Harz. Auch dieses Jahr bewerben sich eine Vielzahl von spannenden Unternehmen für den Innovationspreis Göttingen. Das sind die Bewerber aus dem Harz.

Auch dieses Jahr haben sich wieder zahlreiche Unternehmen beim Innovationspreis der Region Göttingen Northeim beworben. Überall arbeiten spannende Unternehmen an den Lösungen der Zukunft. Der Innovationspreis kann dieses Jahr sogar einen neuen Rekord feststellen: 132 Bewerbungen sind bei dem Veranstalter laut einer Pressemitteilung eingegangen. Bereits zum 22. Mal findet der inzwischen renommierte Wirtschaftspreis statt. Diesmal steht er unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“.

„Die diesjährige Bewerbungsphase hat gezeigt, dass der Innovationspreis eine wichtige Plattform für Fortschritt und Zukunftstechnologien darstellt“, sagt Landrat Marcel Riethig (SPD). Die Bandbreite der Bewerber ist groß: vom KI-gestützten Armband für Blinde über ein nachhaltiges Papiernetz als Ersatz für Schaumstoff, bis hin zu einem Sharing-Konzept in der Bekleidungsindustrie. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 28. November 2024 in der Stadthalle Göttingen bekannt gegeben.

Unter den vielen Bewerben sind auch einige aus dem Harz. Wir haben sie gesammelt und stellen sie vor:

Die Buchwichtel aus Bad Lauterberg vermitteln wichtige Werte an Leser und Leserinnen

Die Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg hat den Deutschen Buchhandlungspreis bereits mehrmals gewonnen. (Archiv) © HK | Katharina Franz

Die Buchhandlung Moller aus Bad Lauterberg bewirbt sich bereits zum wiederholten Mal beim Innovationspreis des Landkreises Göttingen. Das Geschäft gibt es seit 1891 und wurde schon vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit dem Buchhandelspreis ausgezeichnet. Das Harzer Unternehmen setzt vor allem auf die Verzahnung von E-Commerce und traditionellem Handel. Auch die Vernetzung lokaler Akteure sei ihnen sehr wichtig, heißt es in der Bewerbung.

KI programmiert im Harz: AI Schmiede Osterode

Mit Künstlicher Intelligenz wird nicht nur bei den ganz großen Tech-Giganten gearbeitet, sondern auch hier im Harz. (Symbol) © dpa-tmn | dpa-infografik GmbH

Die AI-Schmiede aus Osterode ist ein spannendes Start-up direkt hier in der ehemaligen Kreisstadt. Das Unternehmen spezialisiert sich darauf, die Macht der künstlichen Intelligenz auch für Kleinstunternehmen und Kommunen nutzbar zu machen. Für den Innovationspreis haben sie sich mit dem KI-Konfigurator Amboss beworben. Dieser soll ermöglichen, KI-Assistenten für Kommunen und kleinere Unternehmen zu erstellen. Fehlendes Know-how soll dann gar kein Problem mehr sein und auch Programmierfähigkeiten seien für die Kunden nicht nötig.

MID Solutions aus Gittelde will eine neue Ära der Keramik einläuten

Die Firma MID Solutions mit Sitz in Gittelde spezialisieren in einer speziellen dreidimensionalen Platinenbauart. Auch dieses Unternehmen hat sich bereits in vergangenen Jahren beim Göttinger Innovationspreis beworben – nun versuchen sie erneut ihr Glück. „KeraMID“ ermögliche erstmals kostengünstig metallische Strukturen auf Keramik. Die Innovation fördere die Nachhaltigkeit und eröffne neue Möglichkeiten in der Medizintechnik und Elektronik.

Hygienecompass aus Walkenried bewerben sich mit innovativen Online-Weiterbildungen

Claudia James und Ines Liebig haben einen neuen Ansatz für die Online-Personalqualifizierung. Auf der Plattform gibt es Schulungen für Gesundheitspersonal und Fachkurse mit integrierten Deutsch-Sprachkursen. Das Unternehmen wurde erste 2023 gegründet und besteht aus zwei Personen. Die angebotenen Kurse eignen sich ideal für die Integration von ausländischem Pflege- und medizinischem Fachpersonal in das deutsche Gesundheitssystem.

Maximator Hydrogen aus Nordhausen

Dieser Entwickler von Kernkomponente für Wasserstofftechnologien hat mehr als 220 Mitarbeiter am Hauptstandort in Nordhausen. Beim Innovationspreis der Region Göttingen Northeim hat sich das Unternehmen mit einem hydraulisch angetriebenen Verdichterkonzept beworben. Der Innovator bezeichnet es selbst als eine „einzigartige und weltweit patentierte Dichtungswechseltechnologie“.

