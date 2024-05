Helmstedt. Einer Helmstedterin werden Tasche und Geldbeutel beim Einkauf gestohlen. Der Täter entkommt unterkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Rahmen ihres Wochenendeinkaufs bei Aldi in der Emmerstedter Straße ist eine Helmstedterin am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr bestohlen worden. Nach Polizeiangaben hatte die 96 Jahre alte Frau ihre Handtasche samt Geldbörse in ihren Einkaufskorb gelegt. Der Täter nutzte laut Polizei einen unbeobachteten Moment und entwendete die Tasche samt Geldbörse.

Als die 96-Jährige die Tat bemerkte, war der Dieb schon entkommen. Einen Verlust der Tasche beim Einkaufen schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter 05351-5210 zu melden.

red