sollen die Temperaturen langsam steigen und sich die Sonne länger zeigen. Für Helmstedt werden am Eröffnungstag des Waldbades Birkerteich ein Sonne-Wolken-Mix und 23 Grad erwartet. Nun gut, die Temperaturen hätten zum Start in die Freibadsaison 2024 noch etwas sommerlicher sein dürfen, aber echte „Wasserratten“ halten auch ein paar Wolken nicht vom Schwimmen ab.

Um 8 Uhr am 1. Juni startet das Waldbad Birkerteich in Helmstedt in die Freibadsaison 2024

Das Waldbad Birkerteich in Helmstedt eröffnet am 1. Juni seine Saison. Laut Pressemitteilung der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt (BDH), die das Bad betreibt, ist das Bad in diesem Jahr vom 1. Juni bis zum 3. September geöffnet. „Bei guter Wetterlage verlängern wir um eine Woche!“, verspricht der Förderverein. Am Samstag geht es um 8 Uhr los.

Der Elm-Lappwald-Triathlon findet in diesem Jahr am 24. August statt. Dieses Bild entstand im vergangenen Jahr im Waldbad Birkerteich. © regios24 | Michael Uhmeyer

Über den Sommer locken zusätzlich Konzerte in das schön gelegene Waldbad. Die elf Sommerkonzerte am Mittwoch werden ergänzt um ein Sommer-Open-Air Konzert, eine Comedy-Show sowie das Open-Air Musikfestival „Local Heroes“ mit zehn Bands auf zwei Bühnen. Für den 5. Juli ist zudem eine große 70er/80er/90er Waldbad–Disko geplant, das traditionelle Bürgerfrühstück findet am 7. Juli statt. Der 34. Elm-Lappwald -Triathlon findet laut Ankündigung am 24. August statt. Der Kartenvorverkauf ist bereits eröffnet, Karten für die Waldbad-Disko kosten 7 Euro, der Eintritt zu den Sommerkonzerten und damit zu den meisten Veranstaltungen ist hingegen frei.

Geöffnet ist das Bad montags und dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Mittwochs ist das Bad dieses Jahr von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Einzelkarten für Erwachsene kosten 4 Euro, Kinder und Jugendliche vom 5. bis 18. Lebensjahr sowie Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Laut Mitteilung soll das Julius-Bad voraussichtlich am Dienstag, den 17. September wieder in Betrieb sein.

Auch die Lutterwelle in Königslutter öffnet am 1. Juni

An diesem Samstag eröffnet auch das Freibad Lutterwelle. Der Förderverein lädt in Zusammenarbeit mit der DLRG zum Anbaden am 1. Juni um 10 Uhr ein. Um den Badegästen den Saisonstart ein bisschen zu versüßen, werden Kaffee und Kuchen spendiert.

Geöffnet ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr. In der Woche gelten für das Nichtschwimmerbecken abweichende Öffnungszeiten von 14.15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien sollen die verlängerten Zeiten komplett gelten, dies kündigen die Stadtwerke Königslutter aber mit Vorbehalt an. Änderungen sind also möglich. Im Kleinkinderbecken dürfen Kinder nur unter Aufsicht einer Begleitperson planschen.

Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche vom 5. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 2 Euro. Außerdem gibt es für Erwachsene einen „Spätbadetarif“, der im Freibad ab 17.30 Uhr gilt. Sie zahlen dann ebenfalls nur 2 Euro Eintritt. Außerdem sind Geldwertkarten erhältlich, bei deren Erwerb je nach Höhe der Geldsumme bis zu 20 Prozent Rabatt gewährt werden.

Das Freibad in Räbke hat seit dem 8. Mai geöffnet

Traditionell öffnet das Freibad in Räbke als erstes der Bäder im Landkreis Helmstedt. Hier hat der Badespaß bereits am 8. Mai begonnen. Geöffnet ist das Freibad in Räbke bis September dann täglich von 6 bis 20 Uhr, Einlassschluss ist um 19 Uhr. Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert: So kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 4 Euro, eine Familientageskarte gibt es ab 8 Euro. Besonders ist auch, dass es ermäßigte Feierabendkarten gibt. Außerdem gibt es auch Einzel- und Familien-Saisonkarten ab 110 beziehungsweise 220 Euro.

Zusätzlich zu den verschiedenen Kursangeboten können Kinder in diesen Sommerferien schwimmen lernen. Das Freischwimmertraining wird von der DLRG betreut und ist kostenlos. Die Samtgemeinde Nord-Elm, der Kreissportbund Helmstedt sowie der Sport- und Förderverein „Unser Freibad Räbke“ haben sich zusammengetan, um das zu ermöglichen.

Umbau des Freizeitbades Grasleben ist noch nicht abgeschlossen – Badebetrieb 2024 fällt ins Wasser

In Grasleben fällt der Badespaß auch in diesem Jahr ins Wasser. Im Mai 2023 begannen im Freizeitbad Grasleben die Bauarbeiten zur Sanierung des maroden Funktionsgebäudes und sind noch nicht abgeschlossen. Aktueller Stand ist, dass der Freibadbetrieb nach dem Umbau im Jahr 2025 wieder beginnen kann.

