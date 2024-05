Velpke. Neue Laufbahn, neues Licht, neue Bewässerung und neue Wurfanlage – und in Velpke entsteht etwas im Landkreis Helmstedt Einmaliges.

Die Sportanlage in Velpke bekommt eine neue Ausrichtung. Der erste Bauabschnitt ist fertig und von kleinen wie großen Sportskanonen bereits in Beschlag genommen. Am Dienstag übergab die Gemeinde den Abschnitt im Rahmen eines kleinen Empfangs vor Ort offiziell seiner Bestimmung. Derweil gehen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt weiter. Läuft alles nach Plan, dann dürfte die alte neue Bezirkssportanlage in Velpke gegen Ende des Jahres vollständig fertiggestellt sein.

Aus Sicht von Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke und Jürgen Nitsche vom Kreissportbund (KSB) ein echter Meilenstein für den Sport in Velpke, in der Samtgemeinde, im Landkreis und in der Region. Zum kleinen Festakt waren neben dem Verwaltungschef und Jürgen Nitsche auch Vertreter aus der lokalen Politik, des Velpker Sportvereins (VSV) sowie Tobias Mnich vom Planungsbüro Sport- und Freizeitplanung gekommen. Auch Velpkes Gemeindedirektor Calvin Spaleck war gekommen.

Der Velpker Sportverein hat sich alleine auf den Weg gemacht

Seit 2014 ist die Neuausrichtung der Sportanlage in Velpke ein Thema. In diese Zeit fiel auch eine Kampagne des KSB. In einer Serie wurden die Sportanlagen im Landkreis vorgestellt, um den dringenden Handlungsbedarf in den Fokus zu rücken. In Velpke war es Helge Dornfeld von der wachsenden Abteilung der Leichtathleten, der auf eine Sanierung oder Neuausrichtung drängte. Damals war Herbert Groenke Vorsitzender des VSV, ein überzeugter Sportler und Läufer, aber zugleich ein starker Kämpfer für die Lebensqualität seines Wohnortes und dessen Umgebung. „Der Ursprung war mal der Gedanke eines Sportentwicklungsplanes in der Samtgemeinde“, so Groenke.

Doch diese Idee prallte damals wohl von den anderen Vereinen ab. Also hat sich der VSV alleine auf den Weg gemacht, einen Umbruch herbeizuführen. „Es ging um die Belange der Leichtathleten“, so Groenke, eine starke Sparte im VSV. Den Anfang des Umbruchs machte der neue Gymnastikraum. Nun also die Neuausrichtung der Sportanlage, ein Projekt mit Priorität beim Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. Ihn erinnerte Groenke immer wieder an den Bedarf.

950.000 Euro an Förderung gibt es für die Sportanlage in Velpke

2016 standen auf Rüdiger Frickes To-do-Liste als Wahlbeamter (Samtgemeindebürgermeister) 27 Punkte. Alles wichtige Projekte, etwa der Radweg zwischen Velpke und Meinkot, auch ein Herzensprojekt von Herbert Groenke. Die beiden Männer dachten und denken in vielen Punkten in eine Richtung. Und so war klar, dass auch die Neuausrichtung der Sportanlage auf der Liste des ersten Mannes im Rathaus stand und steht, aber: Velpke ist zwar keine arme Gemeinde, doch eine Sportanlage sozusagen einmal von rechts auf links und zurückzudrehen, ist doch eine Aufgabe.

Genau in diese Situation von Ideensammlung, Konzeptionierung, Bedarfsermittlung und Kostenschätzung kam die Fördermittelzusage von Falko Mohrs (SPD), seinerzeit noch Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er hatte sich um Gelder für das Projekt bemüht und sie erhalten: 950.000 Euro. Damit war auch eine wichtige Bedingung der Velpker Politik erfüllt: Sie hatte nämlich die Teilung des Projekts in zwei Bauabschnitte beschlossen, wobei die Realisierung des zweiten Bauabschnitts am Geldfluss aus dem Fördertopf festgemacht wurde.

In Velpke entsteht der erste Kunstrasenplatz im Landkreis Helmstedt

Im ersten Bauabschnitt bekam die Anlage unter anderem eine neue 400-Meter-Laufbahn, neues Licht, eine neue Discus-Wurfanlage, eine Speerwurfanlage, eine neue Bewässerung für den Rasenplatz, und: Alles ist barrierefrei, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Sachen Teilhabe und Integration. Im nächsten Abschnitt wird der B-Platz gedreht, zwei Tennisplätze aufgelöst, dafür ein Kunstrasenplatz angelegt. Obendrauf gibt es einen Tennis- und einen Beach-Volleyballplatz. Kostenpunkt insgesamt etwa 2,2 bis 2,3 Millionen Euro. „Wir sind im zeitlichen und finanziellen Rahmen“, lobte Rüdiger Fricke. Vor dem Hintergrund von Kostensteigerungen und Fachkräftemangel ist das eine kleine Sensation.

Sensationell ist die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes in anderer Hinsicht: Velpke besitzt nun als erste Gemeinde im Landkreis eine Kunststofflaufbahn, aber: „Der Landkreis Helmstedt ist der einzige Landkreis von 47 in Niedersachsen, der noch keinen Kunstrasenplatz hat“, erklärte Jürgen Nitsche. Das ändert sich jetzt. Und Velpke wird auch in dieser Hinsicht ein sportlicher Leuchtturm sein.

Das sind sie in der Samtgemeinde ohnehin, denn: In Sachen Vereinsmitgliedschaften bemessen an der Bevölkerungszahl liegt Velpke laut Jürgen Nitsche mit 36,1 Prozent an der Spitze im Vergleich zum gesamten Landkreis Helmstedt. Die Neuausrichtung der Sportanlage dürfte daran nicht unschuldig sein. „Mich freut besonders der Zulauf im Erwachsenenbereich zwischen 30 und 50 Jahren“, erklärte Helge Dornfeld am Rande. Da hatte er eben zusammen mit Rüdiger Fricke und der Leistungssportlerin Pernilla Kramer vom VfL Wolfsburg eine Testrunde auf der Kunststoffbahn hingelegt.

