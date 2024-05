Helmstedt. Vor einer Kfz-Werkstatt im Mühlgraben in Helmstedt fängt ein Auto Flammen. Die Feuerwehr löscht den Pkw-Brand am Samstagvormittag.

Einsatz für die Feuerwehr in Helmstedt am Samstagvormittag: Gegen 11.19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, dass auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt am Mühlgraben ein Auto in Flammen steht. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Der Pkw brannte im Bereich des Motorraums.

Die Kräfte der Ortsfeuerwehr Helmstedt, die unter Einsatzleiter Roland Junge am Ende etwa 60 Minuten im Einsatz waren, bildeten einen Trupp, der unter Atemschutz eingesetzt wurde, und richteten eine Leitung zur Brandbekämpfung ein. Nach dem Ablöschen der Flammen wurde Löschschaum auf dem Motor verteilt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand des Pkws nach Angaben der Feuerwehr niemand.