Wolsdorf. Der Rat der Samtgemeinde Nord-Elm vertagt den Grundsatzbeschluss überraschend. Das sind die Hintergründe der Entscheidung.

Im März vergangenen Jahres wurde ein neues Raumkonzept – im Hinblick auf den ab 2026 gesetzlich geforderten Ganztagsbetrieb – für die Grundschule in Süpplingen beschlossen (wir berichteten). Zur Ausführung sollte nun vom Samtgemeinderat ein Grundsatzbeschluss herbeigeführt werden. Doch der Punkt wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen.

Details zu den Gründen der Absetzung des Grundschul-Tagesordnungspunktes wurden auf der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Wolsdorf nicht genannt. Es hieß lediglich: Es gebe noch Beratungsbedarf, in Fachausschüssen solle das Thema nochmals erörtert werden.

Samtgemeinde Nord-Elm richtet einen Arbeitskreis ein

Am Dienstag teilte dann Samtgemeindebürgermeister Andreas Kühne auf Nachfrage mit: „Wir wollen die Planüberlegungen nochmals bewerten und auf den Prüfstand stellen.“ Zu welchen Bestandteilen der Planung nun Abwägungen stattfinden, dazu machte Kühne keine konkreten Angaben.

„Es ist zudem offen, ob das Konzept tatsächlich verändert wird. Wir wollen uns nur die Möglichkeit nicht verbauen.“ Andreas Kühne

Zur Erarbeitung des vorgenannten Raumkonzeptes für den Ganztagsbetrieb wurde ein Arbeitskreis eingerichtet. In diesem Gremium ist die Schulleitung ebenso vertreten wie Verwaltung und Kommunalpolitik sowie die Eltern und der Schulförderverein.

Die Samtgemeinde Nord-Elm kalkuliert mit etwa 2 Millionen Euro

Um den Anforderungen eines Ganztagsbetriebes genügen zu können und um die gesetzlichen Anforderungen an diesen zu erfüllen, muss die Süpplinger Grundschule um eine Mensa, eine dazugehörende Zubereitungsfläche und zwei zusätzliche Funktionsräume erweitert werden. Im vergangenen Jahr wurde dafür mit Kosten in Höhe von etwa 2 Millionen Euro kalkuliert.

Ob nun auch finanzielle Gründe zur Absetzung des Grundschul-Tagesordnungspunktes beigetragen hätten, wollte Andreas Kühne nicht kommentieren. „Es ist zudem offen, ob das Konzept tatsächlich verändert wird. Wir wollen uns nur die Möglichkeit nicht verbauen. Es kann aber eben auch sein, dass alles so umgesetzt wird, wie geplant“, teilte der Samtgemeindebürgermeister mit. Nach dessen Worten soll in der zweiten Juni-Woche über die Erweiterung der Süpplinger Grundschule endgültig entschieden werden.

Feuerwehr Frellstedt hat eine neue Führungsspitze

Entschieden haben auch die Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuerwehr Frellstedt. Die Frellstedter Feuerwehrfrauen und -männer haben ein neues Führungsduo gewählt. Neuer Frellstedter Ortsbrandmeister ist jetzt Christian Sydow. Er löst damit Christine Eßmann an der Spitze der Wehr ab. Die 59-jährige Eßmann fungiert nun als stellvertretende Ortsbrandmeisterin. Beide wurden am Montag vom Rat in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.

Der Rat beruft den neuen Frellstedter Ortsbrandmeister Christian Sydow (rechts) und dessen Stellvertreterin Christine Eßmann ins Ehrenbeamtenverhältnis. Samtgemeindebürgermeister Andreas Kühne überreichte die Ernennungsurkunden. © FMN | Dirk Fochler

Als erste Frau an der Spitze einer Ortsfeuerwehr hatte Christine Eßmann übrigens Feuerwehr-Geschichte im Landkreis geschrieben. Im Jahr 2009 war sie zur Frellstedter Ortsbrandmeisterin gewählt worden. Seinerzeit hatte Christine Eßmann kurzerhand Verantwortung übernommen, es gab damals Probleme, die Führungsposition der Frellstedter Wehr zu besetzen. „Für mich war wichtig, dass die Feuerwehr nicht auseinanderfällt“, hatte Christine Eßmann im Jahr 2012 in einem BZ-Interview betont.

Um die Tatsache, dass sie als erste Frau im Landkreis an der Spitze einer Feuerwehr steht, wollte Eßmann kein Aufheben machen. Und daran hat sich über die Jahre auch nichts geändert. „Wir sind alle gleichberechtigt, und alle helfen, wo sie können. Für mich zählt der Teamgeist, es gibt keine Alleingänge“, stellte Eßmann klar. Und gemäß dieses Credos hat sie die Frellstedter Wehr auch stets geführt.

