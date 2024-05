Bahrdorf. Junge hochtalentierte Musikerinnen und Musiker aus Prag geben ein Benefizkonzert in Bahrdorf. Warum das eine Win-win-Situation ist.

Die Klänge wirkten lange nach. Junge Musikerinnen und Musiker vom Jan-Neruda-Musikgymnasium in Prag zelebrierten in den vergangenen Jahren ein Stück musikalischen Hochgenusses in die Bahrdorfer St.-Stephanus-Kirche. Sie taten das auf Einladung des Lions Club Wolfsburg, der Kirchengemeinde und des Vereins Prag live im Rahmen einer Benefiz-Konzert-Reihe. Am Freitag, 31. Mai, kommen sie nun wieder nach Bahrdorf, diesmal mit dem Streichquartett „Amos“. Um 19 Uhr spielen sie im Gotteshaus.

Treffen der Kulturen, Sprachen und Generationen in Bahrdorf

Warum eigentlich soll Hochkultur nur den Städten vorbehalten sein? Diese Frage stellten sich vor Jahren die Initiatoren der Benefizkonzerte in Bahrdorf. Die Antwort war klar: Es gibt keinen Grund dafür. Und so fand bereits 2014 das erste Benefizkonzert in Bahrdorf statt. In diesem Jahr ist es das achte Konzert in einer Reihe, die sprunghaft an Qualität gewann und nur durch Corona eine Unterbrechung erlebte. Ein absoluter Glücksfall ist die Kooperation mit dem Musikgymnasium in Prag, initiiert vom Verein Prag live. Junge hochtalentierte Musikerinnen und Musiker gehen sozusagen an die Basis, haben für ihre Zeit in Bahrdorf Familienanschluss. Eine Win-win-Situation, denn noch direkter kann das Treffen der Kulturen, Sprachen und Generationen kaum stattfinden, und: Die jungen Leute aus Prag gewinnen Praxis im Ausland und vor vergleichsweise kleinem Publikum.

Es ist die fünfte Kooperation mit dem Prager Gymnasium. Die jungen Leute in diesem Jahr sind 15 und 16 Jahre alt und bilden ein bereits mit Preisen bedachtes Quartett aus 1. Violine, 2. Violine, Viola und Cello. Im Gepäck haben sie Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitschs 8. Streichquartett. Aber auch Werke barocker Meister und leichte Klänge wollen sie mit nach Bahrdorf bringen.

Freier Eintritt zum Bahrdorfer Benefizkonzert – Spenden sind erwünscht

Gut 250 Menschen passen bei entsprechender Bestuhlung in das Bahrdorfer Gotteshaus. Für alle bereiten die Hauptorganisatoren, der Lions Club Wolfsburg und der Kirchenvorstand einen Snack zur Abrundung des Klangerlebnisses bei einem Glas Wein vor. Alles ohne Eintritt. Um Spenden für den guten Zweck wird aber gebeten.

Zuletzt ging das Geld in den Waldlehrpfad bei Bahrdorf. Der ist nun so gut wie fertiggestellt. In diesem Jahr ist das Geld für den Schulgarten und die Streuobstwiese der Marienkäferschule sowie für soziale Arbeit der Gemeinde vorgesehen. Auch das ist Teil des Charakters der Konzertreihe: Junge Leute musizieren und junge Leute profitieren.

