Rottorf. Pfingsten wurden 16 Täuflinge in der Lutter getauft. Das Wasser von oben blieb trotz dunkler Wolken beim Tauffest in Rottorf aus.

Beten hilft. Am Samstag, aber auch noch am Sonntagmorgen standen die Zeichen auf Regen. In den Wettervorhersagen lag die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Schließlich fasste sich Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan erst ein Herz und dann einen Entschluss. „Um 8.30 Uhr haben wir die Familien angerufen, dass wir es draußen wagen.“ Das Tauffest des Evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeverbands Königslutter wurde für sie alle ein eindrückliches Erlebnis und ein schönes Fest an der idyllisch gelegenen Kirche in Rottorf.

„Um 8.30 Uhr haben wir die Familien angerufen, dass wir es draußen wagen.“ Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan berichtet von der wetterbedingten Zitterpartie vor dem Tauffest.

Denn das Bitten und Beten war offenbar erhört worden. Nass wurden die 16 angemeldeten Täuflinge nur durch das Wasser der Lutter und nicht durch Regen von oben. Dabei hatte es am Morgen beispielsweise in Räbke noch wie aus Eimern geschüttet. Von den 16 angemeldeten Täuflingen kamen welche von dort, aber auch aus Bornum, Königslutter oder Rottorf.

Tauffest in Rottorf: Gottes Segen kam direkt aus der Lutter Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und die Pfarrer des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins (links), Robert Giesecke und Bernhard Sieverling hattensich für einheitliches Schuhwerk – Gummistiefel – entschieden. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth Ein Extra-Guss Segen aus der metallenen Karaffe. © FMN | Marion Korth Seifenblasen symbolisierten den Heiligen Geist. © FMN | Marion Korth Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth 1 / 25

Zur Not gab es auch ein Ausweichquartier, dann wären die Tauffestgäste nach Süpplingen ausgewichen. Die Kirche in Rottorf ist zu klein für eine so große Menschenschar, wie sie am Pfingstsonntag auf der Wiese zusammengekommen war. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr lotsten die Ankommenden in den Autos auf den Gutshof zum Parken.

Pfarrer Tobias Crins (von links), Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling kommen in Gummistiefeln zum Tauffest. © FMN | Marion Korth

Mit Handtuch und in Gummistiefeln zum Tauffest in Rottorf

Auch die Gottesdienstbesucher hatten sich vorbereitet. Manche der Gäste hatten sich Handtücher unter den Arm geklemmt und zum Gottesdienst mitgebracht. Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und die Pfarrer des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling hatten sich passend zum Anlass auf einheitliches Schuhwerk geeinigt: Gummistiefel.

Pfarrer Tobias Crins steht im Talar in der Lutter und gibt den Taufsegen. © FMN | Marion Korth

Robert Giesecke trug zudem eine kurze schwarze Hose unter dem Talar, den er vor dem Gang ins Wasser hoch raffte. Manche Taufpatinnen, Mütter und Familienangehörige machten sich Knoten in die Kleider, damit die Säume nicht nass wurden. Die Täuflinge stiegen zumeist barfuß ins kalte Wasser, die meisten ganz jungen Kinder ließen die Prozedur völlig gelassen über sich ergehen.

Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Das Tauffest auf der Wiese an der Rottorfer Kirche wurde zum Familienfest. © FMN | Marion Korth

Was ein Starterkabel mit Pfingsten und der Taufe zu tun hat

Pastor Tobias Crins hatte zuvor leicht verständlich den tieferen Sinn des Pfingstfestes und der Taufe erläutert. Nach Ostern hätten die Jünger sich allein und verlassen gefühlt. Jesus, der Mensch, von dem sie sich hatten leiten lassen, war verschwunden. Pfingsten sei das Fest des Heiligen Geistes. Dieser hätte die Jünger erfüllt und von ihm beseelt, seien sie in die Welt gezogen, um das Evangelium zu verkünden. Pfingsten sei die Geburtsstunde der Kirche. Und mit der Taufe werden die Menschen in die Weltgemeinschaft der Christen aufgenommen. Der Kreis schließt sich.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rottorf, hier Calvin Driemel, lotsten die Tauffestgäste zum Parken auf den Gutshof. © FMN | Marion Korth

Crins hatte ein Starterkabel mitgebracht, das ihm gute Dienste geleistet hatte, als sein Auto im vergangenen Winter bei einem Besuch in der Gemeinde nicht mehr hatte anspringen wollen. „Gott stattet uns bei der Taufe mit einem Starterkabel des Glaubens aus“, zog Crins die Parallele. Auch wenn Schicksalsschläge oder der Alltag die Verbindung zu Gott abreißen ließen, so helfe die Rückbesinnung auf die Taufe, den Faden wieder neu zu knüpfen und leere Batterien zu füllen.

Nach dem Taufritual in der Lutter, ging es zum Picknick auf die Wiese. Die Familien holten dazu Getränke und Kuchen aus den Autos. Tee und Kaffee standen schon bereit.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: