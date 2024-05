Helmstedt. Holger Krzywda aus Helmstedt möchte kaputten Kleingeräten eine zweite Chance geben. Seine Frau und deren Nähmaschine gaben den Anstoß.

Zum Fototermin bringt Holger Krzywda einen defekten Weihnachtsleuchter mit. Als Beispiel- und Anschauungsobjekt sozusagen. Auch so ein Fall für die Mülltonne beziehungsweise Sammelstelle, wenn es nicht Leute wie ihn gäbe, die lieber reparieren, anstatt auszusortieren. „Mich stört diese Wegwerfmentalität“, sagt er. Deshalb möchte er in Helmstedt ein Repair Café eröffnen. Das Ganze lässt sich gut an. Schon im Juni soll es mit einem ersten Termin losgehen. Bis dahin freut er sich, wenn sich weitere Menschen mit handwerklichen Fähigkeiten melden, die sich ehrenamtlich einbringen möchten.

Speziell bei Elektrokleingeräten lohnt sich eine Reparatur nicht. Ausrangierte Haushaltsgeräte landen deshalb schnell auf dem Elektroschrott. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Christian Charisius

„Je mehr wir sind, desto besser“, meint Krzywda. Umso einfacher werde es, für jedes Treffen genügend Leute zusammenzubekommen. Auch dann, wenn Urlaubszeit ist oder mal jemand krank wird. „Wir sind schon Sechs“, freut sich der gelernte Radio- und Fernsehtechniker, der in seiner Berufszeit bei VW im technischen Service tätig war und sich mit Druckern und allen möglichen Geräten gut auskennt. Aber gern dürfen sich noch mehr Freiwillige melden, die Freude am Tüfteln, Werkeln und Reparieren haben.

Er selbst habe schon als Kind gern am Fernseher geschraubt. „Ich lebe Technik“, sagt er über sich selbst. Diese Leidenschaft hat ihn sein ganzes Leben begleitet. „Ich habe viele Fernseher und Videorekorder repariert“, sagt er. Zuletzt allerdings mit sinkender Begeisterung. „Man kam kaum noch an Teile heran oder sie sind sündhaft teuer“, erläutert er. Manche Antriebsriemen gab es lange für ein oder zwei Mark zu kaufen, dann nur noch in Sätzen für eine ganze Funktionseinheit und zuletzt als Großpaket für 50 Euro oder mehr. „Da hat man dann einen Gummiriemen getauscht und das soll dann 150 Euro kosten, das hat keinen Spaß gemacht.“ Und jedes Mal bleiben Ersatzteile übrig.

Gemeinsam geht auch das Reparieren leichter, das hat den Helmstedter auf die Idee gebracht

Gemeinschaftlich können solche Ersatzteile besser verteilt und genutzt werden. Außerdem hält Krzywda viel vom fachlichen Austausch untereinander. Zuletzt hatte er sich an der kaputten Nähmaschine seiner Frau die Zähne ausgebissen. Er kam mit der Reparatur nicht weiter. „Es war einfach der falsche Gedankengang“, weiß er heute. Damals hatte er ein Repair Café in Braunschweig besucht. Gemeinsam gingen sie das Nähmaschinen-Problem an und lösten es. Eine schöne Erfahrung. „Ich war begeistert“, sagt Holger Krzywda. Danach stand für ihn fest: Er will auch in Helmstedt ein Repair Café eröffnen.

Bei Ute Wirkus, der Bereichsleiterin des Awo-Mehrgenerationenhauses im Triftweg 11, lief er offene Türen ein. Die war von Anfang an dabei. „Ein Repair Café unterstützt das Thema Nachhaltigkeit und die Handlungsweise des Gebens und Nehmens hier im Haus“, meint sie. Zudem sei es selten, dass sich Menschen von sich aus und von außen melden, um ehrenamtlich tätig zu werden. Dafür ist sie Holger Krzywda dankbar. Der Raum im Haus, der für alle möglichen Treffen und auch als Café genutzt wird, soll fortan einmal im Monat zum Repair Café werden.

Es gab übrigens schon einmal ein Repair Café im Mehrgenerationenhaus. Aber dann kam Corona. Die Organisation der Reparaturtermine wurde so kompliziert, dass das Projekt wieder starb. Jetzt freut sich Ute Wirkus über den Neuanfang.

Im Repair Café Helmstedt sind weitere Fachleute willkommen

Geplant ist es so, dass die Menschen nach Voranmeldung kommen und schon im Vorhinein mitteilen, welches Sorgenkind sie mitbringen wollen. Geht es um eine kaputte Puppe, einen defekten Fernseher oder einen Display-Tausch beim Handy? An letzteren würde sich Holger Krzywda nicht so gern herantrauen und dann lieber jemanden im Team zum Termin bitten. Menschen müssen nicht nur etwas zum Reparieren, sondern vielleicht auch etwas Zeit mitbringen, weil es im Einzelfall etwas dauern kann, die passenden Experten und Ersatzteile zu finden. Dafür kosten Reparaturen im Repair Café kein Vermögen, sondern werden gegen eine Spende erledigt. Die Menschen sollen davon profitieren. Der Reparatur-Tag steht noch nicht fest, das soll im Team entschieden werden. Wer einsteigen möchte, ist willkommen und kann sich bei Holger Krzywda per Mail an repair-gruendung-helmstedt@gmx.de melden.

Die ganz großen Probleme wird Holger Krzywda nicht lösen können. Zum Beispiel, dass sich Reparaturen normalerweise nicht lohnen, weil sie so teuer sind, dass er dafür gleich zwei neue Geräte kaufen könnte. Auch ärgert es ihn, wenn er verklebte Plastikgehäuse in die Hände bekommt, die sich nicht mehr aufschrauben lassen oder wenn er beim Blick in die Waschmaschine entdeckt, dass ein Bauteil mit 2000 Umdrehungen viel zu schwach ausgelegt ist, weil die Waschmaschine 2500 Umdrehungen Höchstleistung hat. Da sei es doch nur eine Frage der Zeit, bis etwas zu Bruch geht. Ob das EU-Gesetz zum Recht auf Reparatur daran etwas ändern wird? Vielleicht, was die Versorgung mit Ersatzteilen angeht, ist er vorsichtig optimistisch.

