Leiferde. Der Freiwilligendienst beim Nabu Gifhorn umfasst mehr als Amphibienschutz, Moorschutz und Kinderaktionen. Das erwartet Interessierte.

Ohne FÖJ (Freiwilliges ökologisches Jahr) und BFD (Bundesfreiwilligendienst) wäre das weitreichende Engagement beim Nabu in Leiferde kaum vorstellbar, teilt der Nabu selbst mit. Doch immer weniger Jugendliche interessieren sich für ein freiwilliges Jahr – und das, obwohl diese Arbeit so wertvoll für die Gesellschaft, die Zukunft und die eigene Persönlichkeit ist, heißt es.

Junge Erwachsene im Alter von 17 bis 26 Jahren übernähmen unter anderem die Leitung von Schul-AGs und der Naju (Nabu-Jugend) und brächten Kindern spielerisch den Naturschutz und nachhaltiges Leben bei. Außerdem würden sie viel im Bereich Moorschutz bewegen und arbeiteten auf den Heideflächen, um das Große Moor von Gifhorn wiederzubeleben.

Freiwilligendienst beim Nabu in Gifhorn als Einstieg ins Berufsleben

Ein Freiwilligendienst biete einen perfekten Einstieg ins Berufsleben ohne jeglichen Druck. Vielfältige Aufgaben sorgen für eine breite Palette an Erfahrungen und eine persönliche Entwicklung, heißt es weiter. „Unsere Mentorin steht uns immer zur Seite und ermutigt uns täglich, unsere Grenzen zu erweitern und selbstständig zu handeln – wir Freiwillige fühlen uns bestens betreut“ erklären die Teilnehmer laut Mitteilung begeistert.

Auf den zugehörigen Seminarfahrten treffe man die unterschiedlichsten Menschen aus ganz Niedersachsen, mit denen man je eine Woche eine spannende, lustige und vor allem lehrreiche Zeit verbringe. Eine gute Chance, mit interessanten Personen in Kontakt zu kommen und sich bundesweit zu vernetzen, mit Gleichgesinnten oder Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen.

Auch ehrenamtliche Helfer werden beim Nabu in Leiferde gesucht

Nach einem Jahr voller Erfahrungen kommt der Freiwilligendienst zum Ende. Die Frage bleibt jedoch: Wie steht es nun um die ehrenamtlich betreuten Projekte, wie etwa den Aufbau der Krötenzäune oder der Wiesenpflege? Denn gerade hier würden viele Hände gebraucht. Freiwillige machen den Nabu und dessen Arbeit lebendig, heißt es. „Ohne Freiwillige sind die Projekte kaum zu schaffen – vor allem die Arbeit im Moor und auf den Heideflächen erfordert viel Zeit und tatkräftige Hände. Schul-AGs, Ferienaktionen und Naju laufen nur eingeschränkt oder müssen abgesagt werden“, schreibt der Nabu. Den Kindern würde wichtige Umweltbildung fehlen, auf eine Art, wie Schulen und Kitas sie nicht bieten könnten.

„Ich habe viel über mich und meine Kompetenzen gelernt“, wird Lara, Freiwillige beim Nabu Gifhorn, zitiert. „Mir war es wichtig, dass mein freiwilliges Jahr etwas mit Umwelt- und Naturschutz zu tun hat. Ich habe viel über die Bedeutung des Moores im Naturschutz gelernt und dass sich ohne uns Freiwillige nichts ändern und Stillstand herrschen würde“, sagt die Freiwillige Vanessa laut Mitteilung.

„Ich finde freiwilliges Engagement sehr wichtig, weil man unglaublich viel bewegen kann und am Ende des Tages mit einem guten Gefühl ins Bett geht“, wird Felin zitiert. „Mich hat die Zeit des Freiwilligenjahres inspiriert, in Richtung Naturschutz und Nachhaltigkeit zu studieren“, sagt laut Mitteilung Joschka, Freiwilliger beim Nabu Gifhorn. „Mir hat besonders der Motorsägenkurs gefallen. In meinem Freiwilligendienst habe ich viel gelernt, was man außerhalb nicht lernen würde“, sagt demnach Leon.

