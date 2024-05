Helmstedt. Schützenfest in Helmstedt: Das Schützenhaus-Team hat die wohl arbeitsreichste Woche des Jahres vor sich. Nicht alles lässt sich planen.

Demnächst kann Kathrin Fenner ein kleines Jubiläum feiern. „Das ist mein 19. Schützenfest“, sagt die Wirtin und Geschäftsführerin des Schützenhauses an der Masch. „Und das Siebte, das ich in Eigenregie ausrichte.“ Die Gastwirtschaft ist in dieser Woche der Dreh- und Angelpunkt der Feierlichkeiten. Die Helmstedter Schützenbrüderschaft hat einen langen Atem: Eine ganze Woche, bis zum nächsten Donnerstag, wird gefeiert. Kathrin Fenner und ihrem Team steht ein Marathon zwischen Saal und Theke bevor. Bei aller Routine schläft die Chefin derzeit etwas unruhiger. „Bloß nichts vergessen“, das ist der Gedanke, der sie umtreibt.

Der Rosenstock vor dem Schützenhaus blüht in diesem Jahr besonders schön. © FMN | Marion Korth

Am Freitagmorgen ist sie im Bett verkehrt herum aufgewacht, mit den Füßen auf dem Kissen, erzählt sie und lacht. So ein Schützenfest ist kein Selbstläufer, da ist an so vieles zu denken, so vieles zu organisieren. Schätzungsweise 800 Gäste werden sie und ihr Team über das Wochenende bewirten. Samstag und Sonntag werden die Nächte auf jeden Fall lang werden. Wenn der neue König am Sonntag bis 2 Uhr feiert, dann ist das so. Am Montagmorgen geht es trotzdem mit dem Katerfrühstück weiter.

Am Freitagnachmittag sollte der Bierwagen eingeräumt werden. Kathrin Fenners Sohn Ben wollte dabei helfen. © FMN | Marion Korth

Beim Helmstedter Schützenfest packen alle mit an, auch der Sohn der Chefin

Gerade war die Schützenhaus-Chefin noch mal schnell für die Familie einkaufen und hat zu Hause den Kühlschrank gefüllt. Dafür hat sie in den nächsten Tagen keine Zeit mehr. In diesem Jahr wird ihr 15-jähriger Sohn Ben das Bedienungsteam verstärken. Am Nachmittag wartet die erste Aufgabe auf ihn: Beim Einräumen des Bierwagens helfen. „Wir haben einen festen Stamm an Personal, aber jetzt springen auch die Kinder der Bedienungen ein, helfen zum Beispiel beim Gläsereinsammeln“, sagt Kathrin Fenner. „Teamgeist ist jetzt wichtig.“

„Teamgeist ist jetzt wichtig“ Schützenhaus-Chefin Kathrin Fenner sagt, worauf es in der arbeitsreichsten Zeit des Jahres ankommt.

Für das Königsessen steht Koch Daniel Dill am Sonntag am Herd. Es wird ein Drei-Gänge-Menü geben, mit Zwiebelsuppe als Vorspeise, als Hauptgang Rinderbraten und Hähnchenbrustfilet, dazu Rotkohl und Kartoffeln sowie Fürst-Pückler-Eis zum Nachtisch. 150 Gäste haben sich zum Mittagessen angemeldet, beim Katerfrühstück, das die Fleischerei During liefert, werden es rund 200 sein. Wenn Daniel Dill nicht kocht, springt er ein, um Getränkekisten zu schleppen oder andere Aufgaben zu übernehmen.

Das Lieblingsgetränk der Helmstedter Schützen ist Pils

Das Getränkelager im Schützenhaus ist voll bis unters Dach, nicht anders der zusätzlich georderte Kühlwagen. Ein Getränk ist beim Schützenfest unverzichtbar. „Pils!“, sagt Kathrin Fenner. Für die Frauen darf es gern ein Aperol sein, außerdem steht Jägermeister ganz oben auf der Beliebtheitsliste. Wieder und wieder ist Kathrin Fenner die Listen durchgegangen, um sicherzugehen, dass sie alles da hat.

Die Länge unterscheide das Schützenfest von all den anderen Feierlichkeiten im Schützenhaus. Wenn der Montag vorbei ist, werde sie fünf Tage fast ununterbrochen auf den Beinen gewesen sein. „Als Geschäftsführerin bin ich die Erste, die kommt, und die Letzte, die geht“, beschreibt sie ihren Job. „Man hat aber auch seinen Spaß“, fügt sie an. Nach all der Zeit kenne sie so viele Schützen persönlich, da werde auch gescherzt und auch mal ein Spruch gemacht.

In 19 Helmstedter Schützenfestjahren (fast) alles gut gegangen

Manches lässt sich nicht planen. Am Donnerstag zerlegte eine Sturmböe einen Sonnenschirm. Zusätzlich ließ eine kurzfristig angekündigte Hygieneprüfung des Veterinäramtes die Chefin noch einmal rotieren. Und das Ergebnis? „Alles in Ordnung“, freut sich Kathrin Fenner. So richtig schief sei in ihren 19 Schützenfestjahren eigentlich noch nie etwas gegangen. Im vergangenen Jahr ist trotzdem etwas passiert, das nichts mit der Organisation zu tun hatte. Kathrin Fenners Lebensgefährte hatte kurz vor dem Fest einen Motorradunfall und lag danach im Northeim im Krankenhaus. Ein Schock. „Damals haben mich die Schützen sehr unterstützt“, sagt Kathrin Fenner.

In diesem Jahr läuft bislang alles, wie es soll. Der Rosenstock vor dem Schützenhaus blüht ebenfalls besonders schön. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen.

Schützenfest 2024 in Helmstedt Das Programm zum Schützen- und Volksfest in Helmstedt: Donnerstag, 16. Mai: Grünes holen: Abfahrt Maschweg um 14 Uhr, ab 17.15 Uhr: Verteilen der Bäume in der Innenstadt Freitag, 17. Mai: 19 Uhr: Treffen zum Umzug auf dem Marktplatz; 19.30 Uhr: Ausmarsch zum Festplatz mit Kranzniederlegung; 20 Uhr: Festkommers mit Siegerehrung „Betriebe und Vereine“, 22.30 Uhr: Feuerwerk. Samstag, 18. Mai: 18 Uhr: Empfang der Könige im Rathaus; 18.15 Uhr: Versammeln des Festumzuges auf dem Holzberg; 18.45 Uhr: Abmarsch des Festumzuges; 20 Uhr: Empfang der Vereine im Schützenhaus, anschließend Disko-Nacht mit „Deejay TaucheR“ (öffentlich) Sonntag, 19. Mai: 10 Uhr: Königs- und Preisschießen; 12 Uhr: Königsessen; 15 Uhr: Königs- und Preisschießen; 20 Uhr: Proklamation. Montag, 20. Mai: 11 Uhr: Katerfrühstück, Einlass ab10 Uhr. Mittwoch, 22. Mai:18.30 Uhr: Preisverteilung, 20 Uhr: Königsbier (Hallenbad-Restaurant) Donnerstag, 23. Mai: ab15 Uhr: Einsammeln der Bäume, 17 Uhr: Grünes „abfahren“. Der Rummelplatz vor dem Schützenhaus ist Freitag bis Montag jeweils von 14 Uhr an geöffnet. Das Feuerwerk findet am Freitag gegen 22.30 Uhr statt.

