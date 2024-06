Isenbüttel. Ein Mann will auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen und erfasst zwei Personen auf Krafträdern.

In Isenbüttel ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 83-jähriger Autofahrer von der Zufahrt zum Rewe-Markt nach links abbiegen. Er übersah zwei von links kommende, hintereinander fahrende Kraftradfahrer. Beim Zusammenstoß wurden die beiden 18 und 45 Jahre alten Fahrer zum Teil schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gifhorn: 19-Jähriger legt Vollbremsung vor roter Ampel hin

Der Besatzung eines zivilen Streifenwagens ist am Freitagabend in Gifhorn ein Auto aufgefallen, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Braunschweiger Straße mehrere Fahrzeuge überholte und vor einer roten Ampel eine Gefahrenbremsung durchführte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konfrontierten die Beamten den 19-jährigen Fahrer mit dem Vorwurd eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sprachen einen Platzverweis aus.

E-Scooter-Fahrer will vor Polizei fliehen - scheitert jedoch

Am Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, fiel Polizisten ein E-Scooter-Fahrer im Calberlaher Damm auf. Als es zur Kontrolle kommen sollte, versuchte der Mann, zu fliehen. Die Beamten holten ihn jedoch ein. Sie stellten fest, dass er deutlich alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben.

red