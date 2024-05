Helmstedt. Am bevorstehenden langen Feiertags-Wochenende wird im Landkreis Helmstedt einiges geboten. Da sollte doch für jeden etwas dabei sein.

Das bevorstehende Pfingstwochenende verspricht ein ereignisreiches im Landkreis Helmstedt zu werden. Besondere Tauffeste und Gottesdienste, Schützenfest, Konzerte oder auch Party – wir haben einige Veranstaltungen zusammengestellt.

Staatsorchester Braunschweig spielt in Helmstedt auf

Zum 27. Marienberger Pfingstkonzert am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr kommt das Staatsorchester Braunschweig in großer Besetzung in die gleichnamige Klosterkirche nach Helmstedt. Auf dem Programm stehen Werke von Samuel Barber, Georg Friedrich Händel, Ralph Vaughan Williams, Francesco Geminiani,Wiliam Babell und Joseph Haydn.

Der Blockflötenvirtuose Maurice Steger wird dem Pfingstkonzert musikalische Glanzlichter aufsetzen. © Helmstedter Verein für Kultur | Jean Baptiste Millot

Als Solist und musikalischer Leiter ist der Blockflötenvirtuose Maurice Steger zu erleben. Der Schweizer gilt als Hexenmeister, als der Paganini der Blockflöte oder schlicht und einfach als meisterhaft. Veranstalter ist der Helmstedter Verein für Kultur. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über www.grenzenlos-klassik.de oder an der Abendkasse erhältlich. Für Studentinnen und Studenten werden ermäßigte Karten angeboten. Für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei.

Ab Freitag geht es auch auf der Helmstedter Masch rund

Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Helmstedter Schützenfestes. Auftakt ist der Umzug auf dem Marktplatz am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr. Der Abend verspricht lang zu werden. Der Festkommers schließt sich ab 20 Uhr an, dann werden die besten Betriebe und Vereine geehrt. Um 22.30 Uhr soll das Feuerwerk steigen.

An der Masch in Helmstedt steht am Pfingstwochenende alles im Zeichen des Schützen- und Volksfestes (Archivfoto). © regios24 | Darius Simka/regios24

Ab Freitag geht es auch auf der Masch rund. Festplatz-Chef Guido Ehlers: „Ab Freitag, täglich von 14 Uhr bis Mitternacht, werden rund 30 Schausteller für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen. Breakdancer, Autoscooter, Kinderkarussell, Bungee-Hüpfen, Babyflug und auch der Flipper werden wieder dabei sein.“ Am Montagabend wird es eine Happy Hour geben mit zwei Fahrten zum Preis von einer.

Am Sonnabend stehen ab 18 Uhr der Empfang der Könige im Helmstedter Rathaus, der Festumzug mit Start auf dem Holzberg um 18.45 Uhr sowie abends dann die Disko-Nacht mit „Deejay TaucheR“ auf dem Programm. Die neuen Majestäten werden am Sonntag um 20 Uhr proklamiert.

Schon zum vierten Mal: Folk on Fire in Klein Twülpstedt

Klein, aber fein, so präsentiert sich das Folk-on-Fire-Festival in Klein Twülpstedt, mittlerweile in der vierten Auflage. Der Konzertabend mit drei Bands findet am Freitag, 17. Mai, im Zelt statt, Einlass auf das Konzertgelände ist ab 18.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 13 und an der Abendkasse 15 Euro.

Dudelsackspieler Mc Mü ist auch in diesem Jahr wieder dabei. © Folk on Fire | Privat

Nach drei Vorgängerveranstaltungen und einer Menge Zuspruch hat sich das Organisationsteam entschlossen, eine vierte Auflage aufzusetzen. Obwohl es sich bei dem Genre Celtic, Irish, Folk, Punk und Rock in dieser Form eher um „Nischenmusik“ handele, sei es dennoch gelungen, das kleine Festival zu etablieren, freuen sich die Organisatoren. Jedes Jahr begrüßen sie ein breites Publikum in allen Altersklassen bei bester Gute-Laune-Musik und Musik zum Tanzen.

Den Auftakt macht, wie jedes Jahr der lokale Dudelsackspieler Mc Mü aus Oebisfelde. Er sorgt mit entsprechendem Outfit und Musik für die irische Atmosphäre im Zelt. Andre Sinner aus Düsseldorf kommt mit siebenköpfiger Band und entsprechend vielen unterschiedlichen Musikinstrumenten. Er hat ein sehr breites Repertoire. Es geht von Ruhrpott-Punk bis hin zu klassischen irischen Trinkliedern. Hinzu kommen selbst komponierte Lieder auf Deutsch, aber nach irischer Art. Last but not least: Kings & Boozers (Irish-Folk-Punk) kommen aus Arnsberg in NRW. Einige Mitglieder spielten schon unter der Band Muirsheen Durkin im Zelt in Klein Twülpstedt.

Liederabend zu Pfingsten in der Stadtkirche Königslutter

Matthias Wengler, Propsteikantor in Königslutter, lädt zu einem besonderen Konzertereignis am Sonnabend ein. Gemeinsam mit Marco Vassalli hat er einen Liederabend vorbereitet, der anders als sonst nicht nur einem oder maximal zwei Komponisten gewidmet ist. „In unserem neuen Programm erwartet Sie eine bunte Mischung verschiedener Epochen. Liebe, Sehnsucht, Stille, Nacht und Abschied – darum kreisen die Lieder verschiedener Komponisten und vereinen sich zu einer ‚Seligen Stunde‘“, macht Wengler neugierig.

Außer bekannten Werken von Schubert („Der Musensohn“), Mozart („Das Veilchen“) und Strauss („Morgen“) stehen selten gespielte Lieder von Hans Pfitzner und Maurice Ravel („Don Quichotte à Dulcinée“) auf dem Programm. Karten für den Liederabend in der Stadtkirche Königslutter, der am 18. Mai um 18 Uhr beginnt, sind im Vorverkauf für 20 Euro (es gelten Ermäßigungen für Schüler und Studenten) unter www.coramclassic.de und in der Buchhandlung Kolbe – Sarinas Bücher und Spieleparadies erhältlich.

Fans der Helmstedter Beat-nicks schwelgen in alten Zeiten

Zurück in die 1960er Jahre geht es am Samstag, 18. Mai, beim Fantreffen der Beat-nicks mit den Sixtees. „Die Beat-nicks, die sind wieder da“ – so hieß einer der Songs, die die bekannte Helmstedter Band 63 Jahre lang auf der Bühne sangen. Die Beat-nicks gibt es zwar nicht mehr, trotzdem haben sich danach viele ihrer Fans immer wieder am Pfingstsamstag im Waldwinkel gegenüber vom Freibad getroffen. So soll es auch in diesem Jahr am 18. Mai ab 19 Uhr wieder sein.

Was die Beatles für das Cover von „Abbey Road“ konnten, war auch für die Beat-nicks kein Problem (von links): Bern Giere, Fiffi Gata, Willi Koeppe, Stuff Schulz und Rüdiger Kasten. © Beat-Nicks | Bernd Giere

Neben vielen Erinnerungen an der Leinwand wird wieder die Musik der 60er und 70er Jahre erklingen – diesmal mit der Band Sixtees um Rainer Gosslar. Bernd Giere wird dazwischen einige Lieder von Udo Jürgens singen und an den Helmstedter Schlagersänger Wolfgang Thümler alias Bob Telden erinnern.

Tauffest an der Rottorfer Kirche am Lutterbach

18 Täuflinge sind angemeldet, um am Pfingstsonntag, 19. Mai, beim Tauffest des Evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeverbands Königslutter an der Rottorfer Kirche unter freiem Himmel direkt im Lutterbach getauft zu werden. Es beginnt mit einem Tauf- und Tauferinnerungsgottesdienst um 11 Uhr vor der kleinen Rottorfer Kirche.

Im vergangenen Jahr hatten die evangelischen Kirchen Helmstedt ins Waldbad Birkerteich zu einem besonderen Tauffest eingeladen. In diesem Jahr finden Tauffeste in Königslutter am Lutterbach sowie ein Gottesdienst am Ludgeri-Kreuz in Helmstedt statt. Das Bild zeigt Pröpstin Katja Witte-Knoblauch und Kirsten Steinbach. (Archiv) © BZV | Sebahat Arifi

Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. Anschließend ist ein Picknick geplant. Decken und Picknickkorb bitte mitbringen, für Kaffee und Tee wird gesorgt.

Internationaler Museumstag: Mechanische Musikinstrumente in Königslutter

Museum Mechanischer Musikinstrumente (MMM) in Königslutter. Karusselorgel aus dem Schwarzwald von 1925. Foto: Henning Thobaben © Thobaben, Henning | Picasa

In diesem Jahr steht der Internationale Museumstag unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“. Da ist das Museum für Mechanische Musikinstrumente in Königslutter natürlich dabei. Im MMM gibt es an diesem Tag vieles zu entdecken: Schätze aus den Magazinen, historische Schlager, stilecht auf Grammophonen abgespielt, spannende Kurzführungen und weitere kleine Überraschungen.

Der Eintritt ist an diesem Tag frei – aber es wird noch besser: Das Museum ist auch am Pfingstmontag geöffnet und auch an diesem Tag kann das Museum besucht werden, ohne Eintritt zu zahlen.

Mühlentag wird in Wendhausen und Räbke begangen

Außerdem freuen sich am Pfingstmontag die Mühle in Wendhausen sowie die Wassermühle in Räbke auf Besucher. Von 9 bis 18 Uhr dreht sich in der Armen Reihe 67 in Räbke alles um die Müllerei, um Handwerk und Geschichte, um Kunst und Gestaltung, um Technik und Zukunftspläne. Dazu runden das kulinarische Angebot, Mitmachaktionen sowie Verkaufsstände mit regionalen Produkten den Familienausflug und den Aufenthalt an Schunter und Mühlengraben ab.

Die Mühle Wendhausen ist ein Schmuckstück. Ihre Technik ist noch in vollem Umfang erhalten und betriebsbereit. © oh | oh

Auch Deutschlands einzige betriebsbereite „Fünfflügelige“ in Wendhausen steht für Besichtigungen offen. Am Deutschen Mühlentag sind Familien und Technikbegeisterte von 10 bis 17 Uhr willkommen.

Taufgottestdienst am geschichtsträchtigem Ort, dem Ludgeri-Kreuz in Helmstedt

Am Pfingstmontag, 20. Mai, findet um 11 Uhr am Ludgeri- Kreuz an der Leipziger Straße (Ecke Calvörder Straße) ein ökumenischer Gottesdienst mit Tauferinnerung statt.

Niedersachsens Landesbischof Christoph Meyns wird in Helmstedt predigen (Archivfoto). © regios24 | Stefan Lohmann

Dr. Christoph Meyns, Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, wird im Kontext seines Themenjahres zur Taufe im Gottesdienst zusammen mit Domkapitular Martin Tenge, Propst und Regionaldechant von Braunschweig, den Verkündigungsteil gestalten.

