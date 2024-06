Harz . Nach den Polarlichtern kann man bald das nächste Naturphänomen im Himmel über dem Harz bestaunen. Das müssen Sie wissen.

Vor wenigen Wochen haben die Polarlichter am Himmel Menschen im Harz und in ganz Deutschland begeistert. Das bezaubernde Naturschauspiel ging durch Social Media und stieß überall auf Begeisterung. Jetzt steht noch ein weiteres Naturereignis im Himmel an: eine sogenannte Planetenparade.

Gleich sechs Planeten werden in einer scheinbaren Linie im Himmel auf einer Seite der Sonne sichtbar sein, so ein Sprecher der Sternenwarte St. Andreasberg. „Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun befinden sich gleichzeitig auf einer Seite der Sonne“, so der Sprecher. Dabei spreche man auf von einer „großen Planetenkonstellation“. Mit dem bloßen Auge sind davon aber nicht alle Planeten zu betrachten.

Sterne beobachten kann man im Harz besonders gut. Im Mittelgebirge gibt es nämlich eher weniger Lichtverschmutzung und so ist es einfacher, den Nachthimmel in seiner ganzen natürlichen Pracht zu bestaunen.

Sternwarte St. Andreasberg: Hier kann man im Harz den Nachthimmel beobachten

Ein besonders geeigneter Ort für solche Erlebnisse ist das Gelände der Sternwarte in Sankt Andreasberg. Das Gelände ist die höchste Sternwarte in Norddeutschland mit einer Höhe von 710 Metern. Der Standort ist außerdem nahezu frei von Lichtverschmutzung und bietet bei einem klaren Nachthimmel ein beeindruckendes und unvergessliches Erlebnis. Auch können viele Himmelsereignisse, wie zum Beispiel so eine „Planeten-Parade“, in dem Kleinplanetarium anschaulich erläutert und simuliert werden.

Auf der Sternwarte gibt es verschiedene Vorträge, Workshops und Themenabende. Wer sich mit dem Stargazing beschäftigt oder gerne mehr lesen möchte, ist hier genau richtig. Auf dem Außengelände sind außerdem fünf Säulen mit Stromanschluss, auf denen Amateur-Astronomen eigene Teleskope montieren können, heißt es auf der Webseite des Vereins.

Sterne gucken im Harz: Warum ist die Region perfekt für Stargazing?

Der Harz gehört zu den dunkelsten Regionen in Deutschland. Es ist in modernen Zeiten ungewöhnlich geworden, einen klaren Nachthimmel zu erleben. Zu viel künstliches Licht gibt es überall. Werbereklamen, Straßenleuchten, beleuchtete Fenster - überall bringen wir Licht ins Dunkel und blenden damit bis zu einem gewissen Maß auch die Sterne am Himmel aus. Der Harz ist dabei noch eine Region, die mehr oder weniger verschont geblieben ist. Das Mittelgebirge gehört daher zu den dunkelsten Regionen in Deutschland. Das, zusammen mit einer hohen Luftqualität und hoher Lage macht es zu einem guten Spot, um in der Nacht die Sterne zu beobachten.

Ein günstiger Platz ist dabei beispielsweise auf Torfhaus. Dort haben sich in der Nacht, nachdem die Polarlichter aufgetaucht sind, die Schaulustigen aneinandergedrängt. Mit Kameras und Handys haben sie darauf gehofft, nochmal das außergewöhnliche Naturphänomen erleben zu können. Die Menge hatte zwar kein Glück, aber ein guter Spot zum Sternebeobachten ist es trotzdem allemal.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuellen Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp fassen wir am Morgen und Abend die wichtigsten News zusammen. Unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ finden Sie über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: