Groß Brunsrode. Vom VW-Konzern zur Mindset-Coachin: Andrea Rockstein-Ahrens aus Groß Brunsrode will neue Perspektiven aufzeigen.

Andrea Rockstein-Ahrens hat Freude daran, ihren Mitmenschen Wege zu neuen Perspektiven aufzuzeigen, sagt sie. Egal ob jemand im Beruf oder im Privaten mentale Hürden überwinden und so bisher unbekanntes Terrain betreten möchte, Andrea Rockstein-Ahrens will als ausgebildeter Coach helfen, neue Wege zu beschreiten, das eigene Verhalten zu ändern oder auch zu optimieren.

So kam Andrea Rockstein-Ahrens zum Coaching

Rockstein-Ahrens, die aus Wolfsburg stammt und seit etlichen Jahren mit ihrer Familie in Groß Brunsrode wohnt, hat im Lauf ihres Lebens mehrfach erfahren, dass sich ein Blick über den eigenen geistigen Tellerrand durchaus positiv im beruflichen und privaten Umfeld auswirken kann. „Ich habe dann auch festgestellt, dass es mir Spaß macht, anderen zu helfen, beispielsweise im Beruf besser zu Recht zu kommen, und dass dies letztlich auch zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt“, erzählt Rockstein-Ahrens.

Dabei hat – aus beruflicher Sicht – für Rockstein-Ahrens alles gewöhnlich mit einer Berufsausbildung bei Volkswagen in Wolfsburg angefangen. Danach war sie einige Jahre als Assistentin des damaligen Konzernchefs Carl H. Hahn tätig.

„Die Tätigkeit für Herrn Hahn war sehr interessant. Ich wollte mich aber weiterentwickeln und habe zunächst Betriebswirtschaft studiert“, berichtete Rockstein-Ahrens. Im Ergebnis mündete dann die persönliche Weiterentwicklung in verschiedenen Tätigkeiten als Führungskraft bei Volkswagen bis hin zur Übertragung von Verantwortung im Bereich Finanzen/Controlling für die VW-Standorte in Sachsen.

So reifte der Entschluss für einen beruflichen Neuanfang

Doch trotz unübersehbarer Erfolge im beruflichen Fortkommen inklusive überdurchschnittlicher Entlohnung kamen bei Rockstein-Ahrens immer wieder Gedanken zu Veränderungen der persönlichen Situation auf. „Als dann unsere Tochter nur unter Tränen in die Kita ging, reifte der Entschluss bei mir, meinem Leben eine andere Richtung zu geben“, berichtet Rockstein-Ahrens.

Die bis dato erfolgreiche Managerin wählte die wohl radikalste Lösung, sie kündigte ihr Arbeitsverhältnis beim VW-Konzern. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her. Schlussendlich ist Rockstein-Ahrens einer Maxime, die sie heute auch ihren Kunden ans Herz legt, gefolgt: nicht nur stets ein Ziel verfolgen, einen Fokus haben, sondern auch all das, was rechts und links des Weges passiert, wahrnehmen, beachten und bestenfalls ins eigene Verhalten integrieren.

Natürlich, das muss an dieser Stelle auch klar herausgestellt werden, könne nicht jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer mal eben so seine Stelle aufgeben und sich neuen Dingen widmen. Dazu brauche es schon bestimmte Rahmenbedingungen – unter anderem eine belastbare berufliche Perspektive und/oder zumindest eine gewisse finanzielle Absicherung.

Rockstein-Ahrens jedenfalls hatte offensichtlich respektable Bedingungen beim Start in ihren neuen Lebensabschnitt inklusive entsprechender Kompetenzen, die sie sich ebenso erworben hatte. Und eben auch die dafür existenzielle innere Einstellung mit einem festen Willen, das eigene Mindset, wie es heute auf Neudeutsch heißt, zu ändern.

Andrea Rockstein-Ahrens arbeiten mit Menschen an deren Mindset

Sie nennt es „Beratung für neue Gedanken und Perspektiven“. Und so „werkelt“ sie nun am Mindset ihrer Mitmenschen – zumindest bei denen, die ihre Denkweise, Mentalität und Geisteshaltung auf den Prüfstand stellen wollen. „Das Mindset ist ja nicht angeboren oder unveränderlich. Wer bestimmte innere Barrieren durchbricht, dem eröffnen sich neue Handlungsspielräume. Und dabei will ich den Menschen gerne helfen“, betonte Rockstein-Ahrens.

Ein individuelles Erfolgserlebnis war für Rockstein-Ahrens Ende April die Teilnahme an einem Redner-Wettbewerb, den der bekannte Autor und Marketing-Fachmann Hermann Scherer ausgerichtet hat. In einem vierminütigem Vortrag in der Kategorie „Mindset“ überzeugte die ehemalige VW-Managerin und wurde mit einem Exzellenz-Award ausgezeichnet. „Das bestärkt mich, weiter daran zu arbeiten, zu helfen, unsere Gesellschaft besser aufzustellen, Menschen bei der Erfüllung ihrer Träume zu unterstützen“, gibt Rockstein-Ahrens abschließend mit auf den Weg.

