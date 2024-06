Seeburg. Bei einem Unfall am Sonntagmorgen bei Seeburg im Kreis Göttingen werden vier Menschen schwer verletzt. Das ist laut Polizeibericht passiert.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen sind am Sonntag, 9. Juni 2024, gegen 9.10 Uhr an der Einmündung Wollbrandshäuser Straße/Göttinger Straße bei Seeburg im Landkreis Göttingen vier Menschen schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Informationen war ein 82-jähriger Autofahrer die Göttinger Straße aus Bernhausen kommend in Richtung Seeburg unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht die Wollbrandshäuser Straße in Richtung Wollbrandshausen.

Unfall am Seeburger See: Auto kollidiert mit Krankenwagen - vier Verletzte

An der Einmündung beabsichtigte der Autofahrer nach links in Richtung Seeburg abzubiegen und missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Rettungswagens. Durch die folgende Kollision wurde der Rettungswagen in einen Straßengraben neben der Fahrbahn geschleudert.

Neben dem 82-jährigen Autofahrer wurden seine 81-jährige Beifahrerin, der 21-jährige Rettungswagenfahrer und dessen 39-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich, so die Polizei weiter. Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme und Reinigung gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

