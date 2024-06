Gifhorn. Die LBS sieht eine Trendwende. Der Preis für ein gebrauchtes Eigenheim liegt derzeit in Gifhorn über dem Landesdurchschnitt.

Noch gehen die Preise für Wohnimmobilien in Gifhorn zurück, teilt die LBS Landesbausparkasse NordWest mit. Ein gebrauchtes Eigenheim kostete im ersten Quartal dieses Jahres 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, heißt es. Reihenhäuser lagen demnach um zwölf Prozent unter dem Vorjahresniveau, Eigentumswohnungen waren um fünf Prozent im Preis rückläufig. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Auswertung des Instituts empirica für die LBS Nord-West.



„Wie im Landesdurchschnitt gehen die Preise für Eigenheime auch in Gifhorn noch zurück“, wird LBS-Senior-Bezirksleiter Thomas Blanke in der Mitteilung zitiert. „Doch die Trendwende zeichnet sich bereits ab. Niedersachsenweit haben beispielsweise Eigentumswohnungen in den letzten sechs Monaten wieder angezogen. Wer sich jetzt für eine Immobilie interessiert, sollte nicht zu lange warten.“

In Gifhorn zahlen Hauskäufer mehr als im Landesschnitt

In Niedersachsen liege der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser bei 319.000 Euro. In Gifhorn werden für diese Immobilie 353.500 Euro verlangt, heißt es. Reihenhäuser und Doppelhaushälften kosteten im Mittel 285.040 Euro. Gebrauchte Eigentumswohnungen lägen bei 187.000 Euro.



In den niedersächsischen Großstädten seien gebrauchte Wohnimmobilien naturgemäß meist teurer als im Landesschnitt. An der Spitze der Preisskala liegt Hannover, schreibt die LBS. In der Landeshauptstadt betrage der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser 580.000 Euro, für Reihenhäuser und Doppelhaushälften würden 424.000 Euro verlangt, gebrauchte Eigentumswohnungen kosteten 233.000 Euro.

Den aktuellen Kaufpreisspiegel für Niedersachsen habe das Institut empirica im Auftrag der LBS NordWest zusammengestellt. Die Auswertung basiere auf den Immobilienangeboten in den niedersächsischen Tageszeitungen sowie in den Online-Portalen.

