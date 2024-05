Hardegsen. Zwei Arbeiter nach Explosion in Biogasanlage in Hardegsen schwer verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz. Bundesstraße wieder frei. Das ist passiert.

Im Kreis Northeim ist eine Biogasanlage in Brand geraten. Bei einer vorangehenden Explosion erlitten zwei Arbeiter schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei Northeim.

Am Dienstagmittag wurde um 12.45 Uhr ein Brand an einer Biogasanlage in Hevensen bei Hardegsen gemeldet.

Weshalb kam es zur Explosion in Northeimer Biogasanlage?

„Ersten Ermittlungen zufolge kam es aus bisher unbekannter Art und Weise zu einer Explosion innerhalb eines Gärrestlagers“, heißt es im Bericht der Polizei. Durch die Explosion hätte sich oberhalb des Gärrestlagers angebrachte Folie entzündet. Durch Funkenflug gerieten dann auch die Folien der angrenzenden Lager in Brand.

Durch die Explosion wurden zwei Arbeiter schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Zwei Personen wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Explosion in Biogasanlage: Feuerwehr bannt Gefahr für Bevölkerung

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer löschen. Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Die B446 war weiträumig gesperrt, ist aber inzwischen wieder freigegeben.

Laut Polizei kann der entstandene Sachschaden aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

