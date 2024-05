Lehre/Wendhausen. Generationenübergreifender Aktionstag: Die Mühlen in Räbke und Lehre zogen mit ihrer alten Technik Tausende Besucher in ihren Bann.

Alte Technik gepaart mit regionalen Produkten und eine große Portion sozialer Kontakte – das bot wieder einmal der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag. Erneut erwiesen sich dabei die historischen Mühlen in Räbke und Wendhausen als Besuchermagneten.

Ohne Unterlass erklärten beispielsweise Ralf Lünse und Thomas Pasemann in der Wassermühle Liesebach in Räbke sowie Thorsten Geschke und Günter Jung in der fünfflügeligen Holländerwindmühle in Wendhausen, wie die vor Jahrhunderten verbaute Technik funktioniert. „Es ist anstrengend, macht aber unheimlich Spaß. Die Besucher sind interessiert, stellen Fragen. Wir freuen uns über die große Resonanz“, berichtete Thomas Pasemann.

Die Windmühle in Wendhausen lockte viele Besucherinnen und Besucher an, die sich im Inneren die Mühlentechnik erklären ließen. © FMN | Dirk Fochler

Und wir konnten sowohl in Räbke als auch in Wendhausen beobachten, dass der Mühlentag eine altersübergreifende Veranstaltung ist. Da mussten Oma und Opa dann eben mit dem Enkel die engen Stiegen bis unters Haubendach der Wendhäuser Mühle klettern. Dort wartete Thorsten Geschke an den riesigen Zahnrädern, über die die Kraft des Windes sozusagen in die Mahltechnik geleitet wird.

In den Mühlen im Kreis Helmstedt wurde nicht nur Mehl gemahlen

Auch in Räbke durchstreiften immer wieder altersgemischte Kleingruppen das Mühlengebäude und ließen sich die Technik erklären. Und dass mit einer Wassermühle nicht nur Korn gemahlen werden kann, sondern die Kraft des Wassers auch zur Herstellung von Papier aus alten Kleidungsstücken genutzt werden kann, das erklärten in Räbke Ursula Rosen und Gabi Schröder.

Der zehnjährige Felix Nullmeier demonstriert, wie mit einem Reibestein Getreide auf einem Mahlstein zu Schrot und Mehrl verarbeitet wird. © FMN | Dirk Fochler

Die Ehrenamtlichen vom Räbker Mühlenförderverein hatten zudem auch in diesem Jahr wieder ein mehr als respektables Beiprogramm auf die Beine gestellt. So wurde demonstriert, wie Schiefer bearbeitet wird und ein Steinbildhauermeister bot Einblicke in sein Handwerk an. Und beim zehnjährigen Felix Nullmeier durften die Besucher mit einem Reibestein Getreide auf einem Mahlstein zu Schrot verarbeiten. „Viele waren erstaunt, wie anstrengend das ist“, erzählte uns Felix Nullmeier.

Mehr als 3000 Besucher kamen allein zur Wassermühle nach Räbke

Und solch ein Mühlentag ist in Räbke und Wendhausen mehr als nur das Erklären und Veranschaulichen von alter Technik. Die Veranstaltungen sind ein beliebter Treffpunkt, das Umfeld der Mühlen bietet stets Platz zum Verweilen und zum Erzählen – bei Warm- oder Kaltgetränken, Bratwurst oder Kuchen. Hatte in Wendhausen das „Versorgungsteam“ um Mühlenfördervereisnskassenwartin Petra Widera schon ordentlich zu tun, ging in Räbke auf dem Innenhof der Mühle Liesebach richtig die „Post ab“.

Das kaltgepresste Rapsöl war in Räbke schnell ausverkauft. © FMN | Dirk Fochler

Mehr als 60 Kuchen und Torten und weit über 1000 Bratwürste wurden an Frau und Mann gebracht. „Unser kaltgepresstes Rapsöl ist schon längst ausverkauft. Bis jetzt hatten wir schon mehr als 3000 Besucher“, berichtete Marina Gödecke am frühen Nachmittag in Räbke. Auch in Wendhausen waren nach Aussage von Angelika Geschke, der Vorsitzenden des dortigen Mühlenfördervereins, mehrere Hundert Besucher zur 1837 erbauten Windmühle gekommen.

