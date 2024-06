Helmstedt. 40 Jahre Jugendzentrum wird in Schöningen mit Riesenparty gefeiert. Open-Air-Kino und Benefizlauf in Helmstedt. Und es gibt noch mehr.

Mit vielen Veranstaltungen bietet der Landkreis Helmstedt auch an diesem Wochenende wieder Abwechslung für jeden Geschmack. Wir bieten einen Überblick über die Highlights der nächsten Tage und die wichtigsten Termine in den kommenden Wochen.

„Dallmann und Partner“ eröffnen Bibelgartensommer in Schöningen

Der Bibelgartensommer im Bibelgarten der Schöninger St.-Lorenz-Kirche wartet mit einem vielfältigen Programm auf. Zum Auftakt am Freitag, 21. Juni, sind auf der Bühne „Dallmann und Partner“ mit kreativ arrangierten Lieblingssongs zu hören. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der offizielle Eröffnungsgottesdienst des Bibelgartensommers wird am Sonntag, 23. Juni, um 10 Uhr unter dem Motto „Grünkraft – was uns die Erde lehren kann“ gefeiert. Musikalisch gestaltet wird die Messe vom Anneta (Klavier) und Marie-Louise Müller (Violine). Vor, nach und während der Pausen gibt es Getränke und Fingerfood. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der St.-Lorenz-Kirche statt.

Im Bibelgarten der Schöninger St.-Lorenz-Kirche gibt es wieder Livemusik. (Archivbild). © Rogoll, Norbert

Benefizlauf durch den Helmstedter Lappwald

290 Teilnehmer schnüren am Samstag, 22. Juni, ihre Laufschuhe für den guten Zweck. Sie starten um 10 Uhr auf dem Sportgelände des HSV Helmstedt Am Bötschenberg zum Benefizlauf für den Landkreis Helmstedt. Der komplette Erlös der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr gespendet. Das Geld geht an die Selbsthilfegruppe für Krebsbetroffene des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Auch wer die Läufer nur anfeuern möchte, ist auf dem Sportplatz willkommen. Das Organisationsteam um die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Helmstedt und dem Seniorenstützpunkt hat zusammen mit dem Helmstedter Walllauf-Team, dem HSV und dem Kreissportbund Helmstedt verschiedene Info-Angebote vorbereitet. Und klar: Einen Verpflegungsstand gibt es auch.

40 Jahre Jugendfreizeitzentrum: Große Geburtstagsparty in Schöningen

Vier Jahrzehnte Jugendfreizeitzentrum (JFZ) Schöningen werden am Samstag, 22. Juni, groß gefeiert: Von 14 bis 18 Uhr lädt das JFZ zum großen Familienfest. Gegen 16 Uhr findet eine kurze Begrüßung statt, an der auch Bürgermeister Malte Schneider teilnehmen wird. Hüpfburg, Kletterturm, Leckeres vom Grill, Kistenklettern, Schach, Töpfern, Kaffee und Kuchen, Billard, Dart, Kicker und Air Hockey, Bastelangebote, Buttons, Zuckerwatte und viele weitere kleine und große Aktionen für alle Altersklassen sorgen für einen bunten Tag. Dazu werden im gesamten Haus Fotos aus 40 Jahren JFZ ausgestellt. Im Anschluss geht es von 18 bis 20 Uhr auf die Tanzfläche der Kinderdisco mit Lounge, Grill und Getränken in Garten und Saal.

Ab 20 Uhr sind dann die Großen dran, wenn die abendliche 40-Jahre-Party steigt. Für den richtigen Beat sorgen ehemalige und aktuelle JFZ-DJs. Darüber hinaus können Besucher bei Cocktails mit alten Bekannten quatschen, in der Fotobox neue Erinnerungsbilder schießen, die Lounge im Garten genießen und am Kicker wie in alten Zeiten Spaß haben. Neben dem Team des JFZ und der JFZ-I sind an diesem Tag ebenfalls dabei: Klettergruppe, Strickgruppe, Töpfergruppe, Schachgruppe, Steven Klose, DJs (Dennis, Bernd, Detlef, Fiedel).

Open-Air-Kino auf dem Helmstedter Marktplatz

Kino-Fans können es sich am Samstag, 22. Juni, mit Campingstühlen und Picknickdecken auf den Helmstedter Marktplatz bequem machen. Bei freiem Eintritt flimmert dort mit einbrechender Dunkelheit gegen 22 Uhr die französische Komödie „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ über die Leinwand. Der Film mit Christian Clavier und Didier Bourdon in den Hauptrollen treibt hemmungslos politisch unkorrekte Späße mit Nationalstolz, Feindbildern und historischen Ressentiments, mit Klischees und Vorurteilen.

Wasserwerk Groß Brunsrode informiert über Trinkwasser

Bei der Führung „Unser Trinkwasser – Qualität aus der Tiefe“ im Rahmen der Geopark-Woche der Natur 2024 am Samstag, 22. Juni, 11 Uhr dreht sich alles um die nachhaltige Wasserwirtschaft. Die Themen Wasseraufbereitung, Speicherung und Wasserressourcen – auch aus geologischer Sicht – werden dabei näher erläutert. Die Führung findet am Wasserwerk Groß Brunsrode, Ehmener Straße, in Kooperation mit dem Wasserverband Weddel-Lehre statt.

Wolfs Moon, die Metal-Band aus Helmstedt, ist beim Open-Air-Musikfestival im Helmstedter Waldbad Birkerteich dabei. (Archivbild) © Markus Brich | Markus Brich

Zehn Livebands beim Open-Air-Musikfestival im Helmstedter Waldbad Birkerteich

Höhepunkt des Konzertreigens 2024 im Helmstedter Freibad ist das Waldbad-Open-Air am Samstag, 29. Juni. Zehn Bands aus der Region wird der Förderverein auf zwei Bühnen präsentieren. Mit dabei sind The Beat Tones, Blaues Wunder Trio+, Lions Party Band, Bits’n‘Pieces, Silver Rockets, Poor Boys, Wolfs Moon, Lazy Sunday Band, Limited Edition, The Stormy Weather Band. Tickets zum Preis von 13 Euro sind online erhältlich unter www.linktr.ee/waldbad.

Viele weitere Events und Großveranstaltungen im Landkreis Helmstedt 2024

Hunderte bis Tausende Besucher werden in diesem Jahr wieder zu den etablierten Großveranstaltungen, aber auch zu einmaligen Ereignissen erwartet. An erster Stelle werden die Altstadtfeste als verlässliche Besuchermagneten gehandelt. Fest stehen bereits die Termine für Helmstedt, das am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, zwei Tage feiern wird, sowie für Schöningen, das in der Woche zuvor von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, auf dem Marktplatz und am Brauhof die große Stadtparty steigen lässt.

Das Heavy-Metal-Open-Air Helmfest steigt in diesem Jahr zum vierten Mal auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. Von Donnerstag bis Samstag, 1. bis 3. August, können Fans der harten Musik rund 20 Bands live erleben.

Rund 20 Bands werden in diesem Jahr zum 4. Helmfest-Open-Air bei Büddenstedt erwartet. (Archivbild) © FMN | Niklas Eppert

Auf ein besonderes Jubiläum dürfen sich alle Theaterfreunde in diesem Jahr freuen: Das Brunnentheater in seiner heutigen Form blickt auf 100 Jahre Grundsteinlegung zurück und feiert das am Sonntag, 25. August, mit einem großen Theaterfest für die ganze Familie von 13 bis 18 Uhr.

Vor 100 Jahren wurde der Grundstein für das Helmstedter Brunnentheater gelegt. (Archivbild) © Förderverein Brunnentheater | Andreas Warmbein

Auf 150 Jahre kann die Freiwillige Feuerwehr Esbeck 2024 zurückblicken. Feiern werden die Brandschützer ihr rundes Jubiläum von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, am und im Feuerwehrgerätehaus Alte Kirchstraße 12a.

Vor 240 Jahren wurde das neuerrichtete Kirchenschiff der St.-Georg-Kirche Warberg eingeweiht. Dieses Ereignis feiert die Gemeinde am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr mit einem großen Gemeindefest auf der Kirchwiese.

Open-Air-Kino in Helmstedt und Schöningen

Im Schlosshof Schöningen wird wieder eine riesige Leinwand errichtet: Das Kinofestival „Schönywood“ findet im Juli statt. (Archivbild) © FMN | Erik Beyen

Kinovergnügen unter freiem Himmel können Cineasten beim Open-Air-Kino des Stadtmarketingvereins Helmstedt aktuell am Samstag, 22. Juni, auf dem Helmstedter Marktplatz erleben. Bereits zum 20. Mal lädt die Arbeitsgemeinschaft Schönywood zum Leinwandspaß unterm Sternenhimmel ein. Der findet in bewährtem Ambiente im Innenhof des Schöninger Schlosses von Freitag bis Montag, 26. bis 29. Juli, statt.

Mittelalterfans dürfen sich wieder auf das Hermannsfest freuen, das im September auf Burg Warberg stattfindet. (Archivbild) © Dirk Fochler | Dirk Fochler

Mittelalter-Fans kommen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, ganz sicher auf Burg Warberg wieder auf ihre Kosten. Ritter und Gaukler, Mägde und Knechte, ehrbare Handwerker und Musikanten werden an diesem Wochenende wieder dem Ruf des Burgherrn Hermann von Warberg folgen und beim Hermannsfest ihr Lager aufschlagen.

30. Helmstedter Universitätstage im September

Um identitätspolitische Herausforderungen der deutschen wie internationalen Geschichtswissenschaft und Public History geht es bei den Helmstedter Universitätstagen, die 2024 zum 30. Mal ausgerichtet werden. Sie finden von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. September, im Juleum statt. Eingeleitet werden sie bereits am Donnerstag, 19. September, mit den Helmstedter Schüler-Universitätstagen.

Viele weitere Events und Veranstaltungen hat der Landkreis Helmstedt 2024 zu bieten

Im Juni

Hundesport: 29. bis 30. 6. 2024, Organisator: TSV Germania Helmstedt, Ort: Maschstadion Helmstedt.

Im Juli

Lichterschwimmen in Räbke: 27. 7. 2024, Ort: Freibad Räbke, Erholungspark Nord-Elm.

Im Oktober

Oktoberfest in Lehre: 5. 10. 2024, 21 Uhr, Organisator: Schützengesellschaft Lehre von 1863, Ort: Lehre Börnekenhalle.

Im November

Gänsemarkt Helmstedt mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr, 3. 11. 2024, Organisator: Stadtmarketing Helmstedt aktuell.

