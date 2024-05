Essenrode/Gliesmarode. Zeitzeugen von damals erinnern sich, wie sie in Essenrode eine neue Heimat fanden. Entstanden ist daraus ein Dokumentarfilm.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die Rote Armee im Rücken, erreichten am 28. März 1945 zwölf Familien aus Pommern Essenrode im Landkreis Helmstedt. Eine ganze Gutsgemeinschaft hatte sich Ende Januar bei eisigen Temperaturen auf den Weg gemacht. Von Ferne war da schon das Grollen der Kanonen zu hören. Die Familien fürchteten die Gewalt der herannahenden russischen Truppen. Zwei Monate lang waren sie mit Pferd und Wagen auf der Flucht.

Zwölf Zeitzeugen erinnern sich an das Ende ihrer Flucht in Essenrode

Dass die Geschichte des Elisenhof-Trecks nicht vergessen wird, ist ein Verdienst von Roland Remus, der tiefer in die eigene Familiengeschichte eintauchte. Im Jahr 2020 kamen Geflüchtete und Nachfahren im Essenroder Schloss zusammen, weitere Veranstaltungen folgten. Auch der NDR berichtete. Gemeinsam mit seiner Partnerin Sabine C. Langer entwickelte er das Projekt weiter. So entstanden eine Ausstellung und schließlich ein Dokumentarfilm. Filmemacher Thomas Knüppel legte seiner berührenden Dokumentation zwölf Interviews mit Zeitzeuginnen und -zeugen zugrunde. Der Film wird am Mittwoch, 5. Juni, von 18 Uhr an im Gliesmaroder Thurm, Berliner Straße 105 in Braunschweig gezeigt. Es schließt sich eine Gesprächsrunde mit den Filmemachern an. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltet wird der Filmabend von der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Braunschweig. An jedem ersten Mittwoch im Monat findet im Gliesmaroder Thurm ab 17 Uhr eine Familienforscher-Sprechstunde statt und treffen sich anschließend die Mitglieder der Genealogiewerkstatt. Auch fast 80 Jahre nach Kriegsende sind die Folgen von Flucht und Vertreibung noch spürbar. In Essenrode lebten vor dem Krieg 518 Menschen, 1946 waren es 973 – fast doppelt so viele. In Essenrode gibt es wie in vielen anderen Ortschaften einen Pommernweg, in Helmstedt erinnern beispielsweise Tilsiter oder Königsberger Straße an Städte in Preußen. Auch dort und ebenso in Schlesien verloren Deutsche ihre Heimat.

In Essenrode im Landkreis Helmstedt fanden viele Kriegsflüchtlinge eine neue Heimat

In Essenrode fanden Kriegsflüchtlinge und Vertriebene aus Pommern, West- und Ostpreußen, Schlesien, dem Sudeten- und Wartheland, dem Baltikum, Bessarabien und Galizien ein neues Zuhause. In den Folgejahren kamen dann auch Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone und später aus der DDR hinzu. Sabine C. Langer und Roland Remus gingen mit ihrem Projekt der Frage nach, wie Einheimische und Ankommende ihre eigene Zukunft und die des Dorfes in die Hand nahmen.

