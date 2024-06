Goslar. „Erfolg im Kampf gegen Menschenhandel“: Polizei Goslar kündigt weitere Kontrollen zur Bekämpfung der illegalen Prostitution im gesamten Landkreis an.

Im Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel im Harz: Am vergangenen Donnerstag kontrollierte die Polizeiinspektion Goslar in Goslar, Seesen und Bad Harzburg zusammen mit Mitarbeitern des Zolls und Landkreises Goslar im Zuge der Durchsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes - und verzeichnet einen positiven Ausgang der Aktion. Darüber informiert die Polizei in einem Schreiben.

Darin heißt es: „Das Ergebnis des Einsatzes wird als Erfolg im Kampf gegen den Menschenhandel gewertet“.

Aufklärung und Verhinderung von Zwangsprostitution und Menschenhandel

Der Fokus richtete sich laut Angaben der Polizei auf die Aufklärung und Verhinderung von Zwangsprostitution und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.

Den Schwerpunkt bildete die Aufhellung des Dunkelfeldes und die Bekämpfung der illegalen Prostitution. „Menschenhandel stellt ein schweres Gewaltdelikt dar, bei dem die Opfer häufig schwerwiegende psychische Folgestörungen erleiden“, so die Polizei weiter.

Kontrollen in Goslar: Mehrere Strafverfahren wegen Menschenhandels eingeleitet

Nach Angaben der Polizei Goslar habe man 24 Personen überprüft und diverse Strafverfahren eingeleitet, wovon mehrere Verfahren wegen Menschenhandels eingeleitet worden seien. Neben strafprozessualen Maßnahmen leiteten der Landkreis Goslar und der Zoll mehrere Verfahren in eigener Zuständigkeit ein.

„Aufgrund der oftmals schwerwiegenden Folgen für die Opfer wird das Augenmerk weiterhin auf dieses Thema gerichtet sein und weitere Kontrollen folgen lassen“, teilt die Polizei abschließend mit.

