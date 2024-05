Grasleben. Der Museumsverein Grasleben lädt am 26. Mai zum Hoffest. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Musik- und Tanzprogramm.

Der Verein „Der Markgrafsche Hof Museum Grasleben“ lädt am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 17 Uhr zum Hoffest auf den Markgrafschen Hof an der Helmstedter Straße in Grasleben. Auf dem Programm stehen Musik, Tanz und jede Menge gute Gespräche. Sowohl die Sonderausstellung „Willy Pawolleck – Bilder“ als auch die Dauerausstellung „Geschichten von Hof, Dorf und Salz“ sowie Bücher-, Trödel- und Kaffeestube sind an diesem Tag geöffnet.

Den Programmauftakt übernimmt um 11.15 Uhr die Band „Generations“ mit musikalischen Leckerbissen, bekömmlich und leicht verdaulich aufbereitete Ohrenfreuden zu kredenzten Gaumenfreuden.

Gesellige Stunden beim Hoffest in Grasleben

Um 13.30 Uhr tanzt und singt sich ein ukrainisches Ensemble mit „Kalynovi“ durch die ukrainische Seele. Gezeigt werden Ausschnitte aus der Prüfungsarbeit eines ukrainischen Regieduos. Die beiden Studentinnen der Universität in Kiew legten mit dem Stück ihre praktische Prüfung ab. Die mit stehenden Ovationen gefeierte Uraufführung fand auf der Bühne im Gymnasium Julianum statt.

Bernd Giere spielt mit Herz und Gitarre (links). © FMN | privat

Musikalisch geht es ab etwa 14 Uhr mit Bernd Giere weiter: Mit Herz und Gitarre wird der bekannte Musiker die Besucher des Hoffestes in seinen Bann ziehen. Eingerahmt ist das Programm in ein paar Stunden Geselligkeit bei Kaffee, Kuchen, Mittagstisch und Unterhaltungsmusik aus der Konserve. Der Eintritt ist, wie immer, frei. Weitere Informationen rund um den Markgrafschen Hof und dessen Veranstaltungsprogramm gibt es hier: www.museumgrasleben.de

