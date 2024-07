Rethen. Es geht um die Höchstspannungsleitung Wahle-Wolmirstedt. An mindestens zwei Tagen sind die L321 und die K59 betroffen. Was gemacht wird.

Im Zuge der Baumaßnahmen an der Höchstspannungsleitung Wahle-Wolmirstedt werden am 9. und 10. Juli die Landesstraße 321 und die Kreisstraße 59 im Landkreis Gifhorn, Samtgemeinde Papenteich südlich Rethen, gesperrt, teilt der Vorhabenträger, Netzbetreiber Tennet, mit. Voraussichtlich sei auch für den 17. und 18. Juli für diese Straßen eine Sperrung vorgesehen.

Die Leitung Wahle-Wolmirstedt ist eine Netzverstärkungsmaßnahme, bei der in bestehender Trasse lediglich die Leiterseile ausgetauscht werden, heißt es. Diese Umbeseilung ermögliche im Rahmen der Energiewende einen erhöhten Stromtransport, sodass die Leitung nach der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2026 anstelle von 2748 Ampere mit 4000 Ampere betrieben werden könne. Durch diese Netzverstärkung über schon stehende Masten könne ein Ausbau des Netzes in diesem Abschnitt vermieden und Beeinträchtigungen auf das notwendige Minimum reduziert werden, heißt es.

Die Sperrung sei für den Tausch der Leiterseile erforderlich, um diese Baumaßnahmen abzusichern, schreibt Tennet. Eine Müllabfuhr finde an den vorgesehenen Abfuhrtagen in üblichem Umfang statt. An den Straßen im Kreuzungsbereich der Freileitung postiere das mit den Leitungsbaumaßnahmen beauftragte Unternehmen Sicherungsposten, um Linienverkehr und Rettungsdienst die Durchfahrt durch Arbeitsunterbrechung zu ermöglichen. Jeglicher übrige Verkehr werde umgeleitet.

red