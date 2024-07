Pollhöfen. Eine Aktion, die fassungslos macht: Eine illegale Baumfällung führt zum Tod eines jungen Seeadlers und beschädigt den Adlerhorst. Polizei sucht Zeugen.

In einem Waldstück bei Pollhöfen in der Gemeinde Ummern hat ein Unbekannter einen Baum gefällt, teilt die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin des Naturschutzbundes informierte am Mittwochmorgen die Polizei. In den Baum habe sich ein Adlerhorst befunden. In dem Horst befand sich zuvor ein Jungtier, dass durch den Fall des Baumes verletzt wurde und nun auf dem Waldboden lag. Die Mitarbeiterin des NABU nahm das Tier in Obhut, inzwischen ist der junge Seeadler verstorben, teilt die Polizei mit. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernimmt die Ermittlungen. Nach derzeitigen Stand wurde der Baum im Zeitraum des Monatswechsels Juni/ Juli gefällt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen, heißt es abschließend.

red