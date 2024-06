Göttingen. Ende Mai soll ein Mann in Göttingen die Politikerin Marie Kollenrott am Wahlkampfstand attackiert haben. Jetzt hat ihn ein Gericht im Eilverfahren verurteilt.

Wegen eines Angriffs auf eine niedersächsische Landtagsabgeordnete der Grünen während des Wahlkampfes zur Europawahl ist nun ein Urteilvor dem Amtsgericht in Göttingen gefallen. Ein Mann ist zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro verurteilt worden. Zudem muss der Rentner 600 Euro Schmerzensgeld zahlen, urteilte die Richterin am Montag, 17. Juni, nach einem beschleunigten Verfahren. Der 66-Jährige griff demnach die Abgeordnete Marie Kollenrott Ende Mai an einem Wahlkampfstand in der Göttinger Innenstadt an und verletzte sie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Inhaber eines Landschafts- und Gartenbetriebs Ende Mai mehrfach gegen den linken Oberarm der 39-Jährigen schlug. Zuvor soll er sie beleidigt haben. „Dreckspack, ihr Grünen“, habe er in ihre Richtung gesagt.

Angreifer auf Grünen-Politiker wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt

Als die Politikerin ihn zur Rede stellen wollte, habe er sie umgehend bedrängt, geschlagen und sich dann von ihr entfernt. Als er bemerkte, dass die Abgeordnete ihn verfolgte und Handy-Fotos von ihm machte, ging er erneut auf sie los, bis andere Personen dazwischengingen. Zwei Zeugen hatten das während des Prozesses bestätigt. Das Urteil lautete auf Körperverletzung in zwei Fällen sowie Beleidigung in einem Fall.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz danach in Tatortnähe fest. Später wurde bekannt, dass er in der Vergangenheit bereits durch das Nutzen von Nazi-Symbolen aufgefallen ist und auch dafür verurteilt wurde.

Grünen-Politikerin leidet unter Folgen des Angriffs

Kollenrott erlitt nach eigenen Angaben Prellungen am linken Oberarm und Kratzspuren am rechten Unterarm, die teilweise noch zehn Tage nach der Tat schmerzten. Die Politikerin gab zudem an, dass sie in den Tagen nach der Tat Schwierigkeiten hatte zu schlafen, und dass die Tat sie bei künftigen Wahlkampfveranstaltungen vermutlich beschäftigen werde. Während des Prozesses wirkte sie angespannt und vermied direkten Blickkontakt mit dem Täter.

Marie Kollenrott (Bündnis 90/Die Grünen, r), Landtagsabgeordnete in Niedersachsen, sitzt neben ihrem Verteidiger (M, Name nicht bekannt) und Oberstaatsanwalt Andreas Buick (l) im Amtsgericht. © DPA Images | Maurice Arndt

Richterin wertet Tat auch als „Angriff auf Demokratie“

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 1.800 Euro beantragt, zu bezahlen in Raten. Der Staatsanwalt hatte betont, dass die Attacke auch als ein Angriff auf die Demokratie zu werten sei. Diese dürfe es sich nicht gefallen lassen, dass Wahlkampfstände bald Polizeischutz bräuchten.

Der Angeklagte, der den Prozess größtenteils desinteressiert verfolgte, hatte die Tat zuvor abgestritten. Die Vorwürfe seien „einfach nur Quatsch“, sagte der 66-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Göttingen. Sollte er die Politikerin berührt haben, entschuldige er sich aber dafür. Er sagte zudem, er wolle auf einen DNA-Test warten. Dieser werde beweisen, dass er die Abgeordnete nicht berührt habe.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

dpa