Gifhorn. Es gibt Melodien aus Oper, Operette, Musical in der Stadthalle mit dem VW-Orchester im September. Dafür soll der Erlös eingesetzt werden.

Am Sonntag, 8. September, von 11 bis 14 Uhr startet wieder ein Benefizkonzert des Lions Clubs Gifhorn, um weitere finanzielle Mittel für Jugendprojekte erzielen. Peter Royer, Präsident des Lions Club Gifhorn: „Der Förderschwerpunkt wird wieder beim Kinderschutzbund Gifhorn liegen und dort sozialpädagogische Projekte für benachteiligte Jugendliche zum Schwerpunkt haben. Weiterhin planen wir erneut eine finanzielle Unterstützung der Initiative ,Helfen vor Ort e. V.‘ Die Volkswagen AG stellt wieder das Philharmonic Volkswagen Orchestra zur Verfügung. Auch konnten wir viele Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft wieder gewinnen. Wir hoffen auf ein ausverkauftes Haus, dann können wir auf ein gutes Ergebnis für die Förderprojekte hoffen.“

Dietmar Korzekwa organisiert das Konzert mit zahlreichen Helfern für den Förderverein des Lions Club Gifhorn. Das Philharmonic Volkswagen Orchestra unter Leitung von Hans Ulrich Kolf spielt im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn die schönsten Melodien aus Oper, Operette und Musical. Der Auftritt des aus 60 Musikern bestehenden Orchesters wird zugunsten des Benefizgedankens von der Volkswagen AG gesponsert.

Beim Konzert des Lions Clubs in Gifhorn wird Kinderbetreuung angeboten

Auch für Familien mit Kindern gibt es eine Lösung. Während die Erwachsenen sich von der Musik verzaubern lassen, wird Kindern ab drei Jahren im Konferenzraum im Obergeschoss der Stadthalle von einem Team des Kinderschutzbundes Betreuung bei einem Unterhaltungs- und Spieleprogramm geboten. Die Kinder erhalten auch ein Mittagessen. Während der mittäglichen Konzertpause und im Anschluss an das Event werden vom Catering Service Giesecke Getränke und Snacks angeboten.

Der Lions Club Gifhorn führt traditionell Benefizveranstaltungen zur Unterstützung von Projekten für Kinder und Jugendliche im Landkreis Gifhorn durch. Seit 2012 gehört auch das Lions Familien Benefizkonzert dazu. Veranstalter und Projektförderer ist der „Verein zur Förderung der Ziele des Lions Club Gifhorn e.V.“ Die geförderten Projekte waren beispielsweise Schulförderprogramme Lions Quest, die Gesundheitsförderung in der Grundschule Klasse 2000 und Kindergarten Plus. Ferner Projekte der Schulen, Mittagstisch in Kindertagesstätten, Geschenkaktionen für bedürftige Familien mit zahlreichen Kindern, diverse Gewaltpräventionsprojekte in Kitas und Grundschulen. In diesem Jahr stehen die sozialpädagogischen Projekte des Kinderschutz-Bundes in Gifhorn sowie die Weihnachtspäckchen-Aktion für bedürftige Kinder und Familien der „Aktion Helfen vor Ort e.V.“ wieder im Mittelpunkt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf ab Montag, 8. Juli, für 20 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr, in der Theaterkasse der Stadthalle, Schützenplatz 2, und über www.evetim.de erhältlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red