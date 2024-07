Gifhorn. Bei dem Unfall auf der B188 mussten Einsatzkräfte eine eingeklemmte Person bergen. Der mutmaßliche Verursacher ist flüchtig.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 188 zwischen Meinersen und dem Leiferder Kreisel zusammengeprallt. Die beiden Autos haben einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Polizei sperrte die Straße für etwa 90 Minuten.

Das ist auf der Bundesstraße in Gifhorn passiert

Gegen 16.40 Uhr ereignete sich der Unfall bei Ettenbüttel. Ein noch flüchtiger blauer VW Polo überholte in Fahrtrichtung Meinersen einen silbernen VW Polo. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der Fahrer mittleren Alters aus dem Landkreis Celle stark ab. Dies bemerkte eine 42-jährige Fahrerin eines VW-Transporters zu spät und fuhr auf. Der Kleinwagen wurde stark verformt und der verletzte Fahrer eingeklemmt. „Wir mussten die B-Säule des silbernen VW Polos entfernen, um den Fahrer schonend zu retten“, berichtet Feuerwehreinsatzleiter Sven Jürgen Mayer. Anschließend kam die Person mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus in Gifhorn, teilt die Polizei mit. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute aus Meinersen, Ahnsen, Leiferde und Ettenbüttel, zwei Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei mit zwei Fahrzeugen.

Mit diesem VW-Transporter ist der VW Polo am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 188 bei Meinersen zusammengestoßen. © FMN | Christian Franz

Die B188 ist eine wichtige Pendlerstrecke zwischen Wolfsburg und Hannover.

