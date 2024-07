Harz. Fünf Tage Rock Harz laufen und wir sind für euch dabei! In diesem Text findet ihr jeden Tag Updates, Artikel, Videos und Fotos!

Es gehts los! Von Mittwoch bis Samstag sind wir für euch auf dem Rock Harz. Hier findet ihr alle Artikel, alle Videos und unsere Eindrücke von Festivals. Darum wird dieser Text auch täglich aktualisiert – also bleibt unbedingt dran.

Mittwoch beim Rock Harz: Wolken, Bands und das Ende des Staus

Ein riesiges Gelände, auf dem sich nun eine kleine Stadt aus Campern, Zelten und Pavillons gebildet hat. Während manch ein Braunschweiger Reporter in letzter Minute noch Campingkocher und Minizelt besorgt hat, sind andere Festivalbesucher voll ausgestattet bis hin zum mit Tischdecke und Porzellantellern gedeckten Picknicktisch.

Nach der … äh … langen Anreise am Dienstag starten heute die ersten Bands. Eröffnen darf Power Paladin bei perfektem Festivalwetter: 20 Grad und bewölkt, dafür noch kein Regen. Für Anna ist es übrigens ihr aller erstes Festival, Niklas dagegen ist ein alter Festivalhase. So alt, dass der Rücken nach einer Nacht im Zelt knackt. Anna hüpft aber freudig übers Gelände.

Wenn ihr uns seht, sprecht uns einfach an! Habt ihr Fragen an Bands? Wollt ihr uns euer großartiges Camp vorstellen oder mit uns auf die Teufelsmauer laufen? Wir sind für euch da. Eure Bierspenden müssen wir aber weiter ablehnen, wir sind ja im Dienst und wollen euch die besten Inhalte liefern.

Der Stau am Dienstag hat sich übrigens noch bis in die Nacht um 1 Uhr gezogen. Zwischendurch war laut den Veranstaltern sogar die Autobahnabfahrt gesperrt. Die letzten Einweiser durften nach Mitternacht Feierabend machen. Die, die dann noch Mittwoch anreisten, durften auch noch etwas warten, allerdings bei weitem nicht mehr so lang. Wie es dazu kam, lest ihr hier:

Der erste Tag hat schon eins der ganz großen Highlights des Rock Harz am Start: Bruce Dickinson, eigentlich Frontmann von Iron Maiden, tritt mit seinem Soloprojekt auf. Aber auch Größen wie Udo Dirkschneider und Brothers of Metal sind in der Running Order. Zu Bruce Dickinson bekommt ihr Donnerstag einen ganzen Text geliefert.

Verpasst aber auch nicht unsere Reels auf Instagram und schaut unbedingt immer mal wieder in diesem Text! Wir posten hier auch Bildergalerien der Bands und Fans auf dem Gelände. An unserer Schauspielleistung arbeiten wir aber, versprochen!

