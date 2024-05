Königslutter. Gifhorner Entwickler plante Mehrfamilienhaus „Wohnzwilling“. Er verstarb im Februar, seine Firma schlittert nun ins Insolvenzverfahren.

Viel zu früh im Alter von 62 Jahren verstarb Dr. Dirk Wolter im Februar 2024. Der Gifhorner Investor realisierte in den vergangenen Jahren verschiedene Bauprojekte in der Region. Ein interessantes Bauvorhaben, das er umsetzen wollte, ist der Wohnzwilling in Königslutter. Im Oktober 2022 stellte er das Mehrfamilienhaus gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Hoppe der Öffentlichkeit vor. Es blieb aber unvollendet. Nun hat das Amtsgericht Gifhorn eine weitreichende Entscheidung getroffen.

In Königslutter sollte bis Ende 2024 ein innovatives Mehrfamilienhaus entstehen

Niedernhof 12/13, mitten in der Innenstadt von Königslutter: Das Baugrundstück liegt hinter einem verschlossenen Tor, daran hängen Tafeln, die ankündigen: „Hier entstehen 18 innovative Eigentumswohnungen mit Tiefgarage“ und „Wohnen in anderen Dimensionen“. Das Vorhaben ist ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohnkörpern und einer Halle in der Mitte direkt an der Lutter. Die Eigentümer sollen in 2- bis 4-Zimmerwohnungen leben, insgesamt wird mit 1700 Quadratmetern barrierefreier Wohnfläche geplant. Der Clou des Baus ist ein nachhaltiges Energiekonzept. Beim Pressegespräch im Oktober 2022 hoffte Investor Wolter auf zügige Umsetzung: „Die Zeit läuft, der Zins steigt. Wir müssen Gas geben.“ Angekündigt wird auf der Internetseite der Abschluss des Projekts bis Ende 2024. Schaut man nun über das Tor hinweg, sieht man allerdings keine fleißigen Handwerker mit ihren Baumaschinen arbeiten, sondern nur ein verwildertes Grundstück.

Dieses Mehrfamilienhaus im Neubaugebiet Sickte-Salzdahlumer Straße ist schon fertiggestellt, die Eigentumswohnungen befanden sich in der Vermarktung. Doch nun ist der Investor verstorben und im Bau soll es Mängel geben. © FMN | Hendrik Rasehorn

Für die „Barbara und Dr. Dirk Wolter GmbH & Co. KG“ wurde das Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Gifhorn beantragt. Dieses bestimmte als vorläufigen Insolvenzverwalter den Braunschweiger Wirtschaftsjuristen Tobias Hartwig (Kanzlei Schultze & Braun). Er wurde vergangenes Jahr durch die Berichterstattung unserer Zeitung auch überregional bekannt, weil er hinter dem Geschäftsführer des Helmstedter Skandal-Autohändlers Pilarski die Scherben aufräumte, die dieser hinterlassen haben soll. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei ermittelt wegen Wirtschaftskriminalität. Betroffen von der Insolvenz der Gifhorner Projektgesellschaft sind auch zwei Mehrfamilienhäuer im Neubaugebiet Sickte-Salzdahlumer Straße in der Straße Erdwerk 1/2. Dort sind von den 20 Wohnungen sechs noch nicht verkauft, allerdings soll es laut Hartwig Baumängel geben.

Insolvenzverwalter sichtet die Lage: „Die Firma war führungslos“

„Schon vor ein paar Jahren verstarb Barbara Wolter. Nun mit dem Tod von Herrn Dr. Wolter gab es niemanden mehr, der sich als haftender Geschäftsführer um die Belange der GmbH kümmern konnte.“ Die Hausbank hatte schließlich den Insolvenzantrag gestellt, berichtet Hartwig. „Das erlebe ich nicht oft in meiner Arbeit als Insolvenzverwalter, Banken sind eher zurückhaltend, solche Anträge zu stellen. Aber in diesem Fall ist die Firma führungslos.“

Der geplante „Wohnzwilling“ in Königslutter wurde im Oktober 2022 bei einem Pressetermin vorgestellt: rechts Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe, daneben der verstorbene Investor Dirk Wolter, außerdem Architekt Peter Teicher und Projektentwickler Daniel Manthey. (Archivfoto) © FMN | Christian Franz

Wie geht es weiter? Hartwig will sich, wie üblich in solchen Verfahren, erst einmal einen Überblick verschaffen und möchte im Fall Sickte auch mit dem Eigentümerbeirat sprechen. „Die wissen bereits vom Insolvenzverfahren.“ Ziel sei es, die Mängel zu beseitigen und das Haus bestenfalls an einen Unternehmer zu verkaufen beziehungsweise die Wohnungen zu vermarkten.

Königslutters Bürgermeister ist zuversichtlich, dass der „Wohnzwilling“ noch gebaut wird

Das Grundstück in Königslutter soll ebenfalls vermarktet werden. Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe teilte unserer Redaktion mit: „Nach unserem Kenntnisstand soll das Projekt fortgesetzt werden, wenn dieRechtsfragen, welche mit dem Tod des Investors verbunden sind, geklärt sind. Die Baugenehmigung ist erteilt.“ Was, wenn sich ein Käufer finden sollte, der aber andere Ideen auf dem Grundstück umsetzen wollen würde? Hoppe stellt klar: „Die Stadt ist an einer Umsetzung laut Bebauungsplan interessiert. Der lässt lediglich eine Umsetzung im Rahmen der planungsrechtlichen Vorgaben zu.“

