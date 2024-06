Gifhorn. Außerdem: Streitigkeiten beim Heiratsmarkt in Parsau. Und: Unfall beim Wenden auf Hamburger Straße. Der Polizei-Überblick für Gifhorn.

Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 2 und 6 Uhr zwei Motorräder im Kreis Gifhorn gestohlen. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um Fahrzeuge der Marken KTM und Suzuki Valentini. Sie waren unter einem Carport im Pappelweg in Weyhausen geparkt. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhausen unter der Telefonnummer (05362) 947980 entgegen.

Verkehrsunfall beim Wenden in Gifhorn

Eine 64-jährige Frau aus Neudorf-Platendorf hat am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße in Gifhorn verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau ihr Auto wenden, übersah dabei jedoch einen hinter ihr fahrenden Roller. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Streitigkeiten beim Heiratsmarkt in Parsau

Ebenfalls am Samstag wurde der jährliche Heiratsmarkt in Parsau gefeiert. Hier erreichten in der Spitze 1500 zum Teil heiratswillige Personen das Festgelände. Aufgrund des hohen Zulaufes kam es auf dem Parkplatz zu Unstimmigkeiten bezüglich der Parkordnung, was aber durch die Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungskräften gelöst werden konnte. Bis der letzte Gast gegen 4 Uhr das Veranstaltungsgelände verlassen hatte, kam es zu kleineren alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen. Ein Gast verließ mit seinem Pkw das Festgelände und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Im weiteren Verlaufe stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

