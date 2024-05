Helmstedt. Stadt Helmstedt stellt neues Konzept zur Entsieglung der Innenstadt vor. Welche Rolle dabei Amerikanische Klettertrompeten spielen.

Weniger Steinwüste, mehr Stadtgrün: Die Stadt Helmstedt will den Herausforderungen des Klimawandels auch mit einem neuen Grünflächenkonzept begegnen. Aufgenommen wurden darin Vorschläge, die René Burghardt, Landschaftsplaner und Stadtklimatologe, sowie Stadtplanerin Birte Resow im März vergangenen Jahres in ihrer Bestandsaufnahme für ein städtisches Grünflächenkonzept vorgestellt hatten (wir berichteten).

„Erste kleine Schritte befinden sich bereits in der Umsetzung“, gaben Erster Stadtrat Henning Konrad Otto und Klimaschutzmanager André Mollenhauer am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz (AUK) bekannt.

Versuchsweise hat die Stadt zwei Pflanzkübel mit einer Amerikanischen Klettertrompete am Übergang von der Fußgängerzone zum Helmstedter Marktplatz aufgestellt. © FMN | Markus Brich

Aufmerksamen Passanten in der Helmstedter Fußgängerzone dürften sie nicht entgangen sein. Dort wurden am Rathaus und gegenüber am Bistro Galerie Erbprinz zwei große Pflanzkübel aufgestellt. Aus ihnen soll die Amerikanische Klettertrompete emporwachsen und später quer über die Neumärker Straße ein grünes Eingangstor zur Fußgängerzone bilden. „Es handelt sich dabei um einen Versuch“, stellte Otto klar. Wenn er gelingt, könnte das hängende Stadtgrün einer Pergola gleich bis zum Hausmannsturm fortgesetzt werden. Dafür sei dann aber die Kooperation der Immobilien-Besitzer entlang der Fußgängerzone erforderlich. „Ohne deren Einverständnis können wir die Rankseile nicht an den Fassaden installieren“, erklärte Otto.

Geplant ist zudem die Entsiegelung von Verkehrsinseln. Rund 600 Quadratmeter wolle die Stadt allein im Bereich der Kreuzung Goethestraße und Walbeckerstraße auf diese Weise begrünen, stellte Klimaschutzmanager Mollenhauer ein weiteres Umgestaltungsprojekt vor. Gleiches sei auch an der Kreuzung zwischen Avacon-Zentrale und Gymnasium Julianum geplant. Ob dem Wunsch nach weiteren Bäumen entlang der Straßen entsprochen werden kann, wolle die Stadt noch prüfen.

Mehr Grün am Juliusbad und dem ehemaligen Helmstedter Bürgerhaus

Mehr Grün soll es den Planungen zufolge auch am Juliusbad und dem ehemaligen Bürgerhaus geben. „Da sich der Platz vor dem Bad in Privatbesitz befindet, werden wir die Waschbetonplatten nicht einfach aufnehmen können“, erklärte Otto. Denkbar sei dort aber das Aufstellen von Hochbeeten. „Die Betreiber der umliegenden Gastronomie sind auch dem Aufstellen von Sonnenschirmen wie auf dem Markt und in der Fußgängerzone gegenüber aufgeschlossen.“ Neue Bäume zwecks Beschattung und ein Holzdeck für weitere Außensitze am Hallenbad-Restaurant sind ebenfalls Teil der Planungen.

Der Platz vor dem Helmstedter Hallenbad befindet sich in Privatbesitz. © FMN | Markus Brich

Als erforderlich betrachtet die Stadt eine Umgestaltung des Rosengartens am Amtsgericht. Die Buchsbäume leiden unter Befall der Zünslerraupe, die durch Kahlfraß Schäden erzeugt, und auch die Pergola ist marode. Wohl erst im Jahr 2025 wird der Albrechtsplatz umgestaltet. Spielgeräte für Kinder und Bänke zum Verweilen hatte Stadtplanerin Birte Resow für den kleinen Park rund um das Kriegerdenkmal angeregt.

Beschattung der Westseite des Helmstedter Holzbergs für 2025 geplant

Weitere Ideen im Grünflächenkonzept sehen in den nächsten Jahren eine Beschattung der Westseite des Holzbergs durch weitere Bäume vor. Auch die Wegeverbindung vom Bahnhof über den Lindenplatz bis zum Holzberg könnte auf diese Weise attraktiver gestaltet werden.

„Die Prioritätenliste im neuen Grünflächenkonzept ist allerdings noch nicht vollständig.“ Henning Konrad Otto, Erster Stadtrat in Helmstedt

„Die Prioritätenliste im neuen Grünflächenkonzept ist allerdings noch nicht vollständig“, betonte Erster Stadtrat Otto in der Ausschusssitzung. In diesem Jahr stehen für die geplanten Maßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von rund 20.000 Euro zur Verfügung, für das Haushaltsjahr 2025 sind rund 200.000 Euro angemeldet. Zudem rechnet die Stadt mit Förderzuschüssen von bis zu 80 Prozent.

