Königslutter. Begossene Pudel gehören für Mirjam Wendt zum Arbeitsalltag. Sie teilt sich den Salon in Königslutter mit einer Kollegin.

Sharon Ketzer hat ihren Hundesalon vor zwei Jahren in der Westernstraße eröffnet. Der Laden läuft so gut, dass sie derzeit eigentlich keine neuen Kunden mehr annehmen kann. Aber dann kamen der Zufall und eine Idee. Seit April teilt sie sich die Räume des Salons mit Mirjam Wendt. Die hat sich vor Kurzem ebenfalls als Hundefriseurin selbstständig gemacht. Die beiden Frauen kannten sich vorher nicht, arbeiten jetzt aber unter einem Dach, nicht zusammen, aber Seite an Seite: Sharons Hundesalon und Der Hundeschnitt, beide Westernstraße 34. Von Konkurrenzdenken keine Spur, beide Frauen profitieren von dem Modell.

Maßarbeit an Bolonka Mila, die hier eine sommerliche Kurzhaarfrisur erhält. © FMN | Marion Korth

„Wenn ich neue Kundenanfragen bekommen, kann ich die an Mirjam weiterleiten“, sagt Sharon Ketzer. Außerdem sei ihr Salon groß genug für zwei Hundefriseurinnen. Die Miete oder auch Equipment, wie die höhenverstellbare Hundebadewanne, können sie sich teilen. Wie haben die beiden sich gefunden?

Wie Mirjam Wendt zu ihrem „Salon im Salon“ in Königslutter kam

Mirjam Wendt hatte Sharon Ketzer angeschrieben. Damals mit einem anderen Ansinnen. „Ich habe sie gefragt, ob sie mich als Hundefriseurin anstellen will“, erzählt Mirjam Wendt. Sie arbeitete zu der Zeit noch als angestellte Mitarbeiterin in Vollzeit und leitete einen Hundesalon in Wolfsburg. „Ich wohne in Schöppenstedt, ich wollte nicht mehr jeden Tag so weit fahren.“ Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft hätte sich Sharon Ketzer vorstellen können, aber nicht mehr. Und dann machte sie den Vorschlag, ob die neue Kollegin sich nicht auch selbstständig machen und mit ihrem eigenen Salon in die Westernstraße ziehen wolle. So ist es jetzt gekommen. Und beide Frauen haben gut zu tun.

Die Shampoos und Pflegeprodukte sind genau auf die Vierbeiner abgestimmt. © FMN | Marion Korth

Warum Pudel für viele Terminanfragen bei den Hundefriseurinnen in Königslutter sorgen

Das liegt zum einen daran, weil in die Hunderassen ordentlich „hineingedoodelt“ wird, sagt Sharon. „Doodle“, also Pudel, bringen außer ihrer Intelligenz und ihrem freundlichen Wesen noch eine andere unschlagbare Eigenschaft mit: Sie haaren nicht. „Deshalb wird viel mit Pudeln gekreuzt“, erläutert Mirjam Wendt. Die Hunde, die aus diesen Züchtungen hervorgehen, müssen regelmäßig zum Friseur, um ihre Wolle loszuwerden. Manchen Hundehaltern sei das nicht von vornherein klar. Für so einen Pudel würden etwa 3500 Euro aufgerufen und dann 120 Euro für den regelmäßigen Haarschnitt alle sechs bis acht Wochen – das geht ins Geld.

„Der Hund ist ein Familienmitglied und geht auch mit ins Bett, deshalb soll er gepflegt sein.“ Mirjam Wendt nennt einen Grund, warum Hunde zum Hundefriseur gebracht werden.

Der andere Grund, warum heute viel mehr Hunde regelmäßig zum Friseur gebracht werden, ist ihr Statuswandel vom Hof- zum Haushund und mehr noch. „Der Hund ist ein Familienmitglied und geht auch mit ins Bett, deshalb soll er gepflegt sein“, sagt Mirjam Wendt. Bevor sie zur Schere greift, setzt sie den Hund in die Badewanne und shampooniert ihn. Leo, ein Pomerian, lässt das über sich ergehen, er kennt die Prozedur schon.

Mirjam Wendt hat sich selbstständig gemacht. Jetzt gibt es in der Westernstraße zwei Hundesalons unter einem Dach. Ein Erfolgsmodell. © FMN | Marion Korth

Auch das Trockenrubbeln, föhnen, bürsten. Strich für Strich holt Mirjam Wendt seine Unterwolle heraus. Mit der Schere wird sie nur die Haarspitzen vorsichtig schneiden und die Konturen herausarbeiten. Die Schermaschine nimmt sie nur ganz kurz in die Hand, um das Fell unter den Pfoten zu kürzen. „Mehr wird hier nicht geschoren.“ Sie kennt die Fälle, in denen die Hundebesitzer sich selbst ans Fell wagen. Die Folgen können katastrophal sein.

Jetzt ist klar, wozu „Volumenshampoo“ gut ist. © FMN | Marion Korth

Warum es ein großer Fehler sein kann, selbst zur Schere zu greifen, um den Hund zu frisieren

Das hat nichts mit der Optik zu tun. „Man kann dadurch das Fell zerstören, vielleicht für immer.“ Das Problem: Die Unterwolle wächst schneller als das Deckhaar. Eine Komplettrasur zerstört also den Fellaufbau, was sich schlimmstenfalls nicht mehr rückgängig machen lässt. Und wenn dann nur mit Geduld, Fingerspitzengefühl und viel Wissen. Kenntnisse über die unterschiedlichen Hunderassen seien mindestens ebenso wichtig, wie der geübte Umgang mit Schere und Schwermaschine. Ein anerkannter Ausbildungsberuf ist Hundefriseur nicht, aber Ausbildungsmöglichkeiten gibt es schon.

Die „rassegerechte Pflege“ sei der Maßstab. Hunde aus modischen Erwägungen heraus zu färben oder sonst in irgendeiner Form zu frisieren, käme für Mirja Wendt nicht in Frage. Auch müssen die verwendeten Shampoos und Pflegeprodukte auf den Hund abgestimmt sein, damit der pH-Wert stimmt.

Zwei Hundesalons und zwei Chefinnen unter einem Dach: Sharon Ketzer (rechts im Bild) hatte die Idee, dass Mirjam Wendt in ihre Räume mit einzieht. © FMN | Marion Korth

Hundefriseurin ist für Mirjam Wendt ein Traumjob: „Das bringt so viel Spaß, das ist meine Leidenschaft.“ Nur selten muss sie einen ihrer vierbeinigen Kunden mit Maulkorb bedienen, nur einmal ist sie bislang gebissen worden. Ein Yorkshire Terrier wollte sich nicht die Krallen kürzen lassen. Kein Hund ist wie der andere. Dackel seien gern mal ein bisschen frech, die mit Pudel im Stammbaum meistens sehr umgänglich.

Wie die beiden Hundesalons Königslutter neue Kundschaft bringen

Im Sommer ist es im Salon tendenzieller voller als im Winter. „Unterwollehunde“ wie Australian Shepards, Berner Sennenhunde oder Golden Retriever müssten dann zum Friseur. Bolonka-Hündin Mila sieht nach ein und einer Viertelstunde sehr adrett aus und läuft schwanzwedelnd zum Herrchen. Wirtschaftlich bringen die beiden Hundesalons auch den umliegenden Geschäften neue Kundschaft. Wenn sie ihre Hunde zum Waschen, Schneiden und Föhnen abgegeben haben, vertreiben sie sich in der Stadt die Zeit. „Sie gehen selbst zum Friseur oder trinken einen Kaffee“, sagt Sharon Ketzer.

Die beiden Hundesalons in der Westernstraße bringen auch den anderen Geschäften Kundschaft. © FMN | Marion Korth

In der Westernstraße 34 sei mittlerweile eine kleine „Hundewelt“ entstanden. Sharon Ketzer stellt ihre Räume anderen Geschäftsfrauen als Schaufenster zur Verfügung. „Alles regional und von Powerfrauen.“ So wie die selbst genähten Hundedecken, Kunsthandwerk, Angebote zu Tierbestattungen oder für Reisen mit Hund.

