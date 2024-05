Harz. 22 Orte aus dem Harz sollen in der für 2025 geplanten Spezialedition von Monopoly auf dem Spielbrett landen. Welche das sind, haben Harzer selbst in der Hand.

Der Harz soll 2025 wieder eine eigene Monopoly-Sonderedition bekommen

soll 2025 wieder eine eigene bekommen Dafür werden nun 22 Orte gesucht, die auf dem Spielbrett landen - entscheiden dürfen das Harzerinnen und Harzer

Erscheinen soll das Spiel dann vor Ostern 2025

Monopoly - für die einen ein entspanntes Familienspiel, für die anderen eine gnadenlose Schlacht. Statt um die Schlossallee können sich Spielerinnen und Spieler aus dem Harz im Frühjahr 2025 um eine Gemeinde oder Stadt aus dem Harz streiten. Welche das sein wird haben Harzer dabei selbst in der Hand. Alle Informationen zu der neuen Monopoly-Edition - und der besonderen Aktion.

Zylinder, ein langer Gehstock und ein proportional etwas zu großer Kopf: Hoher Besuch hat sich am vergangenen Dienstag in Wernigerode angekündigt. Mr. Monopoly ist auf der Suche nach Städten. 22 sollen es am Ende sein, die in der Monopoly-Edition Harz ihren Platz finden. Doch anders als in der ersten Edition aus dem Jahr 2011 können künftige Spielerinnen und Spieler dieses Mal selbst mitentscheiden, welche Orte es in die finale Version schaffen.

Harzerinnen und Harzer stimmen über die 22 Orte auf dem Spielbrett ab

Denn in dieser Edition wird per Abstimmung entschieden: Bis zum 30. Juni gibt es die Möglichkeit, unter https://harz-spiel.de/mitmachen Vorschläge für Orte einzubringen, die es verdient haben, auf das Spielbrett zu kommen. Damit hört es aber nicht auf: Auch Ideen für die Sehenswürdigkeiten und Highlights des Harzes, die auf Spielverpackung und Spielbrett kommen sollen und Vorschläge für die Ereignis- und Gemeinschaftskarten werden gesucht. Bei dem dann folgenden Online-Voting werden die Einwohnerinnen und Einwohner noch einmal über die Straßen abstimmen, die letztendlich auf das Spielfeld kommen.

Einige Restriktionen gibt es bei den Vorschlägen dennoch, wie Florian Freitag, geschäftsführender Gesellschafter der polar|1 GmbH, die für die Umsetzung des Monopolys verantwortlich ist, erklärt. „Da unsere Aktion den gesamten Harz mit all seinen Landkreisen und Gemeinden einschließt, können wir einzelne Ortsteile nicht mit einbeziehen.“ Kurz erklärt würde das bedeuten: Während Osterode am Harz als Vorschlag gültig ist, sieht es für Förste hingegen wieder anders aus. Mitmachen lohnt sich auch noch aus einem anderen Grund: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Umfrage werden insgesamt drei Harz-Monopoly verlost.

Welche Städte sollen es werden? Einige der Harzer Orte hat sich Mr. Monopoly schon einmal angesehen. © FMN | Nina Schmitzer

Noch vor Ostern 2025 soll die Sonderedition erscheinen

Doch wann wird die finale Version dann erscheinen? „Im ersten Quartal 2025, und damit pünktlich vor Ostern, kommt die exklusive Harz Edition des wohl berühmtesten Brettspiels der Welt auf den Markt“, verspricht Florian Freitag. „Das Spiel selbst wird komplett auf die Besonderheiten der beliebten Sport- und Wanderregion angepasst. So werden sich nicht nur Städte und Gemeinden aus dem Harz auf dem Spielfeld finden, auch die Verpackung wird mit Fotos von Sehenswürdigkeiten und Highlights aus dem Harz versehen“, so Florian Freitag. Dabei ist es nicht die erste Sonderedition des Unternehmens aus Zwickau: Unter anderem sind bereits Monopoly-Versionen über das Erzgebirge, den Thüringer Wald und Halle entstanden.

Entsprechend der strengen Vorgaben des Lizenzgebers Hasbro aus den USA wird die gesamte Edition bis auf Standarddetails wie Eckfelder und Logo individualisiert. Die Monopoly Edition Harz ist ein gemeinsames Projekt der Zwickauer polar|1 GmbH und des Düsseldorfer Spieleverlags Winning Moves, des weltweit größten Lizenznehmers von Hasbro, dem Hersteller von Monopoly. Seit 1999 setzt Winning Moves Städte- und Regional-Editionen um, mittlerweile sind mehr als 250 verschiedene auf den Markt gekommen.

Das Spiel kann schon jetzt über die Website www.harz-spiel.de vorbestellt werden.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: